Giả mạo website BHXH Việt Nam để đánh cắp thông tin cá nhân

BHXH Việt Nam vừa phát đi cảnh báo về website giả mạo có tên miền tương tự Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam được phát hiện đặt máy chủ ở nước ngoài.

Trang web giả mạo có giao diện tương tự trang chính thức của BHXH Việt Nam ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo BHXH Việt Nam, qua quá trình giám sát trên không gian mạng, cơ quan này phát website giả mạo có địa chỉ baohiemxahoi[.]biz đặt máy chủ tại nước ngoài, nhằm tránh quản lý của các cơ quan nhà nước cũng như gây khó khăn trong việc truy vết.

Trang web này có thể được sử dụng để thực hiện các hành vi giả mạo cán bộ BHXH để gửi đường dẫn của website yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân như căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế… nhằm lừa đảo, đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản.

Trong thời gian vừa qua, có rất nhiều hình thức giả mạo BHXH Việt Nam như giả danh cán bộ gọi điện, liên lạc với người dân hoặc các văn bản giả mạo nhằm dẫn dụ người dân truy cập đến các trang web giả mạo, cung cấp các thông tin cá nhân cũng như chiếm đoạt tài sản.

Các hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan nhà nước và gây mất niềm tin vào dịch vụ công trực tuyến.

Để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn tài sản và thông tin cá nhân của người dân, doanh nghiệp, BHXH Việt Nam đang phối hợp với các đơn vị chức năng truy vết, xác định website giả mạo nêu trên.

Cách nhận diện Cổng dịch vụ công trực tuyến BHXH Việt Nam

Trong khi cơ quan chức năng về an toàn thông tin xử lý, chặn lọc, để tránh việc người dân, doanh nghiệp nhầm lẫn, dẫn đến bị lừa đảo, gây hậu quả đáng tiếc, BHXH Việt Nam khuyến cáo người dân chỉ nên truy cập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến BHXH Việt Nam tại địa chỉ duy nhất là https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

Cổng này có tên miền ".gov.vn" - dành riêng cho các cơ quan nhà nước, được gắn nhãn "Tín nhiệm mạng" do Bộ TT-TT (nay là Bộ KH-CN) cấp, cùng chứng chỉ bảo mật quốc tế GlobalSign với thông tin chứng chỉ số được cấp có nội dung "CN = *.baohiemxahoi.gov.vn, O = Bảo hiểm Xã hội Việt Nam".

Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam sử dụng chứng chỉ bảo mật quốc tế GlobalSign ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Người dân và doanh nghiệp đặc biệt lưu ý BHXH Việt Nam không sử dụng tên miền có cấu trúc .com.vn; .com; .me... mà trang web giả mạo đang sử dụng.

Tuyệt đối không truy cập các đường dẫn lạ hoặc website có tên miền không thuộc ".gov.vn". Không cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước công dân, mã số BHXH, thẻ bảo hiểm y tế qua các đường dẫn, tin nhắn hoặc cuộc gọi không rõ nguồn gốc.

Khi nghi ngờ hoặc phát hiện hành vi giả mạo, cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc BHXH địa phương để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.