4 thí sinh nào lọt vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025, khi nào thi?

Xác định thí sinh cuối cùng vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025

Sau cuộc thi quý cuối cùng được phát sóng vào ngày 19.10, 4 cái tên sẽ tham gia trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 đã được xác định.

Với việc giành được 270 điểm, Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam đã xuất sắc mang điểm cầu truyền hình thứ 4 chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 về cho Hà Nội.

Trong cuộc thi quý 4, Trần Bùi Bảo Khánh đã vượt qua các thí sinh Nguyễn Vĩnh Trọng (Trường THPT chuyên Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Bách Hiệp (Trường THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội), Lê Đức Minh (Trường THPT chuyên Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội) và Phạm Lê Minh (THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội).

Trần Bùi Bảo Khánh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trần Bùi Bảo Khánh thể hiện sự vượt trội của mình khi dẫn đầu đoàn leo núi ở hầu hết các phần thi. Đặc biệt, nam sinh người Hà Nội đã bứt phá trong phần thi vượt chướng ngại vật khi đưa ra đáp án "Yên Tử" cho câu hỏi "Di tích quốc gia đặc biệt Đình Trà Cổ thuộc tỉnh nào hiện nay?".

Nam sinh này tiếp tục giữ vững phong độ ở phần thi tăng tốc, đồng thời dành điểm của các thí sinh khác ở phần thi về đích.

Có nhiều dự đoán cho rằng Trần Bùi Bảo Khánh sẽ là đối thủ không dễ vượt qua, bởi đã từng giành chiến thắng thuyết phục với 295 điểm trong trận thi tháng 3 của quý 4.

3 thí sinh còn lại gồm những ai?

Trước đó, người đầu tiên có suất vào tham gia chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 là Lê Quang Duy Khoa, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế (TP.Huế).

Trong cuộc thi quý 1, phát sóng ngày 12.1, Lê Quang Duy Khoa đã vượt qua các thí sinh: Phùng Mạnh Dũng (Trường THPT Quảng Oai, Hà Nội), Trần Lê Minh Triết (Trường Phổ thông Năng khiếu, TP.HCM) và Vũ Việt Hoàng (Trường THPT Sông Công, Thái Nguyên).

Lê Quang Duy Khoa ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Lê Quang Duy Khoa gây ấn tượng mạnh với khán giả khi thể hiện sự tự tin, bản lĩnh thi đấu. Đặc biệt, nam sinh người Huế biết nắm bắt cơ hội trong khoảnh khắc then chốt để nhấn chuông giành trả lời câu hỏi của thí sinh khác. Lê Quang Duy Khoa giành vòng nguyệt quế cuộc thi quý 1 với điểm số 160.

Chia sẻ với PV, nam sinh này cho hay: "Em rất vui và hạnh phúc khi một lần nữa, TP.Huế lại có cầu truyền hình trực tiếp chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia. Đây là năm thứ 3 liên tiếp. Em hy vọng trở thành quán quân thứ hai để đem vinh quang về cho TP. Huế và Trường THPT chuyên Quốc học Huế".

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Trường THPT chuyên Quốc học Huế có thí sinh vào chung kết. Năm 2024, Võ Quang Phú Đức trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 24 với 220 điểm.

Nguyễn Nhựt Lam ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thí sinh tiếp theo có mặt ở chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 là Nguyễn Nhựt Lam (học sinh Trường THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp; tỉnh Tiền Giang cũ). Đây cũng là lần đầu tiên Trường THPT Cái Bè có cầu truyền hình trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia.

Nguyễn Nhựt Lam giành 290 điểm ở cuộc thi quý 2, và có sở trường với môn lịch sử. Nam sinh này cho biết: "Em sẽ nỗ lực hết sức ở trận chung kết năm sẽ diễn ra vào ngày 26.10 sắp tới, để có thể mang lại thành tích cao nhất cho trường và tỉnh nhà".

Đoàn Thanh Tùng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Và thí sinh cuối cùng lọt vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025, cũng là thí sinh đã chiến thắng ở cuộc thi quý 3, là Đoàn Thanh Tùng (học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa).

Có một điều thú vị là Đoàn Thanh Tùng bước vào cuộc thi quý với tư cách thí sinh về nhì có điểm số thi tháng cao nhất. Tuy nhiên, trong cuộc thi quý, Đoàn Thanh Tùng đã khiến tất cả ngỡ ngàng khi đạt được 255 điểm, cao nhất cuộc thi quý 3.