Thời sự

Đà Nẵng: Trắng đêm khắc phục sạt lở bờ biển Hội An

Huy Đạt
Huy Đạt
23/10/2025 18:28 GMT+7

Bão số 12 (bão Fengshen) gây sóng lớn đánh vào bờ cuốn phăng bờ biển An Bàng - Tân Thành (TP.Đà Nẵng). Hàng trăm chiến sĩ và người dân trắng đêm đắp kè, dựng bao cát 'giữ chân' bờ biển.

Sóng dữ "nuốt chửng" bờ biển

Ngày 23.10, giữa lúc sóng lớn tiếp tục xâm thực dữ dội dọc bờ biển An Bàng - Tân Thành (TP.Đà Nẵng), Đoàn công tác Quân khu 5 do đại tá Cao Văn Mười, Phó tham mưu trưởng Quân khu, dẫn đầu đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo ứng phó và khắc phục sạt lở. Cùng đi có Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Nam Hưng và đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng.

Đà Nẵng khắc phục sạt lở bờ biển Hội An sau bão số 12 - Ảnh 1.

Đoàn công tác Quân khu 5 kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục sạt lở ở bờ biển An Bàng - Tân Thành

ẢNH: H.Đ

Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 12 (bão Fengshen), khu vực bờ biển khối phố Tân Thành, P.Hội An Tây (TP.Đà Nẵng) liên tục bị sóng đánh sạt sâu từ 25 - 30 m, kéo dài hơn 100 m.

Ghi nhận của PV Thanh Niên hôm 23.10, nhiều đoạn kè bị sóng cuốn vỡ, nền đất bị xói mạnh, vật liệu và tường gạch trôi tuột xuống biển, đe dọa trực tiếp khu dân cư và cơ sở du lịch phía trong.

Đà Nẵng khắc phục sạt lở bờ biển Hội An sau bão số 12 - Ảnh 2.

Sóng lớn cuốn phăng nền đất, tạo hàm ếch sâu hàng chục mét dọc bờ biển Tân Thành

ẢNH: H.Đ

Đà Nẵng khắc phục sạt lở bờ biển Hội An sau bão số 12 - Ảnh 3.

Nhiều đoạn kè bị đánh vỡ, tường gạch và vật liệu xây dựng bị sóng cuốn trôi xuống biển

ẢNH: H.Đ

Trong điều kiện mưa gió kéo dài, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân sự, biên phòng và dân quân địa phương được huy động, dùng máy cơ giới, bao tải cát, cọc tre để dựng kè tạm ngăn sóng, bảo vệ an toàn cho người dân.

Đà Nẵng khắc phục sạt lở bờ biển Hội An sau bão số 12 - Ảnh 4.

Hàng trăm người nối nhau “giữ chân” bờ biển trước từng đợt sóng lớn ập vào

ẢNH: H.Đ

Tại hiện trường, đại tá Cao Văn Mười yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương căng dây, cắm biển cảnh báo, lập rào chắn ngăn người dân và du khách tiếp cận khu vực nguy hiểm; đồng thời chỉ đạo Bộ chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng ứng phó kịp thời khi tình huống xấu xảy ra.

“Không để bất cứ thiệt hại nào về người do chủ quan hay bất ngờ trước thiên tai”, đại tá Mười nhấn mạnh.

Đà Nẵng khắc phục sạt lở bờ biển Hội An sau bão số 12 - Ảnh 5

Lãnh đạo Quân khu 5 và UBND TP.Đà Nẵng khảo sát khu vực sóng đánh sát khu dân cư ven biển

ẢNH: Đ.X

Hàng trăm người trắng đêm “cứu” bờ biển

Theo ông Nguyễn Văn Tú, Phó chủ tịch UBND phường Hội An Tây, hai đêm qua toàn bộ cán bộ phường, dân quân và người dân địa phương số lượng lên đến hàng trăm người đã thức trắng để gia cố bờ biển.

“Biển xâm thực rất dữ dội, nước đánh ầm ầm vào hai điểm lở lớn là khu vực Tân Thành và bãi biển An Bàng. Quân đội, công an và các chủ cơ sở du lịch đều cùng vào cuộc để giữ từng mét bờ biển”, ông Tú nói.

Đà Nẵng khắc phục sạt lở bờ biển Hội An sau bão số 12 - Ảnh 6.

Cán bộ, chiến sĩ và người dân dầm mưa đắp bao cát, gia cố bờ biển An Bàng suốt đêm

ẢNH: H.Đ

Để ngăn chặn khẩn cấp tình trạng sạt lở nghiêm trọng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam đã huy động phương tiện, vật tư và nhân lực thi công trong mưa bão. Hơn 200 khối bê tông đúc sẵn (mỗi khối nặng 2,5 tấn) được xếp thành tường chắn trên lớp vải địa kỹ thuật, tạo tuyến phòng ngự tạm thời trước sóng lớn.

Đà Nẵng khắc phục sạt lở bờ biển Hội An sau bão số 12 - Ảnh 7.

Sóng dữ khiến khu vực ven biển An Bàng - Hội An bị xói lở nghiêm trọng, phương tiện cơ giới được điều động khẩn cấp khắc phục sạt lở

ẢNH: H.Đ

Ông Lê Tự Khánh, Trưởng phòng Quản lý dự án 2 (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam), cho biết:  “Nhờ sự phối hợp kịp thời của các lực lượng vũ trang và chính quyền, đoạn bờ bị xâm thực nặng nhất tại khu dân cư Tân Thạnh cơ bản đã được ngăn chặn tạm thời. Sóng đánh vẫn rất mạnh, nhưng đã không còn lấn sâu vào khu dân cư như trước”.

Cũng trong ngày 23.10, Đoàn công tác Quân khu 5 đã đến kiểm tra tại Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc và xã Đại Lộc, nơi thường xuyên bị ngập lụt khi mưa lớn. Các lực lượng vũ trang đã hỗ trợ sơ tán người dân ở khu vực xung yếu đến nơi an toàn.

Đà Nẵng khắc phục sạt lở bờ biển Hội An sau bão số 12 - Ảnh 8.

Lực lượng vũ trang kiểm tra điểm sạt lở tại Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc

ẢNH: H.Đ

Trước điểm sạt lở trong khuôn viên bệnh viện, Quân khu 5 yêu cầu khẩn trương rà soát, di dời bệnh nhân và nhân viên khỏi khu vực nguy hiểm; đồng thời đề xuất phương án lâu dài xây dựng hệ thống thoát nước, gia cố công trình kiên cố để đảm bảo an toàn trong các đợt mưa bão cực đoan.

