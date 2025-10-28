Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cô dâu chú rể 'vượt lũ' bằng xe kéo: Đám cưới xúc động giữa biển nước

Ngọc Hân
Ngọc Hân
28/10/2025 12:29 GMT+7

Giữa biển nước ở Đà Nẵng, cô dâu chú rể tổ chức đám cưới giản dị, được người dân chung tay giúp đỡ 'vượt lũ' về một nhà bằng... xe kéo, tạo nên khoảnh khắc lay động lòng người.

Sáng nay 28.10, trong khi nước lũ dâng nhanh tại phường Điện Bàn Đông (TP.Đà Nẵng), một đám cưới giản dị diễn ra đầy xúc động. Hình ảnh chú rể kéo xe đưa cô dâu "vượt lũ" về nhà trai đã khiến mạng xã hội rưng rưng.

Đám cưới xúc động của cô dâu chú rể vượt lũ giữa Đà Nẵng đầy tình người - Ảnh 1.

Chú rể kéo xe chở cô dâu vượt lũ về nhà trai trong niềm hân hoan họ hàng hai bên

ẢNH: N.H

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, mưa lớn kéo dài sáng nay 28.10 khiến nước lũ tại phường Điện Bàn Đông dâng nhanh từ 10 - 20 cm, nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Người dân địa phương chủ động kê cao tài sản, di chuyển người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

Giữa thời điểm đó, tại khối phố 2A, một đám cưới diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt. Do nước lũ chia cắt, nhà gái bị cô lập nên hai bên gia đình thống nhất tổ chức lễ cưới tạm tại nhà văn hóa khu phố. Người dân trong khối phố đã dùng xe bò để đưa đại diện nhà trai cùng sính lễ vượt vùng ngập lụt đi rước dâu.

Đám cưới xúc động của cô dâu chú rể vượt lũ giữa Đà Nẵng đầy tình người - Ảnh 2.

Người dân dùng xe bò giúp nhà trai đưa sính lễ vào vùng ngập để kịp giờ làm lễ cưới

ẢNH: N.H

Sau gần 1 giờ chờ nước rút không thành, chú rể đã quyết định kéo chiếc xe chở cô dâu rời vùng ngập để kịp giờ làm lễ cưới. 

Hình ảnh đôi trẻ trong trang phục cưới, gương mặt vẫn rạng rỡ dù mưa lũ vây quanh khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xúc động.

“Lũ về bất ngờ nhưng ai cũng cố gắng giúp đôi trẻ trọn vẹn ngày vui. Cả xóm cùng góp tay, người giữ xe, người kê bàn, người gói sính lễ lại cho khỏi ướt rồi chuyển sang nhà gái”, một người hàng xóm chú rể chia sẻ.

Đám cưới xúc động của cô dâu chú rể vượt lũ giữa Đà Nẵng đầy tình người - Ảnh 3.

Cả khối phố cùng góp sức tổ chức đám cưới “đặc biệt nhất năm”

ẢNH: N.H

Trên mạng xã hội, hình ảnh đám cưới giữa lũ nhanh chóng lan tỏa. Nhiều tài khoản bình luận bày tỏ sự xúc động trước tinh thần lạc quan và tình người nơi vùng lũ.

“Thương cô dâu chú rể nhưng cũng cảm phục. Dù hoàn cảnh thế nào, tình yêu vẫn nở hoa”, tài khoản Hồng Phúc viết.

“Đám cưới giản dị mà đáng nhớ nhất, cả làng chung tay, nghe mà thấy ấm lòng”, người dùng Trần Ngọc Anh bình luận.

Đám cưới xúc động của cô dâu chú rể vượt lũ giữa Đà Nẵng đầy tình người - Ảnh 4.

Đoàn rước dâu tranh thủ lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ giữa mưa lũ

ẢNH: N.H

Không ít người gửi lời chúc hạnh phúc đến đôi tân lang, tân nương. “Chúc hai em trăm năm hạnh phúc, sau này kể lại sẽ thấy đây là kỷ niệm không thể nào quên”, Mạnh Huy viết. “Vượt lũ để về bên nhau, chắc chắn tình yêu ấy sẽ luôn bền vững", dân mạng chúc mừng cặp đôi.

Xem thêm bình luận