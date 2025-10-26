Đẹp mắt cảnh hàng ngàn người tại điểm cầu Huế 'tiếp lửa' cho Lê Quang Duy Khoa

Trước giờ G của trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025, điểm cầu tại Huế đã trở thành tâm điểm của sự chú ý và niềm hy vọng. Dù thời tiết bất lợi tuy nhiên không khí tại Nhà hát sông Hương vẫn "nóng".
Việc thay đổi địa điểm đến Nhà hát sông Hương không hề làm giảm nhiệt tình của người hâm mộ. Bất chấp mưa lớn, hàng nghìn học sinh, phụ huynh và người dân vẫn đổ về điểm cầu này, khiến nơi đây đông kín khán giả.
Lê Quang Duy Khoa, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế đã mang về cầu truyền hình chung kết năm thứ 8 cho ngôi trường danh tiếng này. Chiến thắng của em còn giúp TP.Huế lập nên kỷ lục đáng nể: "3 năm liên tiếp có cầu truyền hình" tại chung kết Olympia.
