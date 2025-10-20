Sắc màu lễ rước y trang của đồng bào Chăm tại lễ hội Katê 2025

Chiều 20.10, cộng đồng người Chăm trang trọng đón nhận y trang Pô Inư Nưgar từ đồng bào Raglai ở xã Phước Hà về đền thờ tại xã Phước Hữu, Khánh Hòa (H.Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận cũ). Đây không chỉ là một nghi lễ tại lễ hội Katê, mà còn là minh chứng sống động cho mối giao hảo bền chặt đã được trao truyền qua nhiều thế hệ giữa hai cộng đồng.

Lễ hội Katê 2025 bắt đầu bằng nghi thức rước y trang Pô Inư Nưgar từ đồng bào Raglai ở xã Phước Hà về đền thờ tại xã Phước Hữu (H.Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận cũ) ẢNH: BÁ DUY

Katê là lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn để tưởng nhớ các vị thần, vị vua có nhiều công lao đóng góp. Lễ hội được tổ chức định kỳ hằng năm vào ngày cuối của tháng 6 và ngày đầu của tháng 7 Chăm lịch. Năm 2025, lễ hội Katê diễn ra vào ngày 20 và 21.10.

Đại diện chức sắc Chăm trang trọng đón y trang từ cộng đồng người Raglai trong không khí thiêng liêng ẢNH: BÁ DUY

Lễ hội Katê là dịp để cộng đồng người Chăm theo đạo Bà La Môn thể hiện lòng biết ơn các vị thần linh và tổ tiên, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi ẢNH: BÁ DUY

Theo truyền thuyết, người Chăm và người Raglai là chị em ruột, người Chăm là chị cả, người Raglai là em út. Bởi chế độ mẫu hệ, con gái út thừa kế tài sản và phụ trách thờ cúng tổ tiên. Do vậy, tất cả y trang của các vua, thần đều do người Raglai giữ và chỉ mang xuống vào các dịp lễ hội Katê hay cúng đầu năm mới.

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc với những điệu múa truyền thống, biểu diễn trang phục dân tộc tại lễ rước y trang ẢNH: BÁ DUY

Các học sinh lớp 12 Trường THPT An Phước, xã Ninh Phước trong trang phục truyền thống biểu diễn múa tập thể chào đón đoàn rước y trang ẢNH: BÁ DUY

Hàng trăm thanh niên nam nữ trong trang phục truyền thống biểu diễn múa hát chào đón đoàn người Raglai ẢNH: BÁ DUY

Hiện nay, chỉ còn đền Pô Inư Nưgar ở làng Hữu Đức là còn lễ đón y trang do dòng họ Chamalea người Raglai ở xã Phước Hà cất giữ. Y trang của vua Pô Klong Garai và vua Pô Rômê thì người Raglai đã giao lại hẳn cho đồng bào Chăm cất giữ.

Lễ rước y trang là màn khai hội đầy màu sắc văn hóa Chăm, là một phần quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của đồng bào Raglai, Chăm. Trải qua hàng trăm năm lịch sử với biết bao đổi thay, nghi thức này được đồng bào Chăm và Raglai gìn giữ như "báu vật", lưu truyền qua các thế hệ.

Nhiều điệu múa truyền thống được biểu diễn trong lễ rước y trang ẢNH: BÁ DUY

Thiếu nữ duyên dáng trong trang phục truyền thống của đồng bào Chăm ẢNH: BÁ DUY

Các nghệ sĩ chơi nhạc tại lễ hội Katê được nhiều người xin chụp ảnh chung ẢNH: BÁ DUY

Du khách nước ngoài chụp ảnh cùng các cô gái trong trang phục truyền thống tại lễ hội ẢNH: BÁ DUY

Trong suốt thời gian lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc với những điệu múa truyền thống, biểu diễn trang phục dân tộc và các trò chơi dân gian. Sự kiện không chỉ là dịp để cộng đồng người Chăm theo đạo Bà La Môn thể hiện lòng biết ơn các vị thần linh và tổ tiên, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi mà còn là cơ hội quảng bá văn hóa, du lịch địa phương.

Du khách đến với lễ hội Katê có thể tham gia trực tiếp các hoạt động vui chơi truyền thống, thưởng thức âm nhạc, ẩm thực đặc trưng của đồng bào Chăm, cũng như tìm hiểu về nét văn hóa độc đáo của cộng đồng này.