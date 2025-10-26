Đẹp mắt cảnh hàng ngàn người tại điểm cầu Huế 'tiếp lửa' cho Lê Quang Duy Khoa

Trước giờ G của trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025, điểm cầu tại Huế đã trở thành tâm điểm của sự chú ý và niềm hy vọng. Dù thời tiết bất lợi tuy nhiên không khí tại Nhà hát sông Hương vẫn "nóng".

Việc thay đổi địa điểm đến Nhà hát sông Hương không hề làm giảm nhiệt tình của người hâm mộ. Bất chấp mưa lớn, hàng nghìn học sinh, phụ huynh và người dân vẫn đổ về điểm cầu này, khiến nơi đây đông kín khán giả.

Nhà hát sông Hương chật kín người đến cổ vũ cho thí sinh Duy Khoa ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tất cả đứng dậy, reo hò khi thí sinh Lê Quang Duy Khoa xuất hiện trên màn ảnh ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Chương trình mở đầu với màn đồng diễn ấn tượng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Phần trình diễn nghệ thuật đầy ấn tượng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Học sinh Trường Quốc học có mặt từ rất sớm, sẵn sàng tiếp lửa cho Duy Khoa ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Vì số lượng ghế ngồi bên trong nhà hát có giới hạn nên ban tổ chức bố trí thêm màn hình lớn bên ngoài ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bầu không khí bên ngoài nhà hát không kém phần sôi động ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tiếng trống rộn ràng theo tiếng hò reo của các bạn trẻ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Một số người ngồi bên ngoài theo dõi phần thi của Duy Khoa qua điện thoại ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Lê Quang Duy Khoa, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế đã mang về cầu truyền hình chung kết năm thứ 8 cho ngôi trường danh tiếng này. Chiến thắng của em còn giúp TP.Huế lập nên kỷ lục đáng nể: "3 năm liên tiếp có cầu truyền hình" tại chung kết Olympia.



