Miền Trung ngập dai dẳng, sạt lở rình rập

KHỔ VÌ NGẬP

Mực nước lũ trên sông Thu Bồn