Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng cấm đường khi nước lũ tràn qua QL1

Mạnh Cường
Mạnh Cường
27/10/2025 21:02 GMT+7

Mưa lớn, hồ thủy lợi Phú Ninh xả nước điều tiết, nhiều đoạn trên QL1 qua địa phận phía nam TP.Đà Nẵng bị ngập sâu không thể lưu thông, CSGT đã cấm đường để phân luồng đi hướng khác.

Tối 27.10, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã khiến nhiều đoạn đường thấp trũng trên QL1 bị nước lũ tràn qua.

Cụ thể, đoạn đường xuống Khu công nghiệp Panko (xã Chiên Đàn), khu vực gần trạm dừng nghỉ Bình An, khu vực quán mỳ Kế Xuyên (xã Thăng Điền), khu vực gần cầu Bà Rén (xã Xuân Phú)... nước đã tràn qua mặt đường.

Đà Nẵng cấm đường khi nước lũ tràn qua Quốc lộ 1 - Ảnh 1.

Nước lũ tràn qua QL1 đoạn thuộc địa phận xã Chiên Đàn

ẢNH: C.X

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết, từ 18 giờ 20 ngày 27.10 đã triển khai lực lượng phân luồng giao thông, cấm không cho các phương tiện lưu thông qua chỗ ngập sâu để đảm bảo an toàn.

Đối với các phương tiện từ phía nam đi ra sẽ được hướng dẫn lưu thông lên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hoặc xuống tuyến đường ven biển Võ Chí Công để tiếp tục lưu thông.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Phú, cho biết chiều tối 27.10, nước lũ dâng cao, băng qua QL1 đoạn gần cầu Bà Rén. Lúc 18 giờ cùng ngày, mưa giảm nên các phương tiện vẫn có thể lưu thông qua lại, tuy nhiên nếu trời mưa lớn thì khả năng tối nay tuyến đường này sẽ bị ngập nặng. Hiện UBND xã cắt cử lực lượng túc trực; nếu nước dâng cao, không đảm bảo an toàn sẽ cấm phương tiện lưu thông.

Theo bà Thủy, hiện trên địa bàn một số thôn khu vực vùng đông của xã như Trà Đình 1, Trà Đình 2, Trung Vĩnh, Phù Sa... bị ngập cục bộ. Chính quyền địa phương đã di dời các hộ dân bị ngập đến nơi an toàn.

Vì sao mưa lũ bất thường kéo dài ở miền Trung?

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài cùng với hàng loạt thủy điện trên thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn điều tiết xả lũ đã khiến nhiều nơi ở vùng hạ du ngập sâu. Từ 15 giờ ngày 27.10, hồ thủy lợi Phú Ninh cũng đã thông báo xả nước điều tiết với lưu lượng tối đa 700 m3/giây.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Công an băng qua dòng nước xiết, đưa sản phụ đến bệnh viện

Đà Nẵng: Công an băng qua dòng nước xiết, đưa sản phụ đến bệnh viện

Giữa mưa lũ chia cắt, Công an xã Hà Nha (TP.Đà Nẵng) băng qua dòng nước xiết, kịp thời đưa sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện an toàn.

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng Cấm đường nước lũ mưa lớn hồ thủy lợi Phú Ninh xả nước
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận