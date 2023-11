Người Đà Nẵng ở khu đường Mẹ Suốt kê cao đồ đạc, thấp thỏm chờ... lũ

Người dân nghỉ làm, lo ứng phó lũ

Sáng 13.11, thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ ghi nhận trong 6 giờ qua (từ 1 - 7 giờ ngày 13.11) trên địa bàn TP.Đà Nẵng có mưa to đến rất to. Do đó, cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở trên sườn dốc; nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại các khu đô thị và vùng trũng thấp…

Ghi nhận của PV Thanh Niên vào sáng nay (13.11) riêng tại "rốn lũ" khu dân cư đường Mẹ Suốt, dù trời mưa nhỏ nhưng người dân vẫn ám ảnh với cảnh chạy lũ trước đó, nhiều người nghỉ làm để ở nhà dọn dẹp, kê cao đồ đạc...

Sáng 13.11, người dân ở khu dân cư đường Mẹ Suốt kê cao đồ đạc sẵn sàng ứng phó mưa lớn HUY ĐẠT

Ông Nguyễn Bảo Quốc (tổ 32, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) cho biết sau nhiều lần chạy lụt từ giữa tháng 10 đến nay, gia đình ông xác định "sống chung" với lũ lụt. Vì vậy, những vật dụng như tủ lạnh, máy giặt, kệ chén bát… được kê lên cao.

"Tôi xin nghỉ làm, chứ vợ con ở nhà còn mình đi làm cũng không yên tâm. Bây giờ dọn dẹp áo quần đưa lên gác, còn đồ gia dụng vẫn còn kê trên cao cả tháng nay… Mưa lũ hư hỏng đồ đạc, tài sản thì lấy tiền đâu mua sắm lại?", ông Quốc tâm sự.

Ông Nguyễn Bảo Quốc nghỉ làm để dọn dẹp đồ đạc HUY ĐẠT

Vừa dọn đồ đạc ở gia đình xong, ông Phan Thái (52 tuổi, trú tổ 34, P.Hòa Khánh Nam) tức tốc qua nhà mẹ để kiểm tra, gia cố lại giàn tiệp nơi chứa đựng đồ dùng.

Ông Thái cho biết, trong đợt lụt vào đầu tháng 11 vừa qua, nước lũ về bất ngờ dù trời không có mưa lớn. Nhà mẹ ông lại neo người nên đã nhờ lực lượng chức năng giúp dọn dẹp, kê cao đồ đạc.

"Giờ dọn nhà xong rồi nhưng cũng thấp thỏm lo vì dự báo mưa rất lớn. Cả gia đình xác định sẵn sàng di tản theo yêu cầu của địa phương nếu có lũ lụt", ông Thái nói.

Ông Phan Thái cho biết các đợt ngập lụt từ giữa tháng 10, nhà mẹ ông ngập sâu gần 2 m HUY ĐẠT





Chính quyền sẵn sàng các phương án đối phó lũ lụt

Sáng nay 13.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Hà Bắc, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, cho biết địa phương đã triển khai các phương án ứng phó mưa lớn trên địa bàn. Cụ thể, UBND P.Hòa Khánh Nam đã thông báo đến người dân địa phương sẵn sàng sơ tán để đảm bảo an toàn khi mưa lớn kéo dài.

"Chính quyền địa phương sẵn sàng sơ tán người dân trên tinh thần sơ tán tại chỗ là chính, ưu tiên sơ tán người già, trẻ em, phụ nữ và người bệnh. Đặc biệt, lực lượng chức năng theo dõi, hỗ trợ người dân, sinh viên, công nhân sống trong các khu nhà trọ, nhà tạm… di chuyển đến nơi an toàn", Bí thư Quận ủy Liên Chiểu thông tin.

Sau khi kê cao đồ đạc, người dân ở khu dân cư đường Mẹ Suốt (P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) sẵn sàng di tản theo yêu cầu của địa phương HUY ĐẠT

Theo ông Nguyễn Hà Bắc, hôm qua (12.11) chính quyền Q.Liên Chiểu huy động lực lượng, phương tiện triển khai phát quang cây, bụi rậm và thu gom, khơi thông dòng chảy dọc tuyến kênh thoát nước từ đường Hoàng Văn Thái qua cầu Bà Xí đến kênh Đa Cô.

Địa phương cũng đã huy động nhiều phương tiện cơ giới khơi thông dòng chảy nhằm phòng, chống ngập úng cho "rốn lụt" khu dân cư đường Mẹ Suốt.

Lực lượng chức năng Q.Liên Chiểu ra quân khơi thông dòng chảy tuyến kênh thoát nước ở khu dân cư Mẹ Suốt hôm qua 12.11 HUY ĐẠT

Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, từ tối 12.11 đến 10 giờ sáng nay 13.11, trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to và mưa rất to, một số nơi có lượng mưa rất lớn như: hồ Hố Cau (254 mm), xã Hòa Bắc (222 mm), hồ Đồng Nghệ (212 mm)... Mực nước trên các sông Túy Loan, Cu Đê đang lên. Dự kiến tổng lượng mưa từ 10 giờ ngày 13.11 đến 10 giờ ngày 15.11 tại Quảng Bình phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm; Quảng Trị phổ biến 70 - 150 mm, có nơi trên 200 mm; tại các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi phổ biến 100 - 300 mm, có nơi trên 450 mm. Từ trưa ngày 15 - 17.11, khu vực Trung Trung bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tại Quảng Bình, Quảng Trị phổ biến 30 - 70 mm, có nơi trên 100 mm; các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm.