Người dân giao nộp con trăn phát hiện gần bến tàu du lịch Nha Trang

Sáng 18.10, lãnh đạo UBND P.Nam Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, người dân đã mang con trăn bắt được đến trụ sở phường giao nộp. Sau khi xác định đây là cá thể trăn phát hiện gần bến tàu du lịch Nha Trang vào chiều 17.10, UBND phường đã làm thủ tục tiếp nhận.

Theo lãnh đạo P.Nam Nha Trang, thể trạng con trăn bình thường và đã được bàn giao cho Hạt Kiểm lâm Nha Trang - Diên Khánh để xử lý theo quy định. Ngành chức năng chưa công bố nguồn gốc của động vật này, tuy nhiên, nhiều người nghi đây là loài trăn có trong sách Đỏ.

Cá thể trăn phát hiện trên cây gần bến tàu du lịch Nha Trang trưa ngày 17.10 ẢNH: V.K.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 12 giờ ngày 17.10, một số tài xế xe đưa đón khách du lịch phát hiện con trăn dài khoảng 2 mét nằm trên cây ngoài vỉa hè, sát bãi xe của bến tàu du lịch Nha Trang. Sự việc thu hút nhiều người dân và du khách tò mò đến xem.

Lãnh đạo bến tàu đã gọi điện báo với Hạt Kiểm lâm Nha Trang - Diên Khánh và UBND P.Nam Nha Trang. Tuy nhiên, phía phường phản hồi rằng không có chuyên môn để tiếp nhận, chăm sóc động vật nguy cấp, quý hiếm, khiến bến tàu gặp khó khăn trong xử lý tình huống.

Sau khi bị bắt đi, sáng 18.10, người dân đã giao nộp cá thể trăn cho chính quyền ẢNH: V.K

Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, trong khi chờ hướng dẫn từ cơ quan chức năng, một nhóm người dân gần đó đã tự ý dùng gậy và thòng lọng bắt con trăn nặng gần 5 kg rồi bỏ vào bao mang đi.