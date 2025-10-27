Đà Nẵng cấm đường khi nước lũ tràn qua QL1

Tối 27.10, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã khiến nhiều đoạn đường thấp trũng trên QL1 bị nước lũ tràn qua.

Cụ thể, đoạn đường xuống Khu công nghiệp Panko (xã Chiên Đàn), khu vực gần trạm dừng nghỉ Bình An, khu vực quán mỳ Kế Xuyên (xã Thăng Điền), khu vực gần cầu Bà Rén (xã Xuân Phú)... nước đã tràn qua mặt đường.

Nước lũ tràn qua QL1 đoạn thuộc địa phận xã Chiên Đàn ẢNH: C.X

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết, từ 18 giờ 20 ngày 27.10 đã triển khai lực lượng phân luồng giao thông, cấm không cho các phương tiện lưu thông qua chỗ ngập sâu để đảm bảo an toàn.

Đối với các phương tiện từ phía nam đi ra sẽ được hướng dẫn lưu thông lên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hoặc xuống tuyến đường ven biển Võ Chí Công để tiếp tục lưu thông.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Phú, cho biết chiều tối 27.10, nước lũ dâng cao, băng qua QL1 đoạn gần cầu Bà Rén. Lúc 18 giờ cùng ngày, mưa giảm nên các phương tiện vẫn có thể lưu thông qua lại, tuy nhiên nếu trời mưa lớn thì khả năng tối nay tuyến đường này sẽ bị ngập nặng. Hiện UBND xã cắt cử lực lượng túc trực; nếu nước dâng cao, không đảm bảo an toàn sẽ cấm phương tiện lưu thông.

Theo bà Thủy, hiện trên địa bàn một số thôn khu vực vùng đông của xã như Trà Đình 1, Trà Đình 2, Trung Vĩnh, Phù Sa... bị ngập cục bộ. Chính quyền địa phương đã di dời các hộ dân bị ngập đến nơi an toàn.

Vì sao mưa lũ bất thường kéo dài ở miền Trung?

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài cùng với hàng loạt thủy điện trên thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn điều tiết xả lũ đã khiến nhiều nơi ở vùng hạ du ngập sâu. Từ 15 giờ ngày 27.10, hồ thủy lợi Phú Ninh cũng đã thông báo xả nước điều tiết với lưu lượng tối đa 700 m3/giây.