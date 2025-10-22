Thành tích 'khủng' của 4 thí sinh chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025

Nam sinh giỏi tiếng Anh hy vọng giành được vòng nguyệt quế

Lê Quang Duy Khoa, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế là thí sinh đầu tiên ghi tên vào trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 khi chiến thắng ở cuộc thi quý 1 với số điểm 160. Trước đó, Khoa nhất tuần với 280 điểm, nhất tháng với 270 điểm.

Nam sinh người Huế sở hữu thành tích nổi trội, đặc biệt ở môn tiếng Anh. Nam sinh này từng đạt giải nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn tiếng Anh năm 2025, giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh 2024, giải nhất xếp hạng toàn quốc cấp thành phố Olympia tiếng Anh trên internet IOE năm 2024. Khoa cũng là quán quân cuộc thi Nguyệt quế Đỏ mùa thứ 6, đây là chương trình tìm kiếm tài năng tại Trường THPT chuyên Quốc học Huế.

Lê Quang Duy Khoa ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong hành trình đến với trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025, Khoa để lại ấn tượng với khán giả bằng phong thái thi đấu tự tin, bình tĩnh, chắc chắn. Những câu hỏi liên quan đến tiếng Anh, lịch sử được xem là thế mạnh của nam sinh này và hầu như Khoa không bỏ lỡ cơ hội ghi điểm.

Khoa cho biết: "Vẫn sẽ là phong cách chơi như 3 trận vừa qua (tuần, tháng, quý), em cố gắng chắc chắn ở từng phần thi. Em hy vọng giành được vòng nguyệt quế chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025. Qua đó góp thêm bề dày thành tích cho trường".

Sau khi Khoa giành vé vào tham gia chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025, thì Trường THPT chuyên Quốc học Huế chính thức có 8 lần có học sinh góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Có 3 nam sinh ở trường này từng đoạt quán quân chung kết năm là Hồ Ngọc Hân (2009), Hồ Đắc Thanh Chương (2016) và Võ Quang Phú Đức (2024).

Thí sinh hay nghe nhạc của Sơn Tùng MTP

Chia sẻ về sở thích của mình, Nguyễn Nhựt Lam, học sinh Trường THPT Cái Bè (tỉnh Đồng Tháp) cho biết bản thân hay nghe nhạc của Sơn Tùng MTP, đồng thời có thói quen đọc sách.

Chính thói quen đọc sách giúp Lam có nền tảng kiến thức ở nhiều lĩnh vực. Qua đó có thể trả lời chính xác được nhiều câu hỏi trong các trận thi tuần, tháng, quý.

Lam cho biết trong các môn học, giỏi nhất là môn tiếng Anh. Vì lẽ đó, nam sinh này từng đạt nhiều thành tích về môn học này như: giải nhì học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh năm 2024, giải nhì học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh năm 2025…

Nguyễn Nhựt Lam ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Là thí sinh thứ hai ghi tên mình vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025, Lam cho biết đó là niềm hãnh diện, tự hào rất lớn. Trước trận đấu cuối cùng để cạnh tranh vòng nguyệt quế, Lam nói: "Sẽ cố gắng phát huy tốt nhất những sở trường là tiếng Anh và lịch sử. Bên cạnh đó, sẽ tập trung vào phần thi".

Trong hành trình đến với chung kết năm, Lam khiến người xem yêu thích vì tinh thần không bỏ cuộc, không đánh mất tự tin. Vì ở cuộc thi quý, dù khởi động với điểm số thấp nhất, cũng như rơi vào tình cảnh phải bám đuổi các thí sinh khác trong những phần thi tiếp theo, nhưng Lam đã bứt tốc ở thời điểm quyết định để giành chiến thắng với số điểm 290. Qua đó, trở thành thí sinh có điểm số cao nhất trong 4 người lọt vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Đây là lần đầu tiên Trường THPT Cái Bè (trước đây thuộc tỉnh Tiền Giang, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp) có cầu truyền hình trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia. Nếu Lam giành chiến thắng, tỉnh Đồng Tháp sẽ lần đầu tiên có quán quân Đường lên đỉnh Olympia.

