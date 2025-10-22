Bí thư Đà Nẵng Lê Ngọc Quang kiểm tra nhiều khu vực xung yếu trước bão Fengshen

Chiều 22.10, trước diễn biến phức tạp của cơn bão Fengshen, đoàn công tác của TP.Đà Nẵng do Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống bão tại nhiều khu vực xung yếu trên địa bàn.

Tại khu vực Âu thuyền Thọ Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, tổ chức chằng chống chắc chắn và tăng cường biện pháp phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn tài sản cho ngư dân.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra vị trí xung yếu tại P.Sơn Trà ẢNH: HOÀNG SƠN

Kiểm tra tại khu vực Suối Đá (P.Sơn Trà), sau khi nghe lãnh đạo P.Sơn Trà báo cáo về tình hình mưa bão và phương án ứng phó bão Fengshen, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đã ghi nhận tinh thần chủ động, tích cực của địa phương trong công tác phòng, chống bão.

Tuy nhiên, trước diễn biến khó lường của bão và hoàn lưu có thể gây mưa lớn trên diện rộng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu lãnh đạo phường khẩn trương rà soát các khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để chủ động lên phương án di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang (giữa) khảo sát điểm có nguy cơ ngập khu vực đường Mẹ Suốt ẢNH: V.T

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, P.Sơn Trà cần tiếp tục triển khai phương châm "4 tại chỗ", chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, lương thực, thực phẩm để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Tại tuyến đường Mẹ Suốt (P.Hòa Khánh) - nơi thường xuyên ngập sâu khi mưa lớn, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu chính quyền chủ động triển khai phương án sơ tán dân sớm, bố trí lực lượng và phương tiện ứng trực tại các điểm ngập trọng yếu, bảo đảm di dời kịp thời khi có tình huống khẩn cấp.

Ông Quang cũng kêu gọi người dân hợp tác với chính quyền, kê cao, bảo quản tài sản, thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng tránh bão.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang thăm hỏi, tặng quà cho người dân sơ tán tại P.Hải Vân ẢNH: V.T

Trong chiều cùng ngày, đoàn công tác tiếp tục kiểm tra tình hình tại P.Hải Vân (khu vực xã Hòa Bắc cũ), thăm hỏi và động viên người dân đang sơ tán tại điểm tập trung, đồng thời trao quà hỗ trợ cho 7 hộ dân thôn Tà Lang.

Tại đây, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đã động viên bà con yên tâm sơ tán, khẳng định thành phố sẽ luôn đồng hành và chỉ cho phép người dân trở về nhà khi khu vực đã hoàn toàn an toàn.

Tạm ngừng lưu thông trên tuyến đường lên núi Sơn Trà Ngày 22.10, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 12, lực lượng Công an P.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) đã tổ chức thăm hỏi, nắm tình hình và vận động 14 hộ dân sinh sống tại khu vực Suối Đá (bán đảo Sơn Trà) cùng 6 hộ dân khu vực đường Yết Kiêu chủ động di dời đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ. Bên cạnh công tác vận động, lực lượng công an cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân không lưu trú, neo đậu tàu thuyền hoặc dựng lều trại tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng. Lực lượng Công an P.Sơn Trà khơi thông cống rãnh trước khi bão Fengshen đổ bộ ẢNH: S.X Để đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản, Công an P.Sơn Trà đã tổ chức cấm đường, tạm ngừng lưu thông người và phương tiện trên tuyến đường lên núi Sơn Trà, nơi tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Các biện pháp được triển khai đồng bộ, quyết liệt nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, góp phần giúp địa phương chủ động ứng phó hiệu quả với bão Fengshen.



