Đời sống Cộng đồng

Tái thả 91 động vật rừng nguy cấp, quý hiếm về Vườn quốc gia Tam Đảo

Dương Lan
Dương Lan
05/10/2025 19:45 GMT+7

Gần đây, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội phối hợp với Vườn quốc gia Tam Đảo tái thả 91 động vật rừng nguy cấp, quý hiếm sau cứu hộ về môi trường tự nhiên.

Theo đó, 91 động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc 7 loài được thả về Vườn quốc gia Tam Đảo, gồm: 30 con cầy vòi mốc (Paguma larvata); 5 con kim oanh tai bạc (Leiothrix argentauris); 2 con kim oanh mỏ đỏ (Leiothrix lutea); 1 con chích chòe than (Copsychus saularis); 5 con vành khuyên Nhật Bản (Zosterops simplex); 3 con chim di đá (Lonchura punctulata); 45 con chim chào mào (Pycnonotus jocosus).

Trong đó, cầy vòi mốc, kim oanh tai bạc và kim oanh mỏ đỏ được xếp vào nhóm IIB – động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Tất cả các loài động vật hoang dã nêu trên đều có phân bố tự nhiên tại Vườn quốc gia Tam Đảo.

Tái thả 91 động vật rừng nguy cấp, quý hiếm về Vườn Quốc gia Tam Đảo - Ảnh 1.

Tái thả động vật rừng nguy cấp, quý hiếm về Vườn quốc gia Tam Đảo

ẢNH: EVN

Đại diện Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội cho biết, tất cả các số động vật hoang dã trên đều có sức khỏe tốt, đủ điều kiện để trở về tự nhiên. Việc tái thả không chỉ góp phần duy trì cân bằng sinh thái, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong giáo dục cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã.

Vườn quốc gia Tam Đảo kêu gọi người dân không săn bắt, không buôn bán, không tiêu thụ động vật hoang dã, chung tay bảo vệ rừng và gìn giữ tiếng chim trong tự nhiên.

Tái thả 91 động vật rừng nguy cấp, quý hiếm về Vườn Quốc gia Tam Đảo - Ảnh 2.

Các loài động vật nguy cấp, quý hiếm đều có phân bố tự nhiên tại Vườn quốc gia Tam Đảo

ẢNH: EVN

Các loài động vật hoang dã có vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng sinh thái, tái tạo nguồn tài nguyên thiên nhiên, góp phần kiểm soát dịch bệnh và bảo tồn đa dạng sinh học; đồng thời có giá trị lớn về khoa học, giáo dục và văn hóa. Những năm gần đây, các lực lượng chức năng đã nỗ lực kiểm soát hoạt động buôn bán động vật hoang dã thông qua điều tra, tịch thu, cứu hộ các cá thể bị nuôi nhốt, vận chuyển trái phép.

Khám phá thêm chủ đề

động vật rừng nguy cấp tái thả động vật rừng nguy cấp quý hiếm động vật quý hiếm tái thả động vật hoang dã Vườn quốc gia Tam Đảo
