Thời sự

Quảng Ngãi: Nổ lớn trong đêm gây sạt lở dài 3 km, 5 thôn bị cô lập

Hải Phong
Hải Phong
28/10/2025 10:44 GMT+7

Trong đêm, trên ngọn đồi cách trụ sở UBND xã Ngọc Linh (Quảng Ngãi) 4 km phát ra tiếng nổ lớn gây sạt lở đất đá nghiêm trọng với chiều dài khoảng 3 km, giao thông bị tê liệt, rất may không có thiệt hại về người.

Sáng nay 28.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông A Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh (Quảng Ngãi), cho biết một quả đồi cách trụ sở UBND xã Ngọc Linh khoảng 4 km bị sạt lở, vùi lấp nhiều diện tích hoa màu, gia súc và 1 xe máy đào. Chính quyền địa phương đang khẩn trương thống kê, đánh giá thiệt hại để có biện pháp khắc phục.

Quảng Ngãi: Nổ lớn trong đêm gây sạt lở 3 km, 5 thôn bị cô lập - Ảnh 1.

Hàng nghìn khối lượng đất, đá bị sạt lở tràn xuống vùi lấp nhiều tuyến đường, hoa màu

ẢNH: A PHƯƠNG

"Vụ sạt lở này rất lớn khiến hàng nghìn khối lượng đất, đá tràn xuống gây hư hỏng, ách tắc nhiều tuyến đường. Hiện 5 thôn của xã Ngọc Linh bị cô lập hoàn toàn. Chính quyền địa phương đã di dời, sơ tán 11 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn", ông Phương nói.

Giật mình lúc nửa đêm khi nghe tiếng nổ lớn

Trước đó, vào khoảng 0 giờ cùng ngày, người dân thôn Làng Mới giật mình khi nghe tiếng nổ lớn vang dội từ khu đồi cách trung tâm xã khoảng 4 km về hướng đông bắc. Ngay sau tiếng nổ, đất đá từ trên sườn núi đổ xuống dữ dội tạo nên một dải sạt lở kéo dài khoảng 3 km theo dòng suối nhỏ dưới chân núi.

Quảng Ngãi: Nổ lớn trong đêm gây sạt lở 3 km, 5 thôn bị cô lập - Ảnh 2.

Sạt lở trên đồi, cách trụ sở UBND xã Ngọc Linh (Quảng Ngãi) 4 km

ẢNH: A PHƯƠNG

Tại hiện trường, nhiều đoạn taluy dương bị khoét sâu, cây cối gãy đổ, đất đá phủ kín mặt đường. Một số khu vực bị vùi lấp hoa màu, hệ thống mương dẫn nước bị hư hỏng nặng.

Do tuyến đường chính lên các thôn phía trên bị sạt lở nghiêm trọng, chính quyền xã đã huy động lực lượng dân quân, công an xã khẩn trương di dời người dân ở khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở đến nơi an toàn. Các thôn Ngọc Lâng, Mô Po, Xa Úa và Tu Răng hiện vẫn đang bị cô lập, việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Quảng Ngãi: Nổ lớn trong đêm gây sạt lở 3 km, 5 thôn bị cô lập - Ảnh 4.

Cơ quan chức năng có mặt tại điểm sạt lở ở xã Ngọc Linh để chỉ đạo khắc phục

ẢNH: A PHƯƠNG

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 24 giờ qua, địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, riêng vùng phía đông và bắc Trường Sơn có nơi mưa rất to, kèm giông mạnh. Lượng mưa đo được từ 8 giờ ngày 27.10 đến 8 giờ ngày 28.10 phổ biến từ 60 - 150 mm; riêng trạm Sơn Tây ghi nhận mức cao nhất 174,6 mm, khu vực đồng bằng đạt trung bình 50 - 100 mm.

Quảng Ngãi: Nổ lớn trong đêm gây sạt lở 3 km, 5 thôn bị cô lập - Ảnh 5.

Sạt lở chôn vùi gia súc, xe máy đào của người dân

ẢNH: H.P

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn kéo dài tiếp tục làm tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng, khu dân cư, khu công nghiệp... Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển qua các khu vực đèo dốc, suối cạn và chủ động di dời khi có dấu hiệu sạt lở.

3 hình thế thời tiết gây mưa lớn dữ dội ở miền Trung

