Đường Hồ Chí Minh qua địa bàn Đà Nẵng ngập sâu, giao thông tê liệt

Sáng nay 28.10, một lãnh đạo Khu quản lý Đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết mưa lớn kéo dài đã khiến nước sông dâng cao, ngập tràn qua đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã A Vương (TP.Đà Nẵng).

Cụ thể, tại đoạn Km 438+700 - Km 439+150 nhánh tây, nước sông dâng cao tràn qua đường, ngập 1 - 1,5 m. Đơn vị quản lý đường bộ đã đóng đường vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 28.10 để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP.Đà Nẵng ngập sâu ẢNH: NGỌC THƠM

Khu quản lý Đường bộ III cũng thông tin, hiện nay trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận TP.Đà Nẵng xảy ra rất nhiều điểm sạt lở. Đặc biệt, tại các vị trí Km 1409+100, Km 1406+600, Km 1403+000 thuộc đoạn qua đèo Lò Xo nối TP.Đà Nẵng với tỉnh Quảng Ngãi, khối lượng lớn đất đá đã tràn chắn ngang đường, gây ách tắc giao thông hoàn toàn suốt nhiều ngày qua, hàng trăm phương tiện bị mắc kẹt.

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương cho biết, sáng nay, nước lũ trên sông A Vương đã tràn bờ kè trung tâm xã A Vương tại thôn Azứt, gây ngập lụt vào nhà dân trong thôn.

Đóng đường Hồ Chí Minh, đoạn qua vùng ngập lụt, để đảm bảo an toàn ẢNH: NGỌC THƠM

Hiện, chính quyền xã đã huy động lực lượng di dời đồ đạc của người dân và đồ dùng ở một trường học đến hội trường UBND xã A Vương.