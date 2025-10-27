Vụ tài xế taxi bị hành hung tại Nha Trang: Tạm giữ người đàn ông chạy xe bán tải

Ngày 27.10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa thi hành lệnh tạm giữ đối tượng Phạm Hoàng Nhất Thống (58 tuổi, ở phường Bàn Cờ, TP. HCM) để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng" sau khi có hành động hành hung tài xế taxi tại Nha Trang.

Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 25.10, khi anh Huỳnh Hạ Sinh, 25 tuổi, ở phường Cam Linh, Khánh Hòa), là tài xế taxi đang điều khiển xe ô tô trên đường Trần Phú, phường Nha Trang, khi đến đoạn gần đối diện quảng trường 2 tháng 4 thì xảy ra va chạm với chiếc xe bán tải do ông Phạm Hoàng Nhất Thống điều khiển.

Cảnh ông Thống hành hung tài xế taxi tại Nha Trang được ghi lại ẢNH: MXH

Sau khi sự việc xảy ra, ông Thống không ở lại xử lý vụ việc mà to tiếng và bỏ đi khỏi hiện trường. Anh Sinh sau đó đã đi theo để yêu cầu xử lý vụ việc thì bị ông Thống giật điện thoại và liên tục tấn công vào vùng đầu và mặt, đồng thời bẻ gãy điện thoại của tài xế taxi.

Vụ việc đã được người dân quay lại và đưa lên mạng xã hội. Ngay sau đó, tổ công tác của Công an phường Nha Trang và Phòng CSGT đã mời 2 người liên quan về trụ sở làm việc. Ông Thống cũng thừa nhận trước đó có sử dụng rượu bia.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục trưng cầu giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của tài xế taxi và yêu cầu định giá tài sản bị hủy hoại để xử lý theo quy định pháp luật.