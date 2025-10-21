Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Hình ảnh đặc sắc vui đón lễ hội Katê từ hàng nghìn người dân, du khách

Bá Duy
Bá Duy
21/10/2025 13:32 GMT+7

Lễ hội Katê 2025 diễn ra trong 3 ngày với lễ chính tại tháp Pô Klong Garai (Khánh Hòa), thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham gia.

Sáng 21.10, tại di tích quốc gia đặc biệt tháp Pô Klong Garai (P.Đô Vinh, Khánh Hòa) đã diễn ra lễ khai mạc lễ hội Katê năm 2025. Đến dự có ông Nguyễn Khắc Hà, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Hội đồng Chức sắc Chăm Bà La Môn tỉnh; Ban phong tục tháp Pô Klong Garai cùng hàng nghìn người dân, du khách.

Hình ảnh đặc sắc vui đón lễ hội Katê từ hàng nghìn người dân, du khách - Ảnh 1.

Từ sáng sớm, người dân đã đưa lễ vật lên tháp Pô Klong Garai dâng lễ thần linh

ẢNH: BÁ DUY

Hình ảnh đặc sắc vui đón lễ hội Katê từ hàng nghìn người dân, du khách - Ảnh 2.

Lễ vật dâng lên thần linh với ý nghĩa nguyện cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu

ẢNH: BÁ DUY

Lễ hội Katê được tổ chức định kỳ hằng năm vào ngày cuối của tháng 6 và ngày đầu của tháng 7 Chăm lịch. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn để tưởng nhớ các vị thần, vị vua có nhiều công lao đóng góp.

Tại buổi lễ, các thành viên trong Hội đồng chức sắc Chăm Bà La Môn tỉnh đã thực hiện nghi thức rước y trang từ đền Pô Inư Nưgar về tháp Pô Klong Garai để thực hiện các nghi lễ dâng cúng lên các vị thần linh, nguyện cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, quốc thái dân an.

Hình ảnh đặc sắc vui đón lễ hội Katê từ hàng nghìn người dân, du khách - Ảnh 3.

Lễ rước y trang từ đền Pô Inư Nưgar (xã Phước Hữu) về tháp Pô Klong Garai

ẢNH: BÁ DUY

Hình ảnh đặc sắc vui đón lễ hội Katê từ hàng nghìn người dân, du khách - Ảnh 4.

Theo truyền thuyết, tất cả y trang của các vua, thần đều do người Raglai giữ và chỉ mang xuống vào các dịp lễ hội Katê hay cúng đầu năm mới

ẢNH: BÁ DUY

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Hà chúc mừng cộng đồng người Chăm trên địa bàn tỉnh đón mùa lễ hội Katê nhiều niềm vui và ý nghĩa. Ông mong muốn các vị chức sắc, chức việc với khả năng, uy tín của mình tiếp tục tuyên truyền, động viên bà con tín đồ sát cánh cùng nhau giữ gìn và tiếp tục phát huy những giá trị độc đáo của lễ hội Katê, cũng như các lễ hội truyền thống khác của người Chăm trên địa bàn tỉnh.

Hình ảnh đặc sắc vui đón lễ hội Katê từ hàng nghìn người dân, du khách - Ảnh 5.

Sau phần lễ là màn biểu diễn múa Chăm duyên dáng của các thiếu nữ

ẢNH: BÁ DUY

Hình ảnh đặc sắc vui đón lễ hội Katê từ hàng nghìn người dân, du khách - Ảnh 6.

Đông đảo người dân và du khách thưởng thức màn múa Chăm

ẢNH: BÁ DUY

Hình ảnh đặc sắc vui đón lễ hội Katê từ hàng nghìn người dân, du khách - Ảnh 7.

Tiết mục hòa tấu nhạc cụ mã la rộn ràng do các nghệ nhân người Raglai biểu diễn

ẢNH: BÁ DUY

Hình ảnh đặc sắc vui đón lễ hội Katê từ hàng nghìn người dân, du khách - Ảnh 8.

