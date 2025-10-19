Cảnh báo lừa đảo giả mạo cơ quan đăng kiểm yêu cầu đổi tem kiểm định

Ngày 19.10, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa cho biết từ ngày 10.10 đến nay, các cơ sở đăng kiểm trên địa bàn liên tục nhận được cuộc gọi của chủ phương tiện hỏi về việc "cấp lại tem kiểm định do sáp nhập tỉnh". Các chủ xe cho biết họ nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn từ số điện thoại, Zalo lạ tự xưng là nhân viên của trung tâm.

Theo trung tâm, các đối tượng lừa đảo thông báo giấy chứng nhận và tem kiểm định cũ "không còn hiệu lực sau sáp nhập tỉnh", yêu cầu chủ phương tiện đăng ký đặt lịch cấp đổi tem kiểm định mới. Sau khi tạo được lòng tin, chúng yêu cầu cung cấp căn cước công dân, địa chỉ và tài khoản ngân hàng để "xác minh", rồi yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để "cấp tem kiểm định mới".

Ngoài ra, các đối tượng còn gửi link giả mạo trang web cơ quan đăng kiểm hoặc mã QR có gắn logo, hình ảnh của trung tâm để đánh cắp thông tin thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng của người dân.

Hoạt động tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa khẳng định các giấy chứng nhận và tem kiểm định đã cấp trước đây vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trên giấy chứng nhận kiểm định. Trung tâm không có chủ trương cấp đổi tem do sáp nhập tỉnh.

Theo trung tâm, việc giả mạo của các đối tượng lừa đảo không chỉ gây hoang mang cho chủ phương tiện mà còn lan truyền thông tin sai lệch về quy định của nhà nước đối với hoạt động đăng kiểm, nhằm mục đích trục lợi.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa cho biết đã báo cáo sự việc đến Công an tỉnh Khánh Hòa, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa để xử lý. Đồng thời, trung tâm cũng tăng cường tuyên truyền để giúp người dân toàn tỉnh cảnh giác, tránh bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.