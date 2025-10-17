Phát hiện con trăn dài 2 mét gần bến tàu du lịch Nha Trang

Chiều 17.10, lãnh đạo bến tàu du lịch Nha Trang (P.Nam Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết, khoảng 12 giờ cùng ngày, một số tài xế xe đưa đón khách du lịch phát hiện một con trăn nằm trên cây ngoài vỉa hè, sát bãi xe của bến tàu. Con trăn ban đầu nằm ở nhánh giữa cây, đến chiều đã bò lên ngọn.

Con trăn dài gần 2 mét, nặng gần 5 kg được phát hiện nằm trên cây gần bến tàu du lịch Nha Trang (Khánh Hòa)

ẢNH: V.K

Ngay sau khi phát hiện, lãnh đạo bến tàu du lịch Nha Trang đã gọi điện báo với Hạt Kiểm lâm Nha Trang - Diên Khánh. Đại diện Hạt Kiểm lâm cho biết, theo quy định, sau khi phát hiện động vật nguy cấp, quý hiếm bị lạc, tổ chức, cá nhân cần thông báo ngay cho UBND cấp xã để kịp thời tiếp nhận. UBND cấp xã sẽ xác minh thông tin và tiến hành thả động vật về môi trường tự nhiên phù hợp nếu đảm bảo điều kiện, hoặc chuyển giao cho cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học để cứu hộ, chăm sóc.

Tuy nhiên, phía bến tàu sau đó nhận được phản hồi từ UBND P.Nam Nha Trang rằng phường không có chuyên môn để tiếp nhận, chăm sóc động vật nguy cấp, quý, hiếm. Việc này khiến bến tàu gặp khó khăn trong xử lý tình huống.

Một nhóm người dân tự ý bắt con trăn rồi bỏ vào bao mang đi ẢNH: V.K

Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, trong khi chờ hướng dẫn từ cơ quan chức năng, một nhóm người dân gần đó đã tự ý dùng gậy và thòng lọng bắt con trăn rồi bỏ vào bao mang đi. Theo quan sát, con trăn này dài khoảng 2 mét, nặng gần 5 kg và ít cử động.

Sự việc thu hút nhiều người dân và du khách tò mò đến xem, tuy nhiên cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm, quy trình xử lý khi phát hiện động vật hoang dã trong khu vực đô thị. Việc người dân tự ý bắt và mang đi động vật có thể ảnh hưởng đến công tác bảo tồn và an toàn cho cả người và động vật.