Vươn tới mục tiêu Việt Nam hùng cường

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ VN, bạn bè quốc tế cùng hàng nghìn người dân có mặt tại quảng trường Ba Đình tham dự lễ kỷ niệm. Trên các tuyến phố quanh trung tâm Ba Đình, hàng vạn người dân đứng chật kín bên đường với cờ hoa chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Các khí tài quân sự hiện đại trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam ẢNH: TTXVN - ĐÌNH HUY

Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 ẢNH: TTXVN

Lễ kỷ niệm bắt đầu với nghi thức rước đuốc truyền thống. Ngọn đuốc truyền thống cách mạng truyền lửa từ Bảo tàng Hồ Chí Minh được trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân VN, người từng bắn rơi 6 máy bay của địch, thắp lên đài lửa. 6 giờ 45, ngọn lửa thiêng thắp sáng trên đài, chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường, dựa vào sức mạnh nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không có khó khăn, thử thách nào mà nhân dân ta không vượt qua; không có mục tiêu cao đẹp nào mà dân tộc ta không đạt tới. Chính vì vậy, không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển. Tổng Bí thư Tô Lâm

Tiếp đó là nghi lễ chào cờ. Khi quân nhạc cử quốc thiều, tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), 21 loạt đại bác được khai hỏa. Cùng lúc, lời quốc ca vang lên trên quảng trường Ba Đình lịch sử trong buổi bình minh ngày Độc lập thứ 80 của đất nước. Trên các tuyến phố Hà Nội, hàng vạn người dân chờ xem diễu binh, tay đặt trên ngực hát vang bài Tiến quân ca. Cùng lúc đó, lễ chào cờ trên biển diễn ra tại căn cứ Hải quân Cam Ranh (Khánh Hòa).

Sức mạnh từ nhân dân, vì nhân dân

Đọc diễn văn kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, 80 năm trước, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước VN Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa XHCN VN, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho đất nước. Từ thời khắc lịch sử ấy, dân tộc VN bước vào hành trình mới: xây dựng chính quyền nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước vững vàng tiến lên con đường XHCN, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

"Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ các bậc tiên tổ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tri ân các bậc tiền bối cách mạng, hàng triệu triệu đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Xe mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 diễu qua lễ đài ẢNH: GIA HÂN

Tổng Bí thư cũng khẳng định, Tổ quốc VN là kết tinh của truyền thống văn hiến nghìn năm dựng nước và giữ nước; của bản lĩnh kiên cường, trí tuệ, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên. Tinh thần ấy đã hun đúc nên sức mạnh vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám; của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc; của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hòa bình; của sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển đất nước. Đó là sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, thuộc về nhân dân, vì nhân dân; sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản VN do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

Theo Tổng Bí thư, chúng ta tự hào khẳng định rằng: mọi thắng lợi của cách mạng VN đều gắn liền với vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ đó, dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách; nước ta từ nước thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, đang vững bước tiến lên hiện đại, hội nhập sâu rộng; vị thế, uy tín ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế.

Mục tiêu hùng cường, hạnh phúc vào 2045

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội để phát triển đất nước nhanh, bền vững; không ngừng nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân đang là mệnh lệnh hành động của chúng ta. Thực hiện thành công ba mục tiêu đó chính là hoàn thành ước nguyện của Bác Hồ trước lúc đi xa.

Theo Tổng Bí thư, qua chặng đường 80 năm đầy gian khó nhưng hào hùng, chúng ta đã khẳng định chân lý: dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường, dựa vào sức mạnh nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không có khó khăn, thử thách nào mà nhân dân ta không vượt qua; không có mục tiêu cao đẹp nào mà dân tộc ta không đạt tới. Chính vì vậy, không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển.

Tổng Bí thư khẳng định, hướng tới tương lai, Đảng đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, VN là quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc. "Đó là khát vọng của cả dân tộc, là lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân", Tổng Bí thư nói. Do đó, Tổng Bí thư kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong và ngoài nước, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hãy đoàn kết, chung sức, đồng lòng, biến khát vọng thành hiện thực; nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa; phát huy cao độ trí tuệ, sức sáng tạo và bản lĩnh VN; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, nhân dân mong đợi.

"Chúng ta kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc: sức mạnh chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, quân sự, đối ngoại và sức mạnh lòng dân. Chúng ta muốn là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới. Chúng ta tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hiệp Quốc; giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Chúng ta tuyệt đối không nhân nhượng trước mọi âm mưu, hành động xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; kiên quyết bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc", Tổng Bí thư nêu rõ.

"Trong giờ phút thiêng liêng này, mỗi chúng ta như đang thấy vang vọng lời Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 của Bác Hồ, thấy triệu triệu trái tim VN cùng chung nhịp đập tự hào, cùng ngân vang lời thề "quyết tử để Tổ quốc quyết sinh". Chúng ta càng thấu hiểu giá trị của "độc lập", "tự do", "hạnh phúc"; càng quý trọng và càng quyết tâm vun đắp hòa bình; càng thấm thía ý nghĩa thiêng liêng của từ "nhân dân tôi", "Tổ quốc tôi"", Tổng Bí thư nói, và bày tỏ lòng biết ơn trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ, những người đã hóa thân vào đất nước, vào hồn thiêng dân tộc; đồng thời gửi lời chúc mừng tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, người VN ở nước ngoài, bạn bè quốc tế nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.