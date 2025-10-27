CSGT Quảng Ngãi tiếp tế cho các tài xế, phụ xe kẹt trên đèo Lò Xo

Vượt sạt lở, tiếp tế cho 50 người mắc kẹt giữa đèo Lò Xo

Chiều 27.10, Trạm CSGT Ngọc Hồi thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Tổ SOS đèo Lò Xo tổ chức tiếp tế lương thực và nước uống cho hơn 50 người, là tài xế và phụ xe bị mắc kẹt trên đèo Lò Xo suốt từ chiều 26.10.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tế lương thực cho tài xế bị mắc kẹt trên đèo Lò Xo ẢNH: CSGT QUẢNG NGÃI

Trước đó, do mưa lớn liên tục, nhiều điểm sạt lở đất đá xảy ra dọc tuyến QL14 (đèo Lò Xo), khu vực giáp ranh giữa Quảng Ngãi và TP.Đà Nẵng khiến hơn 40 xe tải bị kẹt lại. Nhiều tài xế phải ngủ lại trên xe trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, không có quán xá hay nhà dân gần đó, thiếu lương thực và nước uống.

Khoảng 10 giờ 30 ngày 27.10, lực lượng CSGT Ngọc Hồi cùng các thành viên Tổ SOS đã vượt qua đoạn sạt lở dài hơn 200 m, nhiều chỗ bùn lún đến ngang bụng, mang theo bánh mì, mì ăn liền, lương khô, sữa và nước uống tiếp tế cho những người đang mắc kẹt. Dù trời vẫn mưa nặng hạt và nguy cơ sạt lở tiếp tục cao, đoàn tiếp tế vẫn nỗ lực tiếp cận khu vực an toàn để hỗ trợ kịp thời.

Đèo Lò Xo qua địa phận Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng ẢNH: CSGT QUẢNG NGÃI

Anh Nguyễn Vỹ Ly, Đội trưởng Tổ SOS đèo Lò Xo, chia sẻ: "Khi chúng tôi đến, nhiều tài xế xúc động vì đã gần 1 ngày rưỡi không có thức ăn, nước uống. Với khối lượng đất đá sạt xuống quá lớn, khả năng tối nay đèo vẫn chưa thông xe. Chúng tôi đang chuẩn bị nấu cơm và sẽ tổ chức chuyến tiếp tế thứ hai vào sáng mai 28.10".

Xuyên đêm chốt chặn, đảm bảo an toàn trên các tuyến bị sạt lở

Mưa lớn trong những ngày qua đã gây hàng trăm điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã thuộc địa bàn Quảng Ngãi. Lực lượng công an toàn tỉnh Quảng Ngãi đang ứng trực 24/24, vừa đảm bảo giao thông, vừa hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi dọn dẹp sạt lở ẢNH: CÔNG AN QUẢNG NGÃI

Tại QL24C, đoạn qua các Km 72, Km 76 và Km 80 thuộc địa phận xã Thanh Bồng xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, đất đá tràn kín mặt đường. Suốt đêm 26 và sáng 27.10, Công an xã Thanh Bồng phối hợp Công an xã Đông Trà Bồng huy động lực lượng chốt chặn, hướng dẫn người dân tránh khu vực nguy hiểm, đồng thời điều động máy múc, máy ủi để san gạt đất đá, sớm thông tuyến.

Lực lượng công an xuyên đêm phối hợp với các đơn vị khắc phục sạt lở ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Tại khu vực đèo Lò Xo (QL14, xã Đăk Plô), mưa lớn cũng gây ra nhiều điểm sạt lở quy mô lớn, chia cắt giao thông trong gần 2 ngày qua. Công an xã Đăk Plô đã chủ động huy động phương tiện cơ giới của doanh nghiệp trên địa bàn tham gia xúc dọn đất đá, cưa cây ngã đổ, khơi thông cống rãnh, giúp người dân đi lại tạm thời.

Công an xã Đăk Plô bố trí lực lượng túc trực nơi nguy hiểm ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Trước nguy cơ sạt lở tiếp diễn, Công an xã Đăk Plô đã tham mưu chính quyền địa phương di dời khẩn cấp 26 hộ dân với 116 nhân khẩu tại thôn Bung Tôn đến nhà người thân để đảm bảo an toàn. Các điểm sạt lở trọng yếu đều được bố trí lực lượng túc trực, hướng dẫn người dân không đi qua khu vực nguy hiểm.