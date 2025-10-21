Hình ảnh đặc sắc vui đón lễ hội Katê từ hàng nghìn người dân, du khách

Sáng 21.10, tại di tích quốc gia đặc biệt tháp Pô Klong Garai (P.Đô Vinh, Khánh Hòa) đã diễn ra lễ khai mạc lễ hội Katê năm 2025. Đến dự có ông Nguyễn Khắc Hà, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Hội đồng Chức sắc Chăm Bà La Môn tỉnh; Ban phong tục tháp Pô Klong Garai cùng hàng nghìn người dân, du khách.

Từ sáng sớm, người dân đã đưa lễ vật lên tháp Pô Klong Garai dâng lễ thần linh ẢNH: BÁ DUY

Lễ vật dâng lên thần linh với ý nghĩa nguyện cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu ẢNH: BÁ DUY

Lễ hội Katê được tổ chức định kỳ hằng năm vào ngày cuối của tháng 6 và ngày đầu của tháng 7 Chăm lịch. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn để tưởng nhớ các vị thần, vị vua có nhiều công lao đóng góp.

Tại buổi lễ, các thành viên trong Hội đồng chức sắc Chăm Bà La Môn tỉnh đã thực hiện nghi thức rước y trang từ đền Pô Inư Nưgar về tháp Pô Klong Garai để thực hiện các nghi lễ dâng cúng lên các vị thần linh, nguyện cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, quốc thái dân an.

Lễ rước y trang từ đền Pô Inư Nưgar (xã Phước Hữu) về tháp Pô Klong Garai ẢNH: BÁ DUY

Theo truyền thuyết, tất cả y trang của các vua, thần đều do người Raglai giữ và chỉ mang xuống vào các dịp lễ hội Katê hay cúng đầu năm mới ẢNH: BÁ DUY

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Hà chúc mừng cộng đồng người Chăm trên địa bàn tỉnh đón mùa lễ hội Katê nhiều niềm vui và ý nghĩa. Ông mong muốn các vị chức sắc, chức việc với khả năng, uy tín của mình tiếp tục tuyên truyền, động viên bà con tín đồ sát cánh cùng nhau giữ gìn và tiếp tục phát huy những giá trị độc đáo của lễ hội Katê, cũng như các lễ hội truyền thống khác của người Chăm trên địa bàn tỉnh.

Sau phần lễ là màn biểu diễn múa Chăm duyên dáng của các thiếu nữ ẢNH: BÁ DUY

Đông đảo người dân và du khách thưởng thức màn múa Chăm ẢNH: BÁ DUY

Tiết mục hòa tấu nhạc cụ mã la rộn ràng do các nghệ nhân người Raglai biểu diễn ẢNH: BÁ DUY

Lễ hội Katê 2025 đã khôi phục đội hình người Raglai đánh mã la trong lễ rước y trang, nét văn hóa quý báu từng bị gián đoạn nhiều năm qua ẢNH: BÁ DUY

Theo ông Nguyễn Khắc Hà, Lễ hội Katê tạo cơ hội để văn hóa Chăm, văn hóa Khánh Hòa được quảng bá đến bạn bè, du khách gần xa. Ông đề nghị các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục có những hành động, việc làm thiết thực, cụ thể để đồng hành, bảo tồn di sản văn hóa Chăm, góp phần đưa lễ hội Katê xứng tầm với quy mô, giá trị của một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Các chức sắc Chăm tại lễ hội Katê 2025 ẢNH: BÁ DUY

Lễ hội Katê 2025 diễn ra trong 3 ngày, từ 20 - 22.10, với lễ chính vào sáng 21.10 tại các khu vực đền, tháp Chăm trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là năm đầu tiên Khánh Hòa triển khai đồng bộ đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội Katê của đồng bào Chăm giai đoạn 2025 - 2030".

Đáng chú ý, năm nay Khánh Hòa đã khôi phục đội hình người Raglai đánh mã la trong lễ rước y trang, nét văn hóa quý báu từng bị gián đoạn nhiều năm qua. Đây là nỗ lực của địa phương trong việc giữ gìn trọn vẹn bản sắc lễ hội.

Hàng nghìn người dân có mặt tại tháp Pô Klong Garai (P.Đô Vinh, Khánh Hòa) để đón Lễ Katê 2025 ẢNH: BÁ DUY

Các cô gái duyên dáng trong trang phục truyền thống của đồng bào Chăm ẢNH: BÁ DUY

Người dân chuẩn bị lễ vật dâng cúng lên các vị thần linh tại buổi lễ ẢNH: BÁ DUY

Lễ hội Katê 2025 còn tổ chức hội thi viết chữ Chăm "Sáng nét chữ - Giữ hồn Chăm" cho đối tượng học sinh và thiếu niên trên địa bàn ẢNH: BÁ DUY

Điểm đặc biệt của đề án là mục tiêu kép: vừa giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, vừa biến lễ hội Katê thành điểm đến du lịch văn hóa hấp dẫn của vùng đất nắng gió. Với tổng kinh phí hơn 10,3 tỉ đồng, chương trình tập trung 3 trụ cột chính: hỗ trợ phần lễ truyền thống, đầu tư hạ tầng và phát triển các hoạt động văn hóa - du lịch đi kèm.