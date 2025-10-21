Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chạy ngược chiều trên QL1, tài xế 60 tuổi bị phạt 19 triệu đồng

Bá Duy
Bá Duy
21/10/2025 18:45 GMT+7

Tài xế ngang nhiên lái ô tô chạy ngược chiều trên QL1, đoạn qua xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), bị phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Ngày 21.10, Trạm CSGT Ninh Hòa thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông L.V.T (60 tuổi, ở xã Tân Định, Khánh Hòa) về hành vi chạy ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều".

Theo Trạm CSGT Ninh Hòa, ngày 10.10, Phòng CSGT nhận được đoạn clip dài 20 giây do ô tô trên đường ghi lại hình ảnh ô tô màu trắng mang biển kiểm soát Khánh Hòa chạy ngược chiều tại Km1428 tuyến QL1, xã Ninh Hòa.

Vào cuộc xác minh, Trạm CSGT Ninh Hòa đã mời ông L.V.T, chủ phương tiện, lên làm việc. Tại đây, ông T. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Chạy ngược chiều trên QL1, tài xế 60 tuổi bị phạt 19 triệu đồng - Ảnh 1.

Tài xế điều khiển ô tô màu trắng chạy ngược chiều trên QL1, bị xử phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trạm CSGT Ninh Hòa đã lập biên bản ông T. về hành vi đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều". Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, ông T. bị xử phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, hành vi đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều" là một trong những lỗi vi phạm nguy hiểm khi tham gia giao thông đường bộ. Hành vi này đe dọa trực tiếp đến tính mạng của chính người điều khiển phương tiện và những người tham gia giao thông khác.

Phòng CSGT yêu cầu người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cần tuyệt đối chấp hành các quy định của luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ để bảo vệ chính mình và người khác, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Tin liên quan

Từ clip do người dân cung cấp, CSGT xử phạt tài xế xe tải chạy ngược chiều

Từ clip do người dân cung cấp, CSGT xử phạt tài xế xe tải chạy ngược chiều

Nhận được clip của người dân cung cấp về chiếc xe tải chạy ngược chiều trên quốc lộ 1, Trạm CSGT Suối Tre (Đồng Nai) cử lực lượng tuần tra, dừng xe này để xử lý.

Khám phá thêm chủ đề

chạy ngược chiều bị phạt trừ điểm giấy phép lái xe Khánh Hòa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận