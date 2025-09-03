Hoàn thành nhiệm vụ A80 như mang chiến công về nhà

Chiều tối 3.9, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 tổ chức lễ đón các lực lượng tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 (nhiệm vụ A80) hoàn thành nhiệm vụ, trở về đơn vị.

Lãnh đạo Quân khu 7 và lãnh đạo TP.HCM đã có mặt chào đón 2 khối: khối nữ du kích miền Nam và khối nữ chiến sĩ biệt động.

Đông đảo bà con TP.HCM và người thân chờ đón các chiến sĩ trở về ẢNH: DUY PHÚ

Nụ cười rạng rỡ của các nữ du kích miền Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80 ẢNH: THÚY LIỄU

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (chiến sĩ Quân khu 7) nhớ lại, trong 4 tháng tập luyện ở Hà Nội, các nữ chiến sĩ đã đi qua đủ nắng mưa. Có ngày dầm mưa suốt buổi, có ngày nắng như đổ lửa nhưng cả đơn vị vẫn giữ hàng lối, nhịp bước.

"Ký ức đáng nhớ nhất là những lần duyệt đội hình qua Quảng trường Ba Đình, đi ngang Lăng Bác. Ở giữa vòng tay nhân dân Thủ đô, nghe tiếng hò reo hai bên đường, tôi thấy rất tự hào. Có lẽ đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất đời quân ngũ của tôi", Thủy xúc động nói.

Chiến sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy (hàng cuối, thứ 2 từ trái qua) chia sẻ những khoảnh khắc xúc động sau khi hoàn thành nhiệm vụ A50 ẢNH: DUY PHÚ

Theo nữ chiến sĩ này, "là người con miền Nam ra Bắc tham gia nhiệm vụ A80 rồi trở về giống như mang chiến công về nhà".

"Điều tôi mong chờ nhất lúc này là gặp người thân. Sau khi hoàn thành A50, rồi nối tiếp A80, tôi đã hơn 8 tháng chưa gặp mẹ. Tôi nhớ nhà, nhớ mẹ nhiều lắm, chỉ mong sớm được về, ôm mẹ thật lâu", Thu Thủy nói.

Thiếu tướng Trần Văn Trai, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM bắt tay các nữ chiến sĩ ẢNH: ANH TÚ

Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Phó tư lệnh Quân khu 7 (bên phải) cùng thiếu tướng Trần Văn Trai, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng đoàn vừa ra khỏi sân bay được người thân, người dân TP.HCM chào đón ẢNH: DUY PHÚ

Còn với Phạm Thị Anh Thư (khối trưởng khối nữ du kích miền Nam) chia sẻ: "Được đi trong đội hình diễu binh ở Quảng trường Ba Đình, em vừa run vừa tự hào. Khoảnh khắc bước qua lễ đài, nhìn quốc kỳ tung bay, nghe nhịp trống và khẩu lệnh dội trong lồng ngực, em thấy mình may mắn vì được góp một bước chân nhỏ bé vào ngày lớn của Tổ quốc".

Người thân, bạn bè dành nhiều tình cảm cho các chiến sĩ ẢNH: DUY PHÚ

Trở về TP.HCM, Anh Thư vẫn nghe tiếng bước đều của cả khối như vang bên tai. Nữ chiến sĩ thấy mình trưởng thành hơn: kỷ luật hơn trong từng việc nhỏ, ý thức hơn về trách nhiệm với đơn vị, gia đình và cộng đồng. Thời gian tới, Anh Thư muốn tiếp tục rèn luyện, tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa để lan tỏa niềm tự hào ấy. Chỉ mong mỗi khi nhắc lại, nữ chiến sĩ vẫn ấm lên như giây phút đi qua Lăng Bác hôm đó.

Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 chào đón các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ A80 trở về ẢNH: ANH TÚ

Theo TTXVN, sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80, Cục Xe máy - Vận tải (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) phối hợp các đơn vị tổ chức đưa, đón lực lượng diễu binh, diễu hành về đơn vị an toàn, chu đáo. Ở phía nam, 85 ô tô (6 xe chỉ huy, 55 xe ca, 5 xe tải, 4 xe kiểm soát quân sự, 5 xe cứu thương, 4 xe bảo đảm, 6 xe dự phòng) vận chuyển 1.374 người từ khu vực bố trí ra ga Hà Nội (khối nam) và sân bay Nội Bài (2 khối nữ Quân khu 7). Đồng thời các đơn vị tự bố trí 114 ô tô chở 1.823 người từ ga, sân bay miền Trung, miền Nam về đơn vị.

Lãnh đạo TP.HCM và Quân khu 7 tặng hoa cho các chiến sĩ ẢNH: ANH TÚ

Trong các ngày 3 - 5.9, Cục Xe máy - Vận tải thuê 2 đoàn tàu: SE67 chở 659 người (khối nam của Quân khu 5, Quân đoàn 34) từ ga Hà Nội đi Đà Nẵng, Diêu Trì; SE63 chở 598 người (khối nam của Quân khu 7, Quân khu 9; Quân chủng Hải quân, Quân đoàn 34) từ ga Hà Nội vào ga Sài Gòn.

Các chiến sĩ tranh thủ ghi lại các khoảnh khắc và làm thủ tục tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) ẢNH: LÊ TRẦM

Đường hàng không, cục thuê 1 chuyến Vietnam Airlines chở 367 người từ Nội Bài về Tân Sơn Nhất (335 nữ quân nhân Quân khu 7 và 32 người khác); mua vé lẻ cho 199 nữ quân nhân tăng cường phía bắc (Quân khu 1: 38 người; Quân khu 4: 80 người; Quân khu 5: 49 người; Binh chủng Thông tin liên lạc: 32 người) bay từ Nội Bài về các sân bay từ Quảng Trị trở vào; các trường hợp vé lẻ khác do đơn vị quyết định và quyết toán vào ngân sách A80.