Giới trẻ

Nhà hát Sông Hương 'nóng' trước trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
25/10/2025 13:16 GMT+7

Dù thời tiết không thuận lợi do ảnh hưởng của bão Fengshen (bão số 12), nhưng không khí tại Nhà hát Sông Hương – cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 tại Huế đang 'nóng' hơn bao giờ hết.

Cuối giờ trưa 25.10, hàng trăm học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế vẫn hào hứng tập luyện cho chương trình nghệ thuật sáng mai 26.10, "tiếp lửa" cho thí sinh Lê Quang Duy Khoa, học sinh lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Quốc học Huế, đại diện của cố đô Huế trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

Nhà hát Sông Hương 'nóng' trước trận chung kết Olympia 2025- Ảnh 1.

Địa điểm tổ chức cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 tại Huế

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trước đó, địa điểm tổ chức dự kiến tại Huế là Nghinh Lương Đình - Phu Văn Lâu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 12, địa bàn TP.Huế mưa lớn, một số nơi ngập lụt, mực nước sông Hương dâng cao. Để đảm bảo để chương trình diễn ra thuận lợi, ban tổ chức quyết định chuyển địa điểm đến Nhà hát Sông Hương.

Có mặt tại đây từ rất sớm, hàng trăm học sinh của Trường THPT chuyên Quốc học Huế đã tạo cho điểm cầu này bầu không khí sôi nổi, đầy hào hứng. 

Lê Văn Lộc, học sinh lớp 10 chuyên Pháp, Trường THPT chuyên Quốc học Huế, chia sẻ dù chưa diễn ra nhưng ngay lúc này mọi người đều hướng về trường quay F14, cổ vũ để anh Khoa mang vòng nguyệt quế về Huế.

Nhà hát Sông Hương 'nóng' trước trận chung kết Olympia 2025- Ảnh 2.

Nhiều học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế đến từ sớm để tham gia chương trình tổng duyệt cho ngày mai

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

"Em đến đây lúc 7 giờ sáng để tập luyện cho chương trình nghệ thuật ngày mai, cùng mọi người tiếp lửa cho anh Khoa, thí sinh đại diện cho cố đô Huế thi đấu chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Bản thân em cảm thấy rất tự hào khi thêm một học trò nữa của Quốc học Huế mang đầu cầu truyền hình của sân chơi trí tuệ về quê hương. Em tin rằng anh Khoa sẽ tự tin, tỏa sáng và chiến thắng", Lộc hào hứng nói.

Thầy Nguyễn Phú Thọ, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Quốc học Huế, cho biết có 1.300 học sinh của trường tham gia cổ vũ cho Duy Khoa. Dù thời tiết bất lợi nhưng tất cả đều hào hứng, tự hào và đặt trọn niềm tin vào cậu học trò này.

Nhà hát Sông Hương 'nóng' trước trận chung kết Olympia 2025- Ảnh 3.

Học sinh Quốc học Huế hào hứng tham gia tổng duyệt

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Thầy Thọ nhắn gửi đến Duy Khoa rằng đây là sân chơi nên sẽ có thắng thua. Với thầy cô và học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế, Khoa đã tỏa sáng. "Khoa không cần quá áp lực. Hãy bình tĩnh, tự tin và thể hiện hết khả năng của mình", thầy Thọ nói.

Nhận xét về học trò, thầy Thọ cho biết Khoa là chàng trai khá điềm tĩnh, bản lĩnh. Trong học tập, Khoa từng từng đạt nhiều thành tích cao như giải nhì kỳ thi tiếng Anh IOE cấp tỉnh, huy chương bạc kỳ thi tiếng Anh IOE cấp quốc gia, giải nhất cuộc thi Nguyệt quế đỏ mùa thứ VI – chương trình tìm kiếm tài năng tại Trường THPT chuyên Quốc học Huế.

Nhà hát Sông Hương 'nóng' trước trận chung kết Olympia 2025- Ảnh 4.

Một góc điểm cầu Huế

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

"Ở sân chơi Nguyệt quế đỏ, Khoa để lại ấn tượng với khán giả bằng phong thái thi đấu tự tin, bình tĩnh, chắc chắn. Thế mạnh của em là tiếng Anh, lịch sử", thầy Thọ nhận xét.

Ban tổ chức cho biết, dù thay đổi địa điểm tổ chức, các tiết mục nghệ thuật vẫn không thay đổi. 

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại chương trình tổng duyệt ngày 25.10, không chỉ có các bạn học sinh mà chương trình còn quy tụ hàng trăm nghệ sĩ của TP.Huế. Chương trình được dàn dựng công phu, thể hiện sự giao hòa tinh tế giữa truyền thống văn hóa cố đô và hơi thở trẻ trung, hiện đại của tuổi trẻ.

Nhà hát Sông Hương 'nóng' trước trận chung kết Olympia 2025- Ảnh 5.

Bạn trẻ Huế tiếp lửa cho thí sinh Lê Quang Duy Khoa từ xa

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Thông điệp mà điểm cầu Huế muốn gửi đến chương trình là tinh thần hiếu học, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của học sinh cố đô; đặc biệt, tiếp thêm nguồn động lực tinh thần mạnh mẽ cho Duy Khoa chinh phục vòng nguyệt quế.

Nhà hát Sông Hương 'nóng' trước trận chung kết Olympia 2025- Ảnh 6.

Lê Quang Duy Khoa đã mang về cầu truyền hình thứ 8 cho Trường THPT chuyên Quốc học Huế

ẢNH: NVCC

Trước đó, Lê Quang Duy Khoa đã có phần thi ấn tượng, vào chung kết Olympia thứ 8 cho đầu cầu Huế. Chiến thắng ấn tượng của Duy Khoa đã giúp TP.Huế có thêm kỷ lục "3 năm liên tiếp có cầu truyền hình".

