Trực thăng săn ngầm Ka-28 tham gia diễu binh trên biển hiện đại ra sao?

Trong lễ diễu binh trên biển chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, Hải quân nhân dân Việt Nam đã phô diễn sức mạnh trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc biển đảo Tổ quốc. Trong các khí tài hiện đại, sự xuất hiện của những chiếc trực thăng săn ngầm Ka-28, dòng máy bay chiến đấu chủ lực của Không quân Hải quân nhân dân Việt Nam gây sự chú ý.

Đội hình diễu binh trên biển sáng nay ẢNH: QCHQ

Trực thăng săn ngầm Ka-28 có nguồn gốc từ Liên Xô, là trực thăng chuyên biệt cho nhiệm vụ trinh sát, phát hiện và tiêu diệt tàu ngầm đối phương, bảo vệ vững chắc vùng biển đảo Tổ quốc.

Ka-28 có chiều dài 11,3 m, chiều cao 5,4 m, đường kính rotor 15,9 m, kíp lái 2 - 3 người, trọng lượng cất cánh tối đa 12.000 kg. Trực thăng được thiết kế với 2 cánh quạt nâng đồng trục quay ngược chiều nhau (thay vì chỉ 1 cánh quạt chính như trực thăng truyền thống), cùng với 2 động cơ turbin, nên Ka-28 có thể đạt tốc độ tối đa 270 km/giờ, tầm bay tới 980 km và cất hạ cánh trong mọi điều kiện thời tiết cũng như trên cả những tàu nhỏ mà các máy bay trực thăng khác không thể.

Biên đội trực thăng Ka-28 và các biên đội tàu vào vị trí tham gia diễu binh ẢNH: QCHQ

Cạnh đó, Ka-28 được trang bị áo phao riêng để nổi trên mặt nước trong tình huống khẩn cấp. Phía khoang sau máy bay có thuyền bằng cao su gấp gọn, có thể giật dây bơm hơi khi có tình huống phải hạ cánh khẩn cấp xuống biển.

Về hệ thống hỏa lực, Ka-28 được trang bị ngư lôi và bom chống ngầm có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở độ sâu 500 m. Trực thăng sử dụng radar Osminog có khả năng quét bề mặt đại dương, phát hiện mục tiêu mặt nước như kính tiềm vọng của tàu ngầm từ cự ly 30 km.

Ka-28 còn được trang bị các thiết bị cảm biến và vũ khí chống ngầm. Những thiết bị này sẽ phát hiện và tiêu diệt tàu ngầm đối phương trước khi chúng kịp gây nguy hiểm. Trực thăng có thể thả sonar nhúng VGS-3 để dò tìm mục tiêu dưới biển sâu và sử dụng phao định vị thủy âm để xác định vị trí chính xác của tàu ngầm.

Biên đội tàu ngầm kilo 636 và trực thăng săn ngầm Ka-28 cơ động vào đội hình diễu bịnh trên biển ẢNH: QCHQ

Đáng chú ý, trực thăng săn ngầm Ka-28 là mảnh ghép tạo ra sức mạnh săn ngầm cho cặp tàu Gepard 3.9 thứ nhất của hải quân Việt Nam vốn thiếu hụt khả năng chống ngầm và bổ sung sức mạnh chống ngầm cho cặp tàu Gepard 3.9 thứ hai. Các trực thăng này thường xuyên được đi theo các tàu hộ vệ tên lửa Việt Nam trong các nhiệm vụ trên biển.

Ka-28 là nhân tố có tính răn đe cao và sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp nhất, khẳng định vị thế của Hải quân Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.