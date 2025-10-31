Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Nước lũ ngập nhiều nơi, người dân 'sơ tán' lúa bằng máy cày

Thanh Lộc
Thanh Lộc
31/10/2025 10:27 GMT+7

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng nhanh, nhấn chìm nhiều vùng trũng ở Quảng Trạch (Quảng Trị), người dân dùng máy cày gắn thùng để 'sơ tán' lúa và đồ đạc lên vùng cao tránh ngập...

Mưa lớn khiến nước lũ dâng nhanh mấy ngày qua uy hiếp nhiều vùng trũng ở xã Quảng Trạch (Quảng Trị). Người dân địa phương phải dùng máy cày gắn thùng tự chế để vận chuyển lúa, đồ đạc lên vùng cao tránh ngập.

- Ảnh 1.

Máy cày được sử dụng để "sơ tán" lúa

ẢNH: THANH LỘC

Theo UBND xã Quảng Trạch, từ tối qua 30.10, nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều thôn trên địa bàn bị ngập sâu 0,3 - 0,7 m, ảnh hưởng đến nhà cửa và tài sản của người dân. Trước tình hình đó, ngay từ sáng sớm, lực lượng dân quân, đoàn viên, thanh niên cùng người dân địa phương khẩn trương kê dọn đồ đạc, di chuyển lúa gạo lên nơi an toàn.

Tại thôn Thanh Lương, nhiều gia đình tất bật chuyển lúa (đã thu hoạch) từ kho lên vùng cao. “Chỉ qua một đêm, nước đã ngập đường, sáng sớm cả nhà phải dậy sớm dùng máy cày gắn thùng để chở lúa đi tránh lũ”, một người dân ở thôn Thanh Lương chia sẻ.

- Ảnh 2.

Nước vào sân nhà của người dân Quảng Trạch

ẢNH: THANH LỘC

Chính quyền xã đã tổ chức trực ứng cứu tại các điểm xung yếu, hỗ trợ người dân di dời tài sản và vật nuôi, đồng thời khuyến cáo không ra đồng khi mưa lũ còn tiếp diễn. “Người dân cần chuẩn bị sẵn lương thực, áo phao, đèn pin, phòng khi nước dâng cao”, đại diện UBND xã Quảng Trạch cho biết.

- Ảnh 3.

Nhiều tuyến đường ở trung tâm xã Lệ Thủy lênh láng nước

ẢNH: THANH LỘC

- Ảnh 4.

Nước lũ bao vây những nhà dân thấp trũng

ẢNH: THANH LỘC

Trong khi đó, tại xã Lệ Thủy (trước đây là TT.Kiến Giang, H.Lệ Thủy, Quảng Bình cũ), mưa lớn làm mực nước sông Kiến Giang vượt báo động 2, xấp xỉ báo động 3. Nhiều tuyến đường trung tâm như Hùng Vương, Võ Nguyên Giáp, Quy Hậu - Cầu Mới bị ngập sâu từ 0,3 - 0,7m, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và phương tiện. Nhiều khu vực nhà dân ở nơi thấp trũng cũng đã bị nước lũ tấn công.

Mưa lớn 2 ngày trên 500 mm, nguy cơ ngập lụt từ Nghệ An đến Quảng Trị

lũ ngập sơ tán lúa Quảng Trị tránh ngập
