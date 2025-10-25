4 thí sinh chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 bất ngờ chia sẻ điều này…

Có áp lực lẫn động lực

Theo Lê Quang Duy Khoa, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế, việc chiến thắng ở quý 1 giúp bản thân có thêm thời gian chuẩn bị cho chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025.

"Trong thời gian qua, em vừa học vừa ôn luyện, cũng như dành thời gian xem các bạn ở những quý sau thi đấu. Em nhận ra, cơ hội để giành vòng nguyệt quế sẽ chia đều cho cả 4 người. Và em tin, sẽ là một trận chung kết hấp dẫn, kịch tính", Khoa nói.

Nam sinh đến từ TP.Huế cho biết bản thân tự tin nhất ở phần thi khởi động, còn cảm thấy lo lắng ở phần thi tăng tốc. "Nhưng đã được lọt vào chung kết năm thì đó là vinh dự lớn và em sẽ nỗ lực hết sức để có được thành tích tốt nhất. Em đang học cách để giữ vững tâm lý cũng như đọc thêm báo, theo dõi thời sự để làm dày thêm kiến thức cuộc sống", Khoa chia sẻ.

Là học sinh thứ 8 mang điểm cầu truyền hình trực tiếp về với Trường THPT chuyên Quốc học Huế, Khoa cho biết đó vừa là áp lực lẫn động lực. "Áp lực vì tin chắc mọi người sẽ kỳ vọng nhiều dành cho em. Nhưng cũng là động lực để em thi đấu tốt hơn. Nhất là khi năm 2024, anh Võ Quang Phú Đức đã giành chức quán quân. Bản thân em thật mong là mình có thể đem lại thành tích cho trường khi 2 năm liên tiếp có thí sinh vô địch Đường lên đỉnh Olympia", Khoa chia sẻ thêm.

Lê Quang Duy Khoa là thí sinh đầu tiên lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nam sinh của trường không chuyên duy nhất lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025

Nguyễn Nhựt Lam, học sinh Trường THPT Cái Bè (tỉnh Đồng Tháp) giúp trường đang học cũng như tỉnh Đồng Tháp lần đầu tiên có thí sinh lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Cũng như Khoa, Lam cho biết hiện tại vừa cập nhật kiến thức từ sách, báo, tài liệu, thì còn nâng cao khả năng bằng cách xem, theo dõi các thông tin thời sự hàng ngày, để không bỏ lỡ bất kỳ sự kiện nào, mà theo Lam là có thể xuất hiện trong câu hỏi, ô chữ… của cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 vào ngày mai 26.10.

Trước giờ G, Lam nói bản thân không cảm thấy áp lực, mà tự tin thể hiện kiến thức cùng 3 bạn còn lại.

"Có lẽ vì em đến từ ngôi trường không chuyên, khác với 3 bạn còn lại, nên dường như không cảm thấy áp lực. Và hơn hết, có mặt ở chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 là một dấu ấn tuyệt đẹp", Lam kể và cho biết: "Ngày nhỏ em hay xem chương trình và mong một ngày, khi lớn lên, khi trở thành học sinh THPT cũng sẽ có cơ hội được tham gia. Và ước mong ấy đã thành hiện thực".

Lam hy vọng sẽ có chiến thắng để tặng cho người thân, nhà trường, thầy cô, bạn bè cũng như tỉnh nhà. Hơn hết, Lam muốn có thể tiếp bước người đồng hương là Nguyễn Trọng Nhân (vô địch chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2014), được nhận vòng nguyệt quế danh giá, để truyền cảm hứng cho những học sinh khác ở tỉnh Đồng Tháp nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Nguyễn Nhựt Lam ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mong sự may mắn song hành, sẵn sàng cho chung kết thật kịch tính

Đoàn Thanh Tùng, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Khánh Hòa), là người chiến thắng ở cuộc thi quý 3 với 255 điểm và trở thành thí sinh thứ 3 lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Tùng cho biết ngày đăng ký tham dự cuộc thi này, bản thân "không nghĩ quá nhiều", "đi được tới đâu thì hay tới đó".

Thế nhưng, sau từng cuộc thi, từ tuần đến quý, nam sinh người Khánh Hòa càng lúc càng thi đấu xuất sắc. "Bản thân em cũng bất ngờ vì điều đó, khi chiến thắng ở cuộc thi tuần, tháng, quý. Đến giờ, thì mục tiêu của em đã khác. Không phải là mục tiêu quá cao mà là cố gắng hết sức trong trận thi cuối cùng. Dù rằng với kết quả nào, thì em tin những gì đã trải qua lẫn cuộc thi chung kết ngày mai cũng là một trải nghiệm trên cả tuyệt vời mà em có được. Qua cuộc thi, em có thêm nhiều kiến thức bổ ích, có thêm nhiều bạn mới trên khắp cả nước. Chưa kể, nhờ những phần thi, em rèn luyện được nhiều kỹ năng cho bản thân", Tùng cho biết.

Tùng hy vọng có sự may mắn song hành. Nam sinh này lý giải: "Ở cuộc thi hay sân chơi nào, yếu tố may mắn là cần thiết, bên cạnh kiến thức, sự tự tin, điềm tĩnh. Nếu có thêm sự may mắn, cơ hội để giành chiến thắng là cao hơn".

"Em đã sẵn sàng, chuẩn bị tâm lý cùng các bạn còn lại thi đấu một trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 thật hay, thật kịch tính và đáng để mong đợi vào sáng mai 26.10", Tùng nói.

Đoàn Thanh Tùng giành giải nhất quý 3, lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mục tiêu trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025

Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam là thí sinh cuối cùng góp mặt tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Nam sinh người Hà Nội cho biết thời gian qua đã dành thời gian xem lại các trận đấu của bản thân để rút kinh nghiệm, nhằm thể hiện tốt hơn ở trận đấu cuối cùng. Ngoài ra, theo Khánh, cũng có theo dõi một số trận đấu của các nhà leo núi cùng có mặt ở chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 "để hiểu rõ hơn về đối thủ".

﻿Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025﻿ diễn ra vào lúc 8 giờ 30 sáng chủ nhật, ngày 26.10, với các điểm cầu tại các địa phương có thí sinh tham dự và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3, Đài truyền hình Việt Nam.

Khi được hỏi về phần thi mà bản thân cảm thấy tự tin nhất, có thể giành lấy điểm số cao nhất? Khánh cho biết nếu có điểm rơi phong độ tốt, cũng như có tâm lý vững vàng, thì đều có thể thi đấu tốt ở bất kỳ phần thi nào.

Khánh cho biết bước vào giai đoạn nước rút với một tâm thế rất đặc biệt. Đó là ôn luyện không chỉ kiến thức, mà còn là hành trình trải nghiệm. Thế nên nam sinh này thường hay đến viện, bảo tàng, triển lãm, sự kiện văn hóa ở Hà Nội để làm giàu vốn hiểu biết.

Khánh hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tâm lý, những kiến thức được tích lũy nhiều hơn qua mỗi ngày, cũng như niềm vui khi đã sở hữu được 3 vòng nguyệt quế (tuần, tháng, quý) thì sau trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025, lại sẽ sưu tập thêm một vòng nguyệt quế danh giá.

"Mục tiêu của em chính là quán quân của Đường lên đỉnh Olympia 2025", Khánh chia sẻ.

Trần Bùi Bảo Khánh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH



