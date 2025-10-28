Bờ biển Hội An bị xâm thực gần 30 m, uy hiếp khu dân cư

Sáng nay 28.10, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, nhiều nơi ở TP.Đà Nẵng đang có mưa rất to. Trong khi đó, nhiều thủy điện lớn trên thượng nguồn Vu Gia - Thu Bồn vẫn tiếp tục điều tiết xả lũ khiến nhiều vùng hạ du ngập sâu, sạt lở. Tối qua 27.10, lũ lên nhanh khiến nhiều thôn tại vùng rốn lũ Thượng Đức chìm trong biển nước, 2.120 hộ dân với khoảng 4.300 nhân khẩu bị cô lập.

Bờ biển Hội An đoạn qua P.Hội An Tây bị sạt lở với chiều dài hơn 3 km ẢNH: NGỌC THƠM

Tại khu vực P.Hội An, nước sông Hoài ngập hơn 2 m, nhiều hộ dân và du khách được hỗ trợ sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm.

Đáng chú ý, tình trạng sạt lở bờ biển Hội An đoạn qua P.Hội An Tây đã vượt mức báo động với tổng chiều dài bị ảnh hưởng lên tới hơn 3 km. Nước biển xâm thực sâu vào đất liền từ 7 – 10 m, có những đoạn xâm thực sâu gần 30 m, đe dọa trực tiếp các khu dân cư phía bên trong.

Trước diễn biến phức tạp này, UBND P.Hội An Tây đã khẩn trương báo cáo, đề xuất UBND TP.Đà Nẵng về việc xây dựng kè tạm thời tại khu vực sạt lở. Chính quyền phường cũng dự kiến phương án di dời khoảng 30 hộ kinh doanh và 1 hộ dân đang bị ảnh hưởng trực tiếp nếu tình hình sạt lở tiếp tục xấu đi.

Bờ biển Hội An đoạn qua P.Hội An Đông cũng sạt lở tại địa bàn tổ Phước Tân với tổng chiều dài khoảng 450 m, bao gồm cả đoạn có và không có kè mềm, độ rộng xâm thực từ 3 - 5 m.

Sạt lở đất nghiêm trọng gây chia cắt giao thông

Nhiều địa phương khác ở TP.Đà Nẵng cũng ghi nhận mức độ thiệt hại nặng nề ban đầu, chủ yếu là sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông và nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân.



Đường Trường Sơn đoạn qua xã Phước Trà sạt lở nghiêm trọng trong sáng nay (28.10) ẢNH: NGỌC THƠM

Nhiều điểm sạt lở xuất hiện tại các xã miền núi Phước Chánh, Trà Linh, Trà My, Trà Leng… Hàng chục ngàn khối đất đá chia cắt giao thông hoàn toàn ở nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn (riêng xã Phước Chánh ước tính trên 10.000 m3). Tuyến ĐH1 ở Phước Chánh bị xói lở, sạt trôi hơn 300 m mặt đường.

Nhiều tuyến quốc lộ như QL40B, QL24C, QL14G, QL14H và đường tỉnh (ĐT.601, ĐT.606, ĐT.614) cũng bị sạt lở taluy dương và taluy âm, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Nhiều hộ dân tại các xã như Trà Giáp, Thượng Đức, Nam Trà My bị ngập sâu, sập tường nhà hoặc nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao, phải di dời khẩn cấp.

Mưa lũ cũng khiến 1 người tử vong, 2 người mất tích và 1 người bị thương.

Một lãnh đạo Sở NN-MT TP.Đà Nẵng cho biết, để ứng phó với tình hình phức tạp của mưa lũ, chính quyền các địa phương đã kịp thời di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Lực lượng công an, dân quân đã được bố trí trực chốt, phân luồng và hướng dẫn người dân không qua lại các khu vực ngập sâu, sạt lở.

Nhiều tuyến đường bị sạt lở nhỏ đã được tổ chức khắc phục tạm thời để đảm bảo lưu thông cục bộ. Tuy nhiên, tại các điểm sạt lở lớn và nguy hiểm, việc khắc phục đang gặp khó khăn do mưa lớn vẫn tiếp diễn. Hiện nay, các cấp chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ và sạt lở, triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dân.