Hùng tráng và tự hào lễ diễu binh, diễu hành A80

Mở đầu là màn kéo Quốc kỳ, Đảng kỳ của biên đội trực thăng 10 chiếc Mi-171, Mi-17, Mi-8 bay qua bầu trời Ba Đình. Tiếp đó là màn trình diễn của các đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i, máy bay huấn luyện Yak-130, L-39NG. Đặc biệt là phần biểu diễn và thả đạn nhiễu của tiêm kích Su30-MK2.

Các khí tài quân sự hiện đại trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam ẢNH: TTXVN - ĐÌNH HUY

Lễ chào cờ của lực lượng diễu binh trên biển sáng 2.9 tại Cam Ranh ẢNH: QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN

Tiếp theo, lần lượt các khối diễu binh, diễu hành tiến qua lễ đài quảng trường Ba Đình. Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm: 4 khối nghi trượng đi đầu (xe Quốc huy, khối cờ Tổ quốc và cờ Đảng, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9); tiếp đến là 26 khối quân đội và 4 khối quân đội nước ngoài (Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia); 17 khối công an; 14 khối xe pháo quân sự.

Khối danh dự 3 quân chủng diễu qua lễ đài tại Ba Đình ẢNH: ĐÌNH HUY

Trên quảng trường Ba Đình và các tuyến phố xung quanh, nơi các khối đi qua, người dân đã chứng kiến cuộc diễu binh, diễu hành hùng tráng và tự hào trong đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Khối sĩ quan Công an nhân dân diễu qua lễ đài ẢNH: ĐÌNH HUY

Khối quân đội diễu qua lễ đài tại quảng trường Ba Đình ẢNH: ĐÌNH HUY

Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông diễu qua lễ đài ẢNH: ĐÌNH HUY

Chiến sĩ diễu binh, diễu hành giao lưu với người dân trên đường phố Hà Nội ẢNH: TUẤN MINH

Người dân xem diễu binh, diễu hành sáng 2.9 ẢNH: TUẤN MINH

Khối binh chủng đặc công diễu hành trên phố Hà Nội ẢNH: TUẤN MINH