Chàng trai có thế mạnh về môn sinh học

Đoàn Thanh Tùng, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Khánh Hòa), là người chiến thắng ở cuộc thi quý 3 với 255 điểm.

Tùng cho biết yêu thích và đam mê môn sinh học từ THCS. Thế nên trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2025, các câu hỏi liên quan đến kiến thức của môn học này không làm khó được Tùng.

Tùng có bảng thành tích học tập khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cụ thể, Tùng là thủ khoa môn sinh học kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm 2022, thủ khoa môn sinh học kỳ thi chọn đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia của tỉnh Khánh Hòa năm 2025. Nam sinh này cũng đạt giải khuyến khích môn sinh học kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2024, huy chương bạc môn sinh học kỳ thi Olympic 30.4 năm 2024…

Đoàn Thanh Tùng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo Tùng, có một châm ngôn sống mà bản thân rất thích. "Đó là "The past in your head. The future in your hands" (tạm dịch là "quá khứ trong đầu, tương lai trong tay"), nên luôn cố gắng nỗ lực để nắm bắt những cơ hội đến trong cuộc thi chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia", Tùng nói.

Nam sinh người Khánh Hòa để lại nhiều ấn tượng với người xem trong xuyên suốt hành trình đến với chung kết năm. Đó là ở cuộc thi nào, Tùng cũng thi đấu tập trung, chậm rãi chứ không hề vội vàng. Đặc biệt, Tùng rất nhạy bén trong các câu hỏi cần tư duy tổng hợp.

Tuy bước vào cuộc thi quý với tư cách thí sinh về nhì có điểm tháng cao nhất, nhưng Tùng đã giành quyền vào chung kết năm với số điểm 255.

"Em sẽ luôn thi đấu với tinh thần thoải mái, không áp lực thành tích. Hy vọng em giữ vững phong độ ở trận chung kết năm", Tùng nói.

Người đặt mục tiêu là quán quân của Đường lên đỉnh Olympia 2025

Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam là thí sinh cuối cùng góp mặt tại chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Nam sinh điển trai này sở hữu thành tích học tập đáng nể. Khánh đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố các môn khoa học năm 2022, giải nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn sinh học trong hai năm liên tiếp là năm 2023 và 2024. Sau đó, Khánh cũng đạt huy chương bạc kỳ thi Olympic Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên năm 2025.

Khánh là một trong những thí sinh giữ phong độ ở hầu hết các phần thi từ khởi động cho đến về đích. Nhờ vậy, nam sinh người Hà Nội luôn đạt được những điểm số rất cao. Trong 3 cuộc thi vừa qua, từ tuần, tháng cho đến quý, Khánh luôn đạt từ 250 điểm trở lên. Cụ thể, Khánh thắng cuộc thi tuần với 250 điểm, vượt qua cuộc thi tháng với 295 điểm, và đạt số điểm 270 ở cuộc thi quý.

Trần Bùi Bảo Khánh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia, Khánh cho biết: "Em sẽ cố gắng thể hiện những điểm mạnh của bản thân, nhất là những câu hỏi của môn sinh học. Em cũng phải cố gắng giữ được bình tĩnh để vượt qua thử thách là 3 thí sinh xuất sắc khác. Mục tiêu của em là thành tích cao nhất trong cuộc thi này. Dù rằng em có ít thời gian chuẩn bị hơn những bạn khác. Nhưng em tự tin bước vào chung kết năm".

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 diễn ra vào lúc 8 giờ 30 sáng chủ nhật, ngày 26.10, với các điểm cầu tại các địa phương có thí sinh tham dự và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3, Đài truyền hình Việt Nam.