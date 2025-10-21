Chạy ngược chiều trên QL1, tài xế 60 tuổi bị phạt 19 triệu đồng

Ngày 21.10, Trạm CSGT Ninh Hòa thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông L.V.T (60 tuổi, ở xã Tân Định, Khánh Hòa) về hành vi chạy ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều".

Theo Trạm CSGT Ninh Hòa, ngày 10.10, Phòng CSGT nhận được đoạn clip dài 20 giây do ô tô trên đường ghi lại hình ảnh ô tô màu trắng mang biển kiểm soát Khánh Hòa chạy ngược chiều tại Km1428 tuyến QL1, xã Ninh Hòa.

Vào cuộc xác minh, Trạm CSGT Ninh Hòa đã mời ông L.V.T, chủ phương tiện, lên làm việc. Tại đây, ông T. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Tài xế điều khiển ô tô màu trắng chạy ngược chiều trên QL1, bị xử phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trạm CSGT Ninh Hòa đã lập biên bản ông T. về hành vi đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều". Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, ông T. bị xử phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, hành vi đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều" là một trong những lỗi vi phạm nguy hiểm khi tham gia giao thông đường bộ. Hành vi này đe dọa trực tiếp đến tính mạng của chính người điều khiển phương tiện và những người tham gia giao thông khác.

Phòng CSGT yêu cầu người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cần tuyệt đối chấp hành các quy định của luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ để bảo vệ chính mình và người khác, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc.