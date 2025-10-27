Đà Nẵng: Ô tô 7 chỗ bị đất đá vùi lấp trên đường Hồ Chí Minh

Tối 27.10, một lãnh đạo Khu quản lý Đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Khâm Đức (TP.Đà Nẵng) vừa xảy ra vụ sạt lở taluy dương khiến giao thông tắc hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 16 giờ 50 phút, tại Km 1372+340 tuyến đường Hồ Chí Minh bất ngờ đã xảy ra vụ sạt lở taluy dương. Điều đáng nói, tại thời điểm xảy ra vụ sạt lở, một ô tô con màu trắng 7 chỗ ngồi đi ngang qua đã bị đất đá vùi lấp.

Chiếc ô tô 7 chỗ bị vùi lấp sau vụ sạt lở ẢNH: C.X

Nhận được thông tin, lãnh đạo Khu quản lý Đường bộ III đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ, lực lượng quản lý bảo trì tuyến đường phối hợp với lực lượng CSGT Công an TP.Đà Nẵng tiếp cận hiện trường, thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn.

Ngay sau đó, lực lượng phối hợp đã cứu hộ thành công chiếc ô tô 7 chỗ ra ngoài phạm vi sạt lở và cứu 2 người đang mắc kẹt, đưa ra khỏi xe ra an toàn.

Theo lãnh đạo Khu quản lý Đường bộ III, thời điểm cứu hộ thành công, 2 người trên xe đều hoảng loạn, nhưng may không ai bị thương tích gì.

Lực lượng cứu hộ đã đưa phương tiện và 2 người trên xe về xã Khâm Đức để tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ.

Khu quản lý Đường bộ III cũng thông tin, hiện nay trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận TP.Đà Nẵng xảy ra rất nhiều điểm sạt lở. Đặc biệt, tại các vị trí Km 1409+100, Km 1406+600, Km 1403+000 thuộc đoạn đường Hồ Chí Minh qua đèo Lò Xo nối TP.Đà Nẵng với tỉnh Quảng Ngãi, khối lượng lớn đất đá đã tràn chắn ngang đường, gây ách tắc giao thông hoàn toàn suốt 2 ngày nay, khiến hàng trăm phương tiện bị mắc kẹt.

Dù các ngành liên quan đã huy động lực lượng, phương tiện tích cực thông tuyến trên đèo Lò Xo nhưng do thời tiết mưa lớn nên công tác khắc phục sạt lở vẫn gặp nhiều khó khăn.