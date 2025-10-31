Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Sạt lở đất đe dọa khu dân cư, Quảng Trị công bố tình huống khẩn cấp

Thanh Lộc
Thanh Lộc
31/10/2025 08:31 GMT+7

Hai khu vực xảy ra sạt lở gồm đồi Phòng Không và khu tái định cư thôn Đạm Thủy (cùng thuộc xã Tuyên Bình, Quảng Trị) được công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở đất đe dọa.

Sáng nay 31.10, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trước tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Tuyên Phú.

Theo báo cáo, xã Tuyên Phú có 2 khu vực xảy ra sạt lở, gồm đồi Phòng Không (thôn Đông Lâm, xã Đức Hóa cũ) và khu tái định cư thôn Đạm Thủy (xã Thạch Hóa cũ). Cả 2 vị trí này từng thuộc địa giới hành chính cũ của huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, nay nằm trong phạm vi xã Tuyên Phú (Quảng Trị). 

Tình trạng sạt lở đang diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp đến hàng chục hộ dân, công trình công cộng và cơ sở hạ tầng.

Quảng Trị công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở đất đe dọa khu dân cư - Ảnh 1.

Sạt lở đất ở khu vực đồi Phòng Không

ẢNH: THANH LỘC

Tại khu vực đồi Phòng Không, địa hình đồi núi cao, độ dốc lớn khiến nguy cơ sạt lở đặc biệt cao. Điểm sạt lở hiện cách khu dân cư chỉ 78 m, ảnh hưởng đến 53 hộ dân (trong đó 13 hộ nằm trong vùng nguy cơ rất cao) cùng hội trường thôn, trường tiểu học.

Riêng khu tái định cư Đạm Thủy mới được xây dựng sau đợt bão lũ năm 2020 để di dời tái định cư những hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Dù người dân đã ổn định cuộc sống, nhưng địa hình phức tạp và nền đất yếu khiến khu vực này vẫn tiềm ẩn nguy cơ sụt trượt taluy khi mưa lớn kéo dài. Hiện trường ghi nhận nhiều điểm xói lở và trượt mái có thể lan rộng, đe dọa an toàn khu dân cư.

UBND tỉnh Quảng Trị đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Viện Khoa học địa chất và khoáng sản đánh giá nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục và báo cáo trước ngày 15.11.

Quảng Trị công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở đất đe dọa khu dân cư - Ảnh 2.

Người dân sống ở khu vực đồi Phòng Không được yêu cầu di dời

ẢNH: THANH LỘC

Mưa lớn 2 ngày trên 500 mm, nguy cơ ngập lụt từ Nghệ An đến Quảng Trị

UBND tỉnh Quảng Trị cũng chỉ đạo chính quyền xã Tuyên Phú khẩn trương di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng sạt lở và triển khai các biện pháp công trình khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Hiện tại, toàn tỉnh Quảng Trị ghi nhận 152 điểm sạt lở, trong đó có 5 điểm nằm trong khu dân cư đã được phong tỏa. Hai khu vực tại xã Tuyên Phú là những vị trí đặc biệt nguy hiểm, có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến người dân nên chính quyền tỉnh buộc phải ban bố tình huống khẩn cấp.

