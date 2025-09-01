Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Quốc phòng

Điểm đặc biệt của xe tăng T-90S 'nắm đấm thép' của quân đội tham gia diễu binh A80

Đình Huy
Đình Huy
01/09/2025 15:30 GMT+7

'Nắm đấm thép' của Quân đội nhân dân Việt Nam - xe tăng T-90S sở hữu giáp phản ứng nổ, hỏa lực mạnh, đặc biệt là khả năng bắn tên lửa qua nòng pháo..., thu hút sự chú ý của người dân tại Triển lãm thành tựu đất nước và diễu binh A80.

Xe tăng T-90 (phiên bản T-90S/SK) là dòng xe hiện đại bậc nhất thuộc biên chế của Binh chủng Tăng thiết giáp, đang được trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước. "Nắm đấm thép" của Quân đội nhân dân Việt Nam cũng là khí tài tham gia trong đội hình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80).

Điểm đặc biệt của xe tăng T-90S 'nắm đấm thép' của quân đội tham gia A80 - Ảnh 1.

Xe tăng T-90S được trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước

ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo thông tin từ cán bộ tại khu vực trưng bày, binh chủng đang được trang bị 2 biến thể xe tăng T-90 gồm T-90S và phiên bản xe chỉ huy T-90SK do Nga chế tạo.

T-90S có kíp xe 3 người, trọng lượng 46,5 tấn, chiều dài 9,67 m, chiều rộng 3,78 m, chiều cao 2,86 m. Xe có hệ thống truyền lực kiểu cơ khí hành tinh, hộp truyền lực có 2 hộp số, 2 giảm tốc cạnh; sử dụng động cơ Diesel B-92C2 tăng áp, sử dụng đa nhiên liệu, vận tốc lớn nhất 60 km/giờ (trong quá trình huấn luyện Army Game, tốc độ xe có thể đạt xấp xỉ 80km/giờ); dự trữ hành trình nhiên liệu trên đường nhựa là 550 km, đường đất là 520 km; khả năng vượt vật cản leo dốc đứng 30 độ, dốc nghiêng 25 độ, vượt hào rộng 2,6 - 2,8 m, vượt vách đứng 0,85 m; lội ngầm ở độ sâu 5 m, rộng 1.000 m.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Hệ thống vũ khí, hỏa lực của xe tăng

ẢNH: ĐÌNH HUY

- Ảnh 4.

Phiên bản T-90S có hệ thống dò mìn tự động

ẢNH: ĐÌNH HUY

- Ảnh 5.

Người dân xếp hàng chụp ảnh với xe tăng T-90S tại Triển lãm thành tựu đất nước

ẢNH: ĐÌNH HUY

Về hỏa lực, T-90S được trang bị pháo cỡ nòng trơn 125 mm, nạp đạn tự động hoặc bằng tay, cơ số đạn 42 viên, tốc độ bắn 8 phát/phút; loại đạn pháo được trang bị trên xe là đạn xuyên vượt tốc, đạn xuyên, đạn nổ phá, đặc biệt là đạn tên lửa có điều khiển bắn qua nòng pháo; xe cũng được trang bị súng máy cỡ nòng 7,62 mm, súng máy phòng không cỡ nòng 12,7 mm; hệ thống điều khiển hỏa lực của xe được hỗ trợ qua kính ngắm - quan sát của pháo thủ và trưởng xe, máy tính đường đạn, tổ hợp điều khiển tên lửa, thiết bị tự động bám mục tiêu.

'Điểm danh' dàn khí tài đặc biệt xuất hiện trong lễ diễu binh Quốc khánh 2.9

- Ảnh 6.
- Ảnh 7.
- Ảnh 8.

Xe tăng T-90SK đi đầu và 3 xe tăng T90-S trong đội hình tham gia diễu binh A80

ẢNH: ĐÌNH HUY

Về hệ thống phòng vệ, xe được trang bị tổ áp chế áp quang - điện tử, hệ thống phóng lựu, đạn khói (hệ thống phòng vệ chủ động); giáp phản ứng nổ (hệ thống phòng vệ thụ động). Đáng chú ý, T-90S có hệ thống phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, hệ thống chữa cháy và thiết bị xả khói mù.

Theo vị cán bộ, điểm đặc biệt nhất của xe tăng T90S là bắn tên lửa qua nòng pháo với hiệu suất, xác suất trúng ở khoảng cách 5 km.

Những trang bị này giúp T-90S khẳng định vị thế và sức mạnh vượt trội của lực lượng Tăng thiết giáp Việt Nam anh hùng.

- Ảnh 9.
- Ảnh 10.

Xe tăng T54-B (bìa trái) phiên bản nâng cấp và T62 xuất hiện tại Triển lãm thành tựu đất nước

ẢNH: ĐÌNH HUY

Xe tăng T-90S/SK là phiên bản xuất khẩu của xe tăng T-90, được Nga tiến hành sản xuất từ năm 1992. 

Tại Việt Nam, xe tăng này lần đầu tiên được lộ diện vào tháng 12.2019, tại Hội nghị Quân chính toàn quân do Quân ủy T.Ư (Bộ Quốc phòng) tổ chức.


