Lữ đoàn 270 hành quân xuyên đêm ứng cứu dân vùng lũ Đà Nẵng

Tối 27.10, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Lữ đoàn 270 nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện cơ giới, hành quân đến các khu vực xung yếu để hỗ trợ chính quyền và nhân dân ứng phó mưa lũ kéo dài, nguy cơ sạt lở và ngập sâu tại các địa bàn miền núi.

Dưới sự chỉ huy của thượng tá Trần Phan Nguyên, Phó Lữ đoàn trưởng, các cán bộ, chiến sĩ vượt đêm tối, mưa lớn, khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Giữa đêm mưa lũ, bộ đội Lữ đoàn 270 lên đường thực hiện nhiệm vụ ứng cứu người dân vùng trũng TP.Đà Nẵng ẢNH: H.Đ

Tính đến tối 27.10, mưa lớn đã làm nhiều xã miền núi như Trà Leng, Trà Linh, Trà Tân, Trà Tập, Trà My bị sạt lở, ngập sâu, hàng trăm hộ dân phải sơ tán. Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng và các lực lượng thuộc Quân khu 5 đang nỗ lực bám địa bàn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Lữ đoàn 270 cơ động xuyên đêm, triển khai lực lượng, phương tiện cứu hộ, di dời dân ở vùng ngập lụt đến nơi an toàn ẢNH: H.Đ





Lực lượng vũ trang TP.Đà Nẵng hỗ trợ người dân xã Hòa Liên đưa đồ đạc lên cao ẢNH: H.Đ

Đại tá Cao Văn Mười (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra vật chất, trang bị và yêu cầu các lực lượng sẵn sàng cơ động trong đêm ứng cứu người dân ẢNH: H.Đ

Chiều cùng ngày, đại tá Cao Văn Mười, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5, dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống ngập lụt tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch. Đại tá Cao Văn Mười đánh giá cao tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị quân đội với chính quyền và lực lượng tại chỗ; đồng thời yêu cầu tăng cường huấn luyện, sẵn sàng cơ động, thực hiện hiệu quả phương châm "4 tại chỗ", bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Hiện nước lụt đã ngập các đường tại xã Nam Phước, lực lượng vũ trang TP.Đà Nẵng đang túc trực đảm bảo an toàn, ứng cứu và di dời người dân đến nơi an toàn ẢNH: H.Đ



