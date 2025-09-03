Hùng tráng và tự hào lễ diễu binh, diễu hành A80

Mở đầu là màn kéo Quốc kỳ, Đảng kỳ của biên đội trực thăng 10 chiếc Mi-171, Mi-17, Mi-8 bay qua bầu trời Ba Đình. Tiếp đó là màn trình diễn của các đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i, máy bay huấn luyện Yak-130, L-39NG. Đặc biệt là phần biểu diễn và thả đạn nhiễu của tiêm kích Su30-MK2.
Các khí tài quân sự hiện đại trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam
ẢNH: TTXVN - ĐÌNH HUY
Tiếp theo, lần lượt các khối diễu binh, diễu hành tiến qua lễ đài quảng trường Ba Đình. Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm: 4 khối nghi trượng đi đầu (xe Quốc huy, khối cờ Tổ quốc và cờ Đảng, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9); tiếp đến là 26 khối quân đội và 4 khối quân đội nước ngoài (Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia); 17 khối công an; 14 khối xe pháo quân sự.
Trên quảng trường Ba Đình và các tuyến phố xung quanh, nơi các khối đi qua, người dân đã chứng kiến cuộc diễu binh, diễu hành hùng tráng và tự hào trong đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
