Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Ô tô 7 chỗ bị đất đá vùi lấp trên đường Hồ Chí Minh

Mạnh Cường
Mạnh Cường
27/10/2025 22:40 GMT+7

Ô tô 7 chỗ bị đất đá sạt lở vùi lấp trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn TP.Đà Nẵng, rất may 2 người trên xe thoát nạn.

Tối 27.10, một lãnh đạo Khu quản lý Đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Khâm Đức (TP.Đà Nẵng) vừa xảy ra vụ sạt lở taluy dương khiến giao thông tắc hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 16 giờ 50 phút, tại Km 1372+340 tuyến đường Hồ Chí Minh bất ngờ đã xảy ra vụ sạt lở taluy dương. Điều đáng nói, tại thời điểm xảy ra vụ sạt lở, một ô tô con màu trắng 7 chỗ ngồi đi ngang qua đã bị đất đá vùi lấp.

Xe ô tô 7 chỗ bị đất đá vùi lấp trên đường Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Chiếc ô tô 7 chỗ bị vùi lấp sau vụ sạt lở

ẢNH: C.X

Nhận được thông tin, lãnh đạo Khu quản lý Đường bộ III đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ, lực lượng quản lý bảo trì tuyến đường phối hợp với lực lượng CSGT Công an TP.Đà Nẵng tiếp cận hiện trường, thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn.

Ngay sau đó, lực lượng phối hợp đã cứu hộ thành công chiếc ô tô 7 chỗ ra ngoài phạm vi sạt lở và cứu 2 người đang mắc kẹt, đưa ra khỏi xe ra an toàn.

Theo lãnh đạo Khu quản lý Đường bộ III, thời điểm cứu hộ thành công, 2 người trên xe đều hoảng loạn, nhưng may không ai bị thương tích gì.

Lực lượng cứu hộ đã đưa phương tiện và 2 người trên xe về xã Khâm Đức để tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ.

Khu quản lý Đường bộ III cũng thông tin, hiện nay trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận TP.Đà Nẵng xảy ra rất nhiều điểm sạt lở. Đặc biệt, tại các vị trí Km 1409+100, Km 1406+600, Km 1403+000 thuộc đoạn đường Hồ Chí Minh qua đèo Lò Xo nối TP.Đà Nẵng với tỉnh Quảng Ngãi, khối lượng lớn đất đá đã tràn chắn ngang đường, gây ách tắc giao thông hoàn toàn suốt 2 ngày nay, khiến hàng trăm phương tiện bị mắc kẹt.

Dù các ngành liên quan đã huy động lực lượng, phương tiện tích cực thông tuyến trên đèo Lò Xo nhưng do thời tiết mưa lớn nên công tác khắc phục sạt lở vẫn gặp nhiều khó khăn.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Sạt lở vùi lấp xe tải, tài xế thoát chết trong gang tấc

Đà Nẵng: Sạt lở vùi lấp xe tải, tài xế thoát chết trong gang tấc

Một xe tải chuyên cung cấp thực phẩm cho xã vùng cao Phước Thành (TP.Đà Nẵng) bất ngờ bị khối lượng lớn đất đá vùi lấp khi đi qua đoạn đường sạt lở. Tài xế may mắn kịp thoát ra ngoài, thoát chết trong gang tấc.

Khám phá thêm chủ đề

vùi lấp xe ô tô bị vùi lấp Sạt lở Đà Nẵng đường Hồ Chí Minh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận