Nước sông Túy Loan dâng cao, người dân thức đêm đi tránh lụt

Tối 14.11, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng, trong 24 giờ qua tại TP.Đà Nẵng có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 13.11 đến 19 giờ ngày 14.11 tại H.Hoà Vang, Q.Liên Chiểu phổ biến 150 - 300 mm; có nơi cao hơn như: Trung tâm GD-ĐN 329,8 mm, Bà Nà 487,4 mm; các quận còn lại mưa 50 - 80 mm. Dự báo từ 22 giờ ngày 14.11 đến 22 giờ ngày 16.11 tại TP.Đà Nẵng có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tại Q.Cẩm Lệ, H.Hòa Vang mưa 100 - 250 mm, có nơi trên 300 mm; các quận còn lại 80 - 150 mm, có nơi trên 200 mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại các vùng trũng thấp và đô thị.