Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hùng tráng và tự hào lễ diễu binh, diễu hành A80

Thanh Niên
Thanh Niên
03/09/2025 06:54 GMT+7

Sau diễn văn kỷ niệm của Tổng Bí thư Tô Lâm, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh bắt đầu.

Mở đầu là màn kéo Quốc kỳ, Đảng kỳ của biên đội trực thăng 10 chiếc Mi-171, Mi-17, Mi-8 bay qua bầu trời Ba Đình. Tiếp đó là màn trình diễn của các đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i, máy bay huấn luyện Yak-130, L-39NG. Đặc biệt là phần biểu diễn và thả đạn nhiễu của tiêm kích Su30-MK2.

Hùng tráng và tự hào lễ diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh 1.
Hùng tráng và tự hào lễ diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh 2.
Hùng tráng và tự hào lễ diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh 3.

Các khí tài quân sự hiện đại trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

ẢNH: TTXVN - ĐÌNH HUY

Hùng tráng và tự hào lễ diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh 4.

Lễ chào cờ của lực lượng diễu binh trên biển sáng 2.9 tại Cam Ranh

ẢNH: QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN

Tiếp theo, lần lượt các khối diễu binh, diễu hành tiến qua lễ đài quảng trường Ba Đình. Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm: 4 khối nghi trượng đi đầu (xe Quốc huy, khối cờ Tổ quốc và cờ Đảng, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9); tiếp đến là 26 khối quân đội và 4 khối quân đội nước ngoài (Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia); 17 khối công an; 14 khối xe pháo quân sự.

Hùng tráng và tự hào lễ diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh 5.

Khối danh dự 3 quân chủng diễu qua lễ đài tại Ba Đình

ẢNH: ĐÌNH HUY

Trên quảng trường Ba Đình và các tuyến phố xung quanh, nơi các khối đi qua, người dân đã chứng kiến cuộc diễu binh, diễu hành hùng tráng và tự hào trong đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Hùng tráng và tự hào lễ diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh 6.

Khối sĩ quan Công an nhân dân diễu qua lễ đài

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hùng tráng và tự hào lễ diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh 7.

Khối quân đội diễu qua lễ đài tại quảng trường Ba Đình

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hùng tráng và tự hào lễ diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh 8.

Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông diễu qua lễ đài

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hùng tráng và tự hào lễ diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh 9.

Chiến sĩ diễu binh, diễu hành giao lưu với người dân trên đường phố Hà Nội

ẢNH: TUẤN MINH

Hùng tráng và tự hào lễ diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh 10.

Người dân xem diễu binh, diễu hành sáng 2.9

ẢNH: TUẤN MINH

Hùng tráng và tự hào lễ diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh 11.

Khối binh chủng đặc công diễu hành trên phố Hà Nội

ẢNH: TUẤN MINH

Hùng tráng và tự hào lễ diễu binh, diễu hành A80 - Ảnh 12.

Dàn vũ khí, khí tài quân sự trên phố Hà Nội

ẢNH: PHAN HẬU

Tin liên quan

Hùng tráng lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2.9

Hùng tráng lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2.9

Đúng 6 giờ 30 sáng 2.9, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 chính thức bắt đầu.

Trực thăng săn ngầm Ka-28 tham gia diễu binh trên biển hiện đại ra sao?

Khám phá thêm chủ đề

diễu binh Diễu hành 80 năm Quốc khánh 2.9 Tổng Bí thư Tô Lâm A80
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận