Bão Fengshen suy yếu, miền Trung vẫn mưa lớn dài ngày ngay cả khi bão tan

Sau nhiều giờ duy trì cường độ mạnh nhất ở cấp 10, bão số 12 bắt đầu suy yếu. Bão số 12 đang ở cường độ gió cấp 10, tương đương tốc độ từ 75 - 88 km/giờ, giật cấp 11. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, bão số 12 càng đi vào gần đất liền sẽ tiếp tục suy yếu nhanh. Dự báo đến 1 giờ ngày mai 23.10, bão số 12 nằm ở vị trí cách TP.Đà Nẵng khoảng 100 km về phía đông đông bắc, lúc này cường độ bão suy yếu xuống cấp 8.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 12 tiếp tục suy yếu nhanh, dự báo trong sáng ngày 23.10 bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển vào đất liền các tỉnh TP.Huế - Quảng Ngãi, sau đó tiếp tục di chuyển sang khu vực nam Lào, suy yếu thành vùng áp thấp.



Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 (bão Fengshen) kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ chiều tối nay, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị - TP.Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông, hiệu ứng địa hình miền Trung nên từ đêm nay 22 - 24.10, các tỉnh từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi có mưa lớn.

Dự báo lượng mưa phổ biến 100 - 250 mm, có nơi mưa rất lớn trên 350 mm; riêng khu vực từ nam Quảng Trị, TP.Huế và TP.Đà Nẵng có mưa rất lớn. Dự báo tổng lượng mưa phổ biến 400 - 600 mm, có nơi trên 800 mm, nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn tập trung từ đêm 22.10 đến hết ngày 23.10.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, dù cường độ bão không quá lớn nhưng dự báo vẫn gây mưa lớn trên đất liền vì hoàn lưu bão mang lượng ẩm rất lớn từ Biển Đông vào đất liền kết hợp gió đông bắc mạnh trên Biển Đông và vịnh Bắc bộ và nhiễu động gió Đông.

Hội tụ gió, ẩm của 3 hệ thống nói trên càng mạnh hơn do hiệu ứng chắn gió của dãy Trường Sơn khiến miền Trung có mưa tăng cường, kéo dài nhiều ngày, ngay cả sau khi bão số 12 tan đi. Dự báo trong 6 ngày tới, miền Trung sẽ có 2 đợt mưa lớn liên tiếp. Sau đợt mưa thứ nhất từ đêm 22.10 đến ngày 24.10, miền Trung tiếp tục hứng chịu thêm đợt mưa thứ hai từ ngày 25 - 27.10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp gió đông.