Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Đẹp mắt cảnh hàng ngàn người tại điểm cầu Huế 'tiếp lửa' cho Lê Quang Duy Khoa

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
26/10/2025 09:30 GMT+7

Nhà hát Sông Hương - điểm cầu trận chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 25 như vỡ òa, nơi hàng ngàn người dân và học sinh cố đô vượt mưa, tạo nên một "biển lửa" rực cháy niềm tin cho thí sinh Lê Quang Duy Khoa.

Trước giờ G của trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025, điểm cầu tại Huế đã trở thành tâm điểm của sự chú ý và niềm hy vọng. Dù thời tiết bất lợi tuy nhiên không khí tại Nhà hát sông Hương vẫn "nóng".

Việc thay đổi địa điểm đến Nhà hát sông Hương không hề làm giảm nhiệt tình của người hâm mộ. Bất chấp mưa lớn, hàng nghìn học sinh, phụ huynh và người dân vẫn đổ về điểm cầu này, khiến nơi đây đông kín khán giả.

Đẹp mắt cảnh hàng ngàn người tại điểm cầu Huế 'tiếp lửa' cho Lê Quang Duy Khoa - Ảnh 1.

Nhà hát sông Hương chật kín người đến cổ vũ cho thí sinh Duy Khoa

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đẹp mắt cảnh hàng ngàn người tại điểm cầu Huế 'tiếp lửa' cho Lê Quang Duy Khoa - Ảnh 2.

Tất cả đứng dậy, reo hò khi thí sinh Lê Quang Duy Khoa xuất hiện trên màn ảnh

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đẹp mắt cảnh hàng ngàn người tại điểm cầu Huế 'tiếp lửa' cho Lê Quang Duy Khoa - Ảnh 3.

Chương trình mở đầu với màn đồng diễn ấn tượng

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đẹp mắt cảnh hàng ngàn người tại điểm cầu Huế 'tiếp lửa' cho Lê Quang Duy Khoa - Ảnh 4.

Phần trình diễn nghệ thuật đầy ấn tượng

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đẹp mắt cảnh hàng ngàn người tại điểm cầu Huế 'tiếp lửa' cho Lê Quang Duy Khoa - Ảnh 5.

Học sinh Trường Quốc học có mặt từ rất sớm, sẵn sàng tiếp lửa cho Duy Khoa

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đẹp mắt cảnh hàng ngàn người tại điểm cầu Huế 'tiếp lửa' cho Lê Quang Duy Khoa - Ảnh 6.

Vì số lượng ghế ngồi bên trong nhà hát có giới hạn nên ban tổ chức bố trí thêm màn hình lớn bên ngoài

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đẹp mắt cảnh hàng ngàn người tại điểm cầu Huế 'tiếp lửa' cho Lê Quang Duy Khoa - Ảnh 7.

Bầu không khí bên ngoài nhà hát không kém phần sôi động

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đẹp mắt cảnh hàng ngàn người tại điểm cầu Huế 'tiếp lửa' cho Lê Quang Duy Khoa - Ảnh 8.

Tiếng trống rộn ràng theo tiếng hò reo của các bạn trẻ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đẹp mắt cảnh hàng ngàn người tại điểm cầu Huế 'tiếp lửa' cho Lê Quang Duy Khoa - Ảnh 9.

Một số người ngồi bên ngoài theo dõi phần thi của Duy Khoa qua điện thoại

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Lê Quang Duy Khoa, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế đã mang về cầu truyền hình chung kết năm thứ 8 cho ngôi trường danh tiếng này. Chiến thắng của em còn giúp TP.Huế lập nên kỷ lục đáng nể: "3 năm liên tiếp có cầu truyền hình" tại chung kết Olympia.


Tin liên quan

Nhà hát Sông Hương 'nóng' trước trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025

Nhà hát Sông Hương 'nóng' trước trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025

Dù thời tiết không thuận lợi do ảnh hưởng của bão Fengshen (bão số 12), nhưng không khí tại Nhà hát Sông Hương – cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 tại Huế đang 'nóng' hơn bao giờ hết.

Khám phá thêm chủ đề

điểm cầu OLYMPIA 2025 Duy Khoa Nhà hát sông Hương TP.Huế chung kết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận