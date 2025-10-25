Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025: Đồng Tháp chuẩn bị các khâu để mừng chiến thắng

Ngày 25.10, tại công viên Lạc Hồng (P.Mỹ Tho, Đồng Tháp), công tác chuẩn bị cho buổi truyền hình trực tiếp vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25 đã được hoàn tất.

Các khâu chuẩn bị đã được hoàn tất ẢNH: THANH QUÂN

Theo kế hoạch, buổi truyền hình trực tiếp diễn ra từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 26.10. Dự kiến, chương trình có sự tham dự của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và khoảng 3.000 học sinh, giáo viên, lãnh đạo các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Hủ tiếu Mỹ Tho sẽ được giới thiệu tại chương trình ẢNH: THANH QUÂN

Ngay từ sáng sớm 25.10, ban tổ chức cùng với hàng trăm người dân, học sinh đã có mặt tại công viên Lạc Hồng để chuẩn bị cho chương trình. Các khâu chuẩn bị đã hoàn thành 100%, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho buổi chung kết ngày mai 26.10.

Sẽ có những tiết mục văn nghệ đặc sắc cổ vũ thí sinh Nhựt Lam ẢNH: THANH QUÂN

Ngoài những tiết mục văn nghệ để cổ vũ thí sinh Nguyễn Nhựt Lam (học sinh lớp 12, Trường THPT Cái Bè), tỉnh Đồng Tháp cũng sẽ giới thiệu những đặc sản của tỉnh. Một trong những điểm thú vị mà tỉnh giới thiệu tại chương trình trực tiếp vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25 là những xe hủ tiếu - đặc sản của địa phương.

Các khách sạn gần địa điểm tổ chức chương trình đồng loạt treo cờ để không gian đẹp hơn ẢNH: THANH QUÂN

Có mặt tại công viên Lạc Hồng từ sáng sớm, em Nguyễn Thị Duyên (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Cái Bè) không giấu được niềm vui và sự tự hào của mình: "Nhựt Lam là bạn cùng lớp với em, chính vì vậy mà không riêng em, cả lớp em rất vui và tự hào về bạn ấy. Hôm nay cả lớp em đã đến đây để chuẩn bị cho buổi cổ vũ bạn ấy. Em hy vọng ngày mai Nhựt Lam sẽ giành chiến thắng".

Duyên còn tiết lộ, ngoài học giỏi và tích cực tham gia các hoạt động của lớp, trường, Nhựt Lam còn làm một người rất hài hước và thích chọc cười các bạn học sinh cùng lớp.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân và học sinh đã có mặt tại công viên Lạc Hồng để xem các khâu chuẩn bị của tỉnh ẢNH: THANH QUÂN

Thầy Nguyễn Thanh Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cái Bè cho biết việc Nhựt Lam vào vòng chung kết không chỉ là niềm tự hào của trường mà còn là niềm tự hào của tỉnh Đồng Tháp. Tất cả thầy cô thời gian qua không giấu được sự vui mừng và hy vọng học trò sẽ mang vinh quang về cho trường và cho tỉnh.

Cũng theo thầy Tùng, ngày mai, riêng Trường THPT Cái Bè sẽ có 1.000 học sinh đến cổ vũ cho Nhựt Lam. Đồng thời, còn có thêm 2.000 học sinh từ các trường khác trên địa bàn tỉnh tham gia. "Các học sinh tham gia đội cổ vũ cho Nhựt Lam rất phấn khởi, những ngày qua các học sinh đã luyện tập các tiết mục cổ vũ rất nhiệt tình và kỹ lưỡng", thầy Tùng nói thêm.

Nhựt Lam bắt đầu hành trình với vị trí giải nhì tuần (220 điểm), sau đó giành vị trí nhất tháng (230 điểm), và đến vòng quý 2 đã bứt phá ngoạn mục với 290 điểm để chính thức ghi danh vào trận Chung kết năm của Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25. Đây là lần thứ 2 tỉnh Đồng Tháp có thí sinh vào vòng chung kết. Trước đây Nguyễn Trọng Nhân là cựu học sinh Trường THPT chuyên Tiền Giang, đã giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm 2014.



