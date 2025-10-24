Triều cường dâng cao ở TP.HCM: Nước tràn bờ đê, cuồn cuộn chảy vào nhà dân khu Thanh Đa

Khoảng 18 giờ, triều cường dâng cao, nước từ sông Sài Gòn tràn qua bờ đê khiến khu vực bán đảo Thanh Đa (TP.HCM) ngập sâu. Đoạn đường quanh khu chung cư Thanh Đa chìm trong biển nước, có nơi ngập hơn 1 m.

Dòng nước đục ngầu cuồn cuộn tràn vào nhà người dân, các con hẻm và tầng trệt chung cư, khiến người dân phải kê cao đồ đạc, dọn dẹp để chạy... ngập nước. Xe máy chết máy hàng loạt, người dân phải lội nước đến đầu gối. Có người bì bõm đẩy xe qua dòng nước chảy xiết. Đến khoảng 19 giờ, mức triều cường đạt đỉnh, khu vực ven bờ đê càng ngập sâu hơn.

Chiều 24.10, triều cường từ sông Sài Gòn dâng cao tràn bờ đê tại khu Thanh Đa (phường Bình Quới, TP.HCM) ẢNH: PHẠM HỮU

Khoảng 18 giờ, nước từ sông Sài Gòn bắt đầu tràn vào con đường nằm cặp bờ đê ẢNH: PHẠM HỮU

Cảnh nước tràn bờ đê, trong đợt triều cường dâng cao tại TP.HCM tối 24.10

Ngay sau đó khoảng 15 phút, nước tràn khắp mặt đường và lan sang những nơi khác ẢNH: PHẠM HỮU

Tại các con hẻm nằm dọc bờ đê, nước tràn ào ạt, gây ngập rất nhanh ẢNH: PHẠM HỮU

Khoảng 18 giờ 30, các con hẻm nằm dọc bờ đê đều ngập trong nước. Mực nước tại đây lên đến 1 m, chảy mạnh, cuốn trôi nhiều vật dụng của người dân ẢNH: PHẠM HỮU

Trong khi đó, phía bên ngoài, nhiều người tìm bao cát về nhà gia cố chống ngập ẢNH: PHẠM HỮU

Người dân hì hục lắp bao cát trước cửa nhà ẢNH: PHẠM HỮU

Người dân tại khu vực này cho biết hôm qua nước đã tràn vào nhà nên phải chuẩn bị các bao cát từ trước. Với nhiều người, đây là lần đầu trong đời chứng kiến cảnh ngập nặng như hôm nay ẢNH: PHẠM HỮU

Dân quân tự vệ phường Bình Quới có mặt phụ giúp người dân chuyển đồ ẢNH: PHẠM HỮU

Ở khu vực chung cư Thanh Đa nước tràn vào khu vực tầng trệt. Mực nước cao hơn 1 m nên nhiều người không thể di chuyển được ẢNH: PHẠM HỮU