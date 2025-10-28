Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lữ đoàn 270 hành quân xuyên đêm ứng cứu dân vùng lũ Đà Nẵng

Huy Đạt
Huy Đạt
28/10/2025 06:11 GMT+7

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 270, Quân khu 5 đã hành quân trong đêm mưa lớn 27.10, triển khai nhiệm vụ phòng chống lũ và di dời người dân đến nơi an toàn tại các xã vùng cao và vùng trũng thấp ở TP.Đà Nẵng.

Tối 27.10, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Lữ đoàn 270 nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện cơ giới, hành quân đến các khu vực xung yếu để hỗ trợ chính quyền và nhân dân ứng phó mưa lũ kéo dài, nguy cơ sạt lở và ngập sâu tại các địa bàn miền núi.

Dưới sự chỉ huy của thượng tá Trần Phan Nguyên, Phó Lữ đoàn trưởng, các cán bộ, chiến sĩ vượt đêm tối, mưa lớn, khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

- Ảnh 1.

Giữa đêm mưa lũ, bộ đội Lữ đoàn 270 lên đường thực hiện nhiệm vụ ứng cứu người dân vùng trũng TP.Đà Nẵng

ẢNH: H.Đ

Tính đến tối 27.10, mưa lớn đã làm nhiều xã miền núi như Trà Leng, Trà Linh, Trà Tân, Trà Tập, Trà My bị sạt lở, ngập sâu, hàng trăm hộ dân phải sơ tán. Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng và các lực lượng thuộc Quân khu 5 đang nỗ lực bám địa bàn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Lữ đoàn 270 cơ động xuyên đêm, triển khai lực lượng, phương tiện cứu hộ, di dời dân ở vùng ngập lụt đến nơi an toàn

ẢNH: H.Đ


- Ảnh 5.

Lực lượng vũ trang TP.Đà Nẵng hỗ trợ người dân xã Hòa Liên đưa đồ đạc lên cao

ẢNH: H.Đ

- Ảnh 6.

Đại tá Cao Văn Mười (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra vật chất, trang bị và yêu cầu các lực lượng sẵn sàng cơ động trong đêm ứng cứu người dân

ẢNH: H.Đ

Chiều cùng ngày, đại tá Cao Văn Mười, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5, dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống ngập lụt tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch. Đại tá Cao Văn Mười đánh giá cao tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị quân đội với chính quyền và lực lượng tại chỗ; đồng thời yêu cầu tăng cường huấn luyện, sẵn sàng cơ động, thực hiện hiệu quả phương châm "4 tại chỗ", bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

- Ảnh 7.
- Ảnh 8.
- Ảnh 9.

Hiện nước lụt đã ngập các đường tại xã Nam Phước, lực lượng vũ trang TP.Đà Nẵng đang túc trực đảm bảo an toàn, ứng cứu và di dời người dân đến nơi an toàn

ẢNH: H.Đ


Tin liên quan

Mưa lũ chia cắt vùng tây TP.Đà Nẵng, Quân khu 5 trực chiến ứng cứu

Mưa lũ chia cắt vùng tây TP.Đà Nẵng, Quân khu 5 trực chiến ứng cứu

Mưa lũ lớn gây chia cắt nhiều khu vực phía tây TP.Đà Nẵng, Quân khu 5 lập đoàn công tác đến xã Trà My, hỗ trợ sơ tán dân, khắc phục sạt lở và khơi thông đập tràn, ứng cứu vùng ngập lụt...

Khám phá thêm chủ đề

Quân khu 5 Mưa lũ Đà Nẵng Trà Linh xã Nam Phước Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận