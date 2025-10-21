Vòng nguyệt quế chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 có gì đặc biệt?

Ngôi sao 5 cánh của Quốc kỳ xuất hiện trên vòng nguyệt quế chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025

Anh Trí cho biết đã đồng hành cùng chương trình Đường lên đỉnh Olympia 11 năm. "Ban tổ chức đã đặt niềm tin cho tôi toàn quyền phóng tác. Vì lẽ đó, mỗi năm tôi luôn muốn thổi một hơi thở mới vào thiết kế vòng nguyệt quế của chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia, để đem đến những bất ngờ cho khán giả, cho chương trình", anh Trí kể.

Theo anh Trí, sau mỗi chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia, khoảnh khắc nhìn thấy thí sinh chiến thắng đội vòng nguyệt quế do chính mình tạo nên, cảm thấy rất vui và tự hào. "Không phải vì chiếc vòng của mình được vinh danh, mà vì tôi thấy ánh mắt của người chiến thắng, ánh mắt của một người vừa chạm tới giấc mơ. Và tôi biết, mình đã góp một phần nhỏ vào khoảnh khắc đó", anh Trí chia sẻ.

Vòng nguyệt quế chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 ẢNH: NVCC

Nhà thiết kế 37 tuổi này cho hay: "Cứ sau mỗi chung kết hằng năm là bắt đầu suy nghĩ ý tưởng cho vòng nguyệt quế của năm tới. Và năm nay, ngoài việc bám sát biểu tượng vòng nguyệt quế dành cho người chiến thắng và trí tuệ của Hy Lạp, La Mã cổ đại, anh Trí muốn lồng ghép, tái hiện hình ảnh văn hoá, truyền thống Việt Nam, có khi cổ điển, có lúc hiện đại".

Anh Trí chia sẻ thêm: "2025 là năm đặc biệt, đánh dấu 50 năm đất nước thống nhất, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 và 25 năm Đường lên đỉnh Olympia. Cho nên so với các mẫu vòng nguyệt quế của những năm trước, thiết kế năm nay có phần đặc biệt hơn mọi năm. Cụ thể, tôi đã đưa hình ảnh ngôi sao 5 cánh trên Quốc kỳ lồng vào vòng nguyệt quế, đặt phía sau đầu. Nhằm ý nghĩa gửi gắm đến người trẻ, thế hệ tương lai của đất nước một thông điệp. Là dù đi đâu, làm gì, Tổ quốc vẫn phải đặt trong đầu, nằm trong tim, hãy luôn yêu nước. Và vòng nguyệt quế năm nay, tôi không dùng bố cục tròn như mọi năm mà tạo hình cành lá xếp tầng chồng lớp lên nhau, thể hiện khát vọng vươn lên".

Ngôi sao 5 cánh của Quốc kỳ xuất hiện trên vòng nguyệt quế chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 ẢNH: NCC

Khi được hỏi có tham khảo, kế thừa ý tưởng từ những vòng nguyệt quế các mùa Olympia trước hay muốn tạo nên "một bước ngoặt" hoàn toàn mới khi thiết kế? Anh Trí nói: "Mỗi năm tôi đều có một sản phẩm hoàn toàn mới, một sự bất ngờ đến cho mọi người. Hoàn toàn theo cảm hứng, nhưng tư duy thiết kế phải có ý nghĩa chứ không tùy hứng. giống như slogan thiết kế của tôi: "Không phải đẹp nhất, phải là duy nhất". Nên mỗi năm tôi đều cho ra bản thiết kế riêng biệt cho từng năm, không năm nào giống năm nào. Mỗi vòng nguyệt quế đều có nét riêng trong từng thiết kế, tổng thể vẫn là phong cách riêng của tôi".

Chia sẻ thêm về quá trình chế tác, anh Trí cho biết tổng thời gian thực hiện vòng nguyệt quế chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 kéo dài hơn 2 tháng, nhưng suy nghĩ để lên ý tưởng thì tôi phải thai nghén trước gần cả năm.

"Với chiếc vòng nguyệt quế năm nay, không chỉ 4 nhà leo núi, mà tôi muốn nhắn nhủ với người trẻ, thế hệ tương lai của đất nước một điều. Rằng, đỉnh cao không chỉ là chiến thắng, mà là hành trình các em đã đi qua: trau dồi kiến thức, trí tuệ, tự tin bản lĩnh, thử thách và tỏa sáng. Và sau này, dù đi đâu, trời Tây hay trên đất mẹ, thì cũng hãy luôn yêu nước, đặt đất nước lên hàng đầu".

Vòng nguyệt quế chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 được thiết kế tinh xảo ẢNH: NVCC

Trí, quang, minh

Theo anh Trí, vòng nguyệt quế dành cho quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 thể hiện rõ bước nâng cấp về chất liệu và kỹ thuật chế tác.

"Theo đó, về chất liệu vẫn chạm trổ thủ công trên đồng thau. Mạ chân không vàng 18k, phủ nano. Lớp phủ này tạo hiệu ứng ánh vàng kim sâu và độ phản quang cao, chống xỉ, chống trầy tốt hơn hẳn mạ điện phân truyền thống. Về họa tiết, mỗi chiếc lá được khắc gân nổi, vát cạnh tinh xảo, tạo hiệu ứng ánh sáng đa chiều , tinh xảo hơn những năm trước, trông mạnh mẽ với phiên bản lá phẳng lá bo tròn nhẹ của năm 2024. Về kiểu dáng, dáng vòng năm nay mở thoáng hơn, các lá nguyệt quế xếp so le từng tầng, tạo cảm giác chuyển động và sống động tự nhiên, thay vì bố cục vòng tròn khép kín", anh Trí thông tin.

Nhà thiết kế Đỗ Vân Trí ẢNH: NVCC

Ngoài ra, theo anh Trí, bề mặt vòng nguyệt quế cũng được hoàn thiện bóng gương, phủ màu vàng kim 18k nhằm giúp vừa sang trọng vừa có chiều sâu, tượng trưng cho sự vững vàng, bền bỉ của người được vinh danh.

"Chúng tôi cũng áp dụng kỹ thuật chạm chìm, chạm nổi, đánh bóng gương nhiều lớp, giúp các chi tiết lá thể hiện rõ độ dày mỏng khác nhau, tạo chiều sâu và cảm giác thật. Phỏng dựng gần như chính xác cành nguyệt quế. Vòng nguyệt quế năm nay được chế tác bằng công nghệ mạ PVD (Physical Vapor Deposition) một kỹ thuật hiện đại trong ngành kim hoàn và cơ khí. Có thể khẳng định, quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 sẽ được đội vòng nguyệt quế có độ bền cao, chống trầy xước và oxy hóa, có màu sắc sang trọng, giữ được độ bóng lâu dài, và sản phẩm ấy thân thiện môi trường, không dùng hóa chất độc hại", anh Trí cho hay.

Anh Trí cũng nói vòng nguyệt quế không chỉ là phần thưởng, mà là biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh và niềm tin vào thế hệ trẻ Việt Nam. "Tôi muốn dùng 3 từ để miêu tả vòng nguyệt quế chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025. Đó là: trí, quang, minh. Trí trong trí tuệ. Quang trong ánh sáng, hào quang. Minh trong chính trực. Trí là nền tảng tri thức. Quang là ánh sáng tỏa ra từ tri thức ấy. Minh là sự sáng trong, chính trực của người học. Đó không chỉ là chiến thắng của kiến thức, mà còn là ánh sáng của tâm và trí", anh Trí nói.