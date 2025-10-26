Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Chung kết đường lên đỉnh Olympia 2025: Đồng Tháp dùng thuyền chở niềm tin chiến thắng

Thanh Quân
Thanh Quân
26/10/2025 09:05 GMT+7

Những con thuyền được đặt cạnh công viên Lạc Hồng (P.Mỹ Tho, Đồng Tháp) mang ý nghĩa sẽ chở theo ước mơ và niềm tin chiến thắng của hàng triệu người dân trong tỉnh gửi gắm cho Nguyễn Nhựt Lam tại vòng chung kết đường lên đỉnh Olympia 2025.

Sáng sớm 26.10, những cơn mưa lớn vẫn tiếp diễn ở P.Mỹ Tho (Đồng Tháp) khiến ban tổ chức chương trình trực tiếp đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25 không khỏi lo lắng.

Chung kết đường lên đỉnh Olympia 2025: Đồng Tháp dùng thuyền chở niềm tin chiến thắng - Ảnh 1.

Dẫu thời tiết không thuận lợi nhưng 3.000 học sinh vẫn có mặt từ rất sớm để cổ vũ cho Nhựt Lam

ẢNH: THANH QUÂN

Người dân địa phương cho biết, những cơn mưa lớn đã nối tiếp nhau từ tối 25.10. Tuy vậy, vẫn không thể ngăn cản 3.000 học từ các trường THPT trên địa bàn tỉnh đến công viên Lạc Hồng (P.Mỹ Tho, Đồng Tháp) cổ vũ cho thí sinh Nguyễn Nhựt Lam (học sinh lớp 12, Trường THPT Cái Bè).

Chung kết đường lên đỉnh Olympia 2025: Đồng Tháp dùng thuyền chở niềm tin chiến thắng - Ảnh 2.

Không khí tại công việc Lạc Hồng vô cùng sôi động

ẢNH: THANH QUÂN

7 giờ 30 phút, những cơn mưa đã chấm dứt, không khí cũng nhộn nhịp hơn hẳng, tiếng cổ vũ cho Nhựt Lam được hô vang khắp một đoạn đường ven sông Tiền. "Đây là niềm tự hào mà người dân trong tỉnh đã chờ đợi hơn 10 năm rồi. Năm 2014, mọi người cũng phấn khởi như thế này, và năm đó học sinh tỉnh chúng tôi đã đăng quang", bà Nguyễn Thị Hoa (49 tuổi, P.Mỹ Tho, Đồng Tháp) chia sẻ.

Chung kết đường lên đỉnh Olympia 2025: Đồng Tháp dùng thuyền chở niềm tin chiến thắng - Ảnh 3.
Chung kết đường lên đỉnh Olympia 2025: Đồng Tháp dùng thuyền chở niềm tin chiến thắng - Ảnh 4.

Hơn 3.000 học sinh đến từ khắp các trường THPT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

ẢNH: THANH QUÂN

Trong khi đó, nhiều học sinh đến cổ vũ cho Nguyễn Nhựt Lam chia sẻ, dù cho có đội mưa cũng sẽ cổ vũ cho bạn của mình với niềm tin Nhựt Lam sẽ chiến thắng. Em Nguyễn Tuấn Khôi (lớp 12, Trường THPT chuyên Tiền Giang) cho biết đã đến điểm trực tiếp từ sớm để cổ vũ cho Nhựt Lam. "Em rất hồi hộp và tự hào khi 1 bạn cùng tỉnh với em vào vòng chung kết. Em tin tưởng bạn sẽ giành chiến thắng", Khôi nói.

Chung kết đường lên đỉnh Olympia 2025: Đồng Tháp dùng thuyền chở niềm tin chiến thắng - Ảnh 5.

Những bài hát, điệu nhảy mang đậm nét Nam bộ sẽ được gửi đến Nhựt Lam để khích lệ tinh thần

ẢNH: THANH QUÂN

Không chỉ có những lời chúc, ở quê nhà ban tổ chức đã chuẩn bị rất nhiều tiết mục đặc sắc để cổ vũ cho Nhựt Lam. Những bài hát, những điệu múa đậm chất Nam bộ sẽ được ban tổ chức gửi đến cho Nhựt Lam như một lời động viên tinh thần.

Chung kết đường lên đỉnh Olympia 2025: Đồng Tháp dùng thuyền chở niềm tin chiến thắng - Ảnh 6.

Những con thuyền chở niềm tin chiến thắng của người dân Đồng Tháp

ẢNH: THANH QUÂN

Ngay tại chương trình, tỉnh Đồng Tháp cũng giới thiệu về trái cây địa phương, hủ tiếu Mỹ Tho. Đặc biệt nhất là các con thuyền được trang trí đậu sẵn ở bờ sông Tiền, kế bên công viên Lạc Hồng. Ban tổ chức lý giải, những con thuyền này mang thông điệp chở ước mơ của Nhựt Lam, ước mơ của hàng ngàn học sinh, ước mơ của hàng triệu người dân tỉnh Đồng Tháp… và một niềm tin sẽ chiến thắng.

Chung kết đường lên đỉnh Olympia 2025: Đồng Tháp dùng thuyền chở niềm tin chiến thắng - Ảnh 7.

Mỗi xe hủ tiếu gắn với một thông điệp cổ vũ

ẢNH: THANH QUÂN

Chung kết đường lên đỉnh Olympia 2025: Đồng Tháp dùng thuyền chở niềm tin chiến thắng - Ảnh 8.

Nhiều người dân Đồng Tháp kỳ vọng Nhựt Lam sẽ đăng quang

ẢNH: THANH QUÂN

Buổi trực tiếp vòng chung kết đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25 vẫn đang được diễn ra...

Nhựt Lam bắt đầu hành trình với vị trí giải nhì tuần (220 điểm), sau đó giành vị trí nhất tháng (230 điểm), và đến vòng quý 2 đã bứt phá ngoạn mục với 290 điểm để chính thức ghi danh vào trận Chung kết năm của Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25.

Đây là lần thứ 2 tỉnh Đồng Tháp có thí sinh vào vòng chung kết. Trước đây Nguyễn Trọng Nhân là cựu học sinh Trường THPT chuyên Tiền Giang, đã giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm 2014.

