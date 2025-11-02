Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

6 ngôi nhà ở xã miền núi TP.Huế bị sập do mưa lớn

Bùi Ngọc Long - Lê Hoài Nhân
02/11/2025 20:32 GMT+7

Mưa lớn từ thượng nguồn khiến 6 ngôi nhà tại xã Khe Tre (TP.Huế) bị sập, trong đó 3 nhà bị sập hoàn toàn ở các thôn Phú Nam và Xuân Phú.

Ngày 2.11, theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP.Huế, khu vực thượng nguồn hồ Tả Trạch gồm các xã Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Lộc An, Phú Lộc và Thượng Nhật có mưa lớn, với tổng lượng mưa từ 200 - 300 mm. Trong đó, tại xã Khe Tre đã ghi nhận 6 ngôi nhà bị sập.

Cũng tại xã này, chính quyền địa phương đã sơ tán hơn 120 hộ dân với gần 400 nhân khẩu do nguy cơ sạt lở núi và lũ quét.

6 ngôi nhà ở xã miền núi TP.Huế bị sập do mưa lớn- Ảnh 1.

Hiện trường 1 trong 6 ngôi nhà tại xã Khe Tre bị sập

ẢNH: LÊ HIẾU

Cạnh xã Khe Tre, tại xã Long Quảng đã xuất hiện vết nứt sâu khoảng 1 m, dài hơn 50 m trên đỉnh đồi khu vực Nhà máy nước sạch Thượng Long. Chính quyền địa phương xã này đã khẩn trương di dời 6 hộ dân với 21 nhân khẩu sinh sống dưới chân đồi đến nơi an toàn.

Các lực lượng chức năng đang túc trực 24/24, theo dõi diễn biến mưa lũ, hỗ trợ người dân di dời khỏi vùng nguy hiểm và triển khai các biện pháp ứng phó.

Trước đó, đợt mưa lớn ngày 27.10 tạo thành dòng nước lũ dữ, đổ mạnh về hạ nguồn, làm sập cầu Le No ở xã Khe Tre. Cây cầu này nối trung tâm xã Khe Tre với hàng ngàn hộ dân tổ dân phố 3, thôn Phú Mậu, thôn K4 (xã Khe Tre).

6 ngôi nhà ở xã miền núi TP.Huế bị sập do mưa lớn- Ảnh 2.

Các ngôi nhà bị sập nằm dọc bờ sông thượng nguồn Tả Trạch

ẢNH: BÌNH THIÊN

Chiều cùng ngày, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP.Huế đã phát đi thông báo cảnh báo mưa lũ khẩn cấp, yêu cầu các địa phương, cơ quan và người dân chủ động ứng phó trước tình hình nước lũ trên các sông đang lên nhanh.

Chiều nay, mưa lớn khiến lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh, khiến mực nước sông Hương lên nhanh, gây ngập lụt nhiều tuyến đường ở nội đô thành phố.

Vừa dọn dẹp, khắc phục hàng tá bùn non sau lũ, chiều nay 2.11, do lượng mưa lớn từ đầu nguồn khiến lũ trên sông Hương tiếp tục dâng cao, một số tuyến đường ngập lụt trở lại.