Lễ hội Katê 2025 đã khôi phục đội hình người Raglai đánh mã la trong lễ rước y trang, nét văn hóa quý báu từng bị gián đoạn nhiều năm qua

ẢNH: BÁ DUY

Theo ông Nguyễn Khắc Hà, Lễ hội Katê tạo cơ hội để văn hóa Chăm, văn hóa Khánh Hòa được quảng bá đến bạn bè, du khách gần xa. Ông đề nghị các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục có những hành động, việc làm thiết thực, cụ thể để đồng hành, bảo tồn di sản văn hóa Chăm, góp phần đưa lễ hội Katê xứng tầm với quy mô, giá trị của một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hình ảnh đặc sắc vui đón lễ hội Katê từ hàng nghìn người dân, du khách - Ảnh 9.

Các chức sắc Chăm tại lễ hội Katê 2025

ẢNH: BÁ DUY

Lễ hội Katê 2025 diễn ra trong 3 ngày, từ 20 - 22.10, với lễ chính vào sáng 21.10 tại các khu vực đền, tháp Chăm trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là năm đầu tiên Khánh Hòa triển khai đồng bộ đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội Katê của đồng bào Chăm giai đoạn 2025 - 2030".

Đáng chú ý, năm nay Khánh Hòa đã khôi phục đội hình người Raglai đánh mã la trong lễ rước y trang, nét văn hóa quý báu từng bị gián đoạn nhiều năm qua. Đây là nỗ lực của địa phương trong việc giữ gìn trọn vẹn bản sắc lễ hội.

Hình ảnh đặc sắc vui đón lễ hội Katê từ hàng nghìn người dân, du khách - Ảnh 10.

Hàng nghìn người dân có mặt tại tháp Pô Klong Garai (P.Đô Vinh, Khánh Hòa) để đón Lễ Katê 2025

ẢNH: BÁ DUY

Hình ảnh đặc sắc vui đón lễ hội Katê từ hàng nghìn người dân, du khách - Ảnh 11.

Các cô gái duyên dáng trong trang phục truyền thống của đồng bào Chăm

ẢNH: BÁ DUY

Hình ảnh đặc sắc vui đón lễ hội Katê từ hàng nghìn người dân, du khách - Ảnh 12.

Người dân chuẩn bị lễ vật dâng cúng lên các vị thần linh tại buổi lễ

ẢNH: BÁ DUY

Hình ảnh đặc sắc vui đón lễ hội Katê từ hàng nghìn người dân, du khách - Ảnh 13.

Lễ hội Katê 2025 còn tổ chức hội thi viết chữ Chăm "Sáng nét chữ - Giữ hồn Chăm" cho đối tượng học sinh và thiếu niên trên địa bàn

ẢNH: BÁ DUY

Điểm đặc biệt của đề án là mục tiêu kép: vừa giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, vừa biến lễ hội Katê thành điểm đến du lịch văn hóa hấp dẫn của vùng đất nắng gió. Với tổng kinh phí hơn 10,3 tỉ đồng, chương trình tập trung 3 trụ cột chính: hỗ trợ phần lễ truyền thống, đầu tư hạ tầng và phát triển các hoạt động văn hóa - du lịch đi kèm.

Tin liên quan

Sắc màu lễ rước y trang của đồng bào Chăm tại lễ hội Katê 2025

Sắc màu lễ rước y trang của đồng bào Chăm tại lễ hội Katê 2025

Cộng đồng người Chăm làng Hữu Đức (xã Phước Hữu, Khánh Hòa) trang trọng đón y trang từ người anh em Raglai trong nghi lễ truyền thống tại lễ hội Katê 2025.

Khám phá thêm chủ đề

lễ hội katê lễ hội Katê 2025 Khánh Hòa văn hóa Chăm Raglai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận