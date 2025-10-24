Triều cường dâng cao ở TP.HCM: Nước tràn bờ đê, cuồn cuộn chảy vào nhà dân khu Thanh Đa

Chiều tối 24.10, triều cường dâng cao gây ngập nặng. Người dân sống dọc bờ đê khu Thanh Đa (TP.HCM) cuống cuồng đắp bao cát, kê cao đồ chống ngập.
Khoảng 18 giờ, triều cường dâng cao, nước từ sông Sài Gòn tràn qua bờ đê khiến khu vực bán đảo Thanh Đa (TP.HCM) ngập sâu. Đoạn đường quanh khu chung cư Thanh Đa chìm trong biển nước, có nơi ngập hơn 1 m.
Dòng nước đục ngầu cuồn cuộn tràn vào nhà người dân, các con hẻm và tầng trệt chung cư, khiến người dân phải kê cao đồ đạc, dọn dẹp để chạy... ngập nước. Xe máy chết máy hàng loạt, người dân phải lội nước đến đầu gối. Có người bì bõm đẩy xe qua dòng nước chảy xiết. Đến khoảng 19 giờ, mức triều cường đạt đỉnh, khu vực ven bờ đê càng ngập sâu hơn.
Cảnh nước tràn bờ đê, trong đợt triều cường dâng cao tại TP.HCM tối 24.10
Triều cường ở Thanh Đa rút bớt, người dân vẫn bì bõm lội nước
Bình luận (0)