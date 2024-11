Cận cảnh ngập lụt tại TP.Huế, có nơi nước dâng cao gần 1 m

Ghi nhận của PV Thanh Niên sáng nay 25.11, tại đường Dương Văn An (TP.Huế), nước lũ dâng cao từ 50 - 60 cm, có nơi gần 1 m khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Trong buổi sáng, nhiều người dân khẩn trương đưa xe đến nơi cao ráo.



Đường Dương Văn An (P.Xuân Phú, TP.Huế) nước đang dâng cao ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Anh Nguyễn Duy Sơn (33 tuổi, chủ tiệm giày ở P.Xuân Phú, TP.Huế) cho biết sau mưa lớn, nước lên rất nhanh khiến nhiều người không kịp trở tay. Sáng sớm nay, vì đường đã ngập nên anh thuê xe cẩu để chở ô tô đến nơi khác và hiện vẫn đang tiếp tục dọn hàng để kịp đón lũ.

"Ngoài đường nước đã cao hơn 50 cm, nếu mưa đến chiều không tạnh tôi nghĩ năm nay sẽ lụt to", anh Sơn lo lắng.

Ngập lụt gây khó khăn cho việc đi lại của người dân ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại nhiều tuyến đường khác như Trường Chinh, Hà Huy Tập, Vũ Thắng, Hoàng Lanh thuộc các phường Xuân Phú, An Đông và các tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, Nhật Lệ trong khu vực thành nội cũng đều bị ngập lụt.

Dưới đây là một số hình ảnh ngập lụt ghi nhận tại TP.Huế trong sáng nay 25.11:

Tuyến đường Nhật Lệ trong thành nội bị ngập úng ẢNH: BÌNH THIÊN

Ngập nặng tại đường Hoàng Văn Thụ ẢNH: BÌNH THIÊN

Ngập tại đoạn đường Hà Huy Tập giao đường Lê Viết Lượng ẢNH: BÌNH THIÊN

Một số người dân đi bộ ra ngoài để mua thực phẩm dự trữ ẢNH: BÌNH THIÊN

Nước lũ bắt đầu tràn về các xã vùng trũng như Thủy Thanh (TX.Hương Thủy), Phú Hồ (H.Phú Vang) ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Như Thanh Niên đã đưa tin, lúc 7 giờ sáng 25.11 mực nước sông Hương tại trạm Kim Long ở mức 2,99 m, dưới báo động 3 là 0,51 m; sông Bồ tại Phú Ốc ở mức 3,64 m, trên báo động 2 là 0,64 m.

Hôm nay 25.11 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100 - 400 mm, riêng vùng núi các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền và TX.Hương Trà lượng mưa 400 - 850 mm, một số nơi cao hơn như Hương Phú (Nam Đông) 1.099 mm, Bạch Mã 2.577 mm, đỉnh Bạch Mã trên 2.997 mm.

Dự báo từ chiều tối nay đến đêm mai 26.11 và kéo dài đến ngày 28.11, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ trung bình đến mạnh, địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.