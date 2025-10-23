Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Đồng Tháp trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 tại công viên Lạc Hồng

Thanh Quân
Thanh Quân
23/10/2025 15:53 GMT+7

Tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức chương trình trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 tại công viên Lạc Hồng (P.Mỹ Tho).

Ngày 23.10, tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức chương trình chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25, năm 2025 tại điểm cầu công viên Lạc Hồng (P.Mỹ Tho). Chương trình được truyền hình trực tiếp vào sáng 26.10, kết nối với điểm cầu chính tại Hà Nội.

Đồng Tháp trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 tại công viên Lạc Hồng - Ảnh 1.

Tỉnh Đồng Tháp tổ chức truyền hình trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25 tại công viên Lạc Hồng, P.Mỹ Tho

ẢNH: THANH QUÂN

Sự kiện nhằm giới thiệu hình ảnh học tập tiêu biểu của học sinh Đồng Tháp, góp phần quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất Sen Hồng. Đồng thời, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần hiếu học trong thế hệ trẻ.

Theo kế hoạch, buổi tổng duyệt diễn ra từ 8 giờ đến 12 giờ ngày 25.10; buổi truyền hình trực tiếp từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 26.10. Dự kiến, chương trình có sự tham dự của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và khoảng 3.000 học sinh, giáo viên, lãnh đạo các trường THPT trên địa bàn tỉnh. 

Đồng Tháp trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 tại công viên Lạc Hồng - Ảnh 2.

Các đơn vị chức năng đang khẩn trương chuẩn bị sân khấu

ẢNH: THANH QUÂN

Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Đồng Tháp, chương trình cũng có hoạt động cổ vũ, giao lưu và ghi hình giới thiệu thí sinh đại diện Đồng Tháp tham dự chung kết toàn quốc là em Nguyễn Nhựt Lam, học sinh lớp 12 Trường THPT Cái Bè. 

Cũng theo vị lãnh đạo này, đây là lần thứ 2 tỉnh Đồng Tháp có thí sinh vào vòng chung kết. Trước đây Nguyễn Trọng Nhân là cựu học sinh Trường THPT chuyên Tiền Giang, đã giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm 2014. 

Nhựt Lam bắt đầu hành trình với vị trí giải nhì tuần (220 điểm), sau đó giành vị trí nhất tháng (230 điểm), và đến vòng quý 2 đã bứt phá ngoạn mục với 290 điểm để chính thức ghi danh vào trận Chung kết năm của Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25.

Tin liên quan

Á quân cuộc thi tuần Đường lên đỉnh Olympia 2016 thành giảng viên ‘siêu’ 3 ngoại ngữ

Á quân cuộc thi tuần Đường lên đỉnh Olympia 2016 thành giảng viên ‘siêu’ 3 ngoại ngữ

Trần Thái Đình Khương, á quân cuộc thi tuần Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 16, đã trở thành giảng viên trường ĐH. Không chỉ tốt nghiệp thạc sĩ xuất sắc tại Nhật Bản, giảng viên này còn được biết đến với hồ sơ 'khủng' khi sở hữu 3 chứng chỉ ngoại ngữ đều ở mức cao.

OLYMPIA Vòng chung kết đồng tháp Đường lên đỉnh olympia trực tiếp
