Quân khu 7 quy tập hơn 2.600 hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 18.9, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức hội nghị tổng kết Chỉ thị 169 ngày 29.12.2020 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021 - 2025.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 169, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sâu rộng, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ trên mọi mặt, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, chế độ theo quy định. Các cơ quan, đơn vị tập trung chi trả lương, phụ cấp, trợ cấp cho lực lượng tại ngũ và thôi phục vụ đúng nguyên tắc tài chính; triển khai khen thưởng, nâng lương, quân hàm kịp thời; quan tâm chế độ cho cán bộ, chiến sĩ ở biên giới, hải đảo, quốc tế.

Hằng năm, Quân khu 7 tổ chức gặp mặt, tặng quà trên 50.000 lượt cán bộ nghỉ hưu (trên 50 tỉ đồng) và thăm, tặng quà hơn 28.000 lượt đối tượng chính sách (gần 130 tỉ đồng). Hơn 14.600 lượt cán bộ được cấp tiền an dưỡng, 2.191 trường hợp được giải quyết nghỉ dưỡng tại gia (trên 50 tỉ đồng); trợ cấp quý cho cán bộ nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo được bảo đảm đầy đủ.

Quân khu 7 đã giải quyết chế độ chặt chẽ, hỗ trợ xây tặng hơn 4.400 nhà đồng đội, xóa trên 400 nhà tạm, thường xuyên thăm hỏi gia đình khó khăn, giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và hậu phương.

Quân khu 7 triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Bên cạnh đó, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai hiệu quả, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và các tỉnh, thành phố thường xuyên được kiện toàn, bổ sung kịp thời. Các đơn vị bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia 515, nắm chắc tình hình, điều chỉnh thời gian, địa bàn hoạt động ở Campuchia cho các Đội K (tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ) phù hợp thực tiễn; chủ động bổ sung lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ngày 27.6, cán bộ, chiến sĩ Đội K73 đưa 106 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Hưng - Vĩnh Hưng (tỉnh Long An, nay là tỉnh Tây Ninh) ẢNH: LÊ TRẦM

Quân khu 7 đã phát hơn 2,4 triệu phiếu thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; 10/10 tỉnh, thành phố (trước khi sáp nhập) hoàn thành kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm cả 3 cấp. Ban Chỉ đạo 515 các cấp phối hợp cơ quan chức năng, tổ chức chính trị, Hội Cựu chiến binh trong nước và cựu binh nước ngoài để xác minh thông tin, đề xuất kế hoạch làm việc với các tổ chức, cựu binh từng tham chiến tại Việt Nam nhằm xác định vị trí chôn cất, nhất là các khu mộ tập thể.

Kết quả, giai đoạn 2021 - 2025, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được triển khai tích cực, đáp ứng được nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ với hơn 2.600 hài cốt liệt sĩ (trong đó ở Campuchia hơn 2.000 hài cốt liệt sĩ và trong nước hơn 480 hài cốt liệt sĩ). Công tác này góp phần ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn và củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với quân đội và hậu phương quân đội.

Tại hội nghị, thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7, Trưởng ban chỉ đạo 515 Quân khu 7 yêu cầu trong thời gian tới, khi Quân khu 7 sáp nhập còn 4 tỉnh (TP.HCM, Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh), tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Cấp ủy, chỉ huy, cán bộ chính sách các cấp chủ động xây dựng giải pháp thực hiện Chỉ thị 169 gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác dân vận và xây dựng cơ sở chính trị trên từng địa bàn, đồng thời tập trung giải quyết tồn đọng chính sách sau các cuộc chiến tranh.

Quân khu 7 trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2021 - 2025 ẢNH: THÚY LIỄU

Thiếu tướng Trần Chí Tâm nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, cần đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp và phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 515, Hội Cựu chiến binh để nâng cao hiệu quả thực hiện.

Tại hội nghị, 22 tập thể, 38 cá nhân được Quân khu 7 tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2021 - 2025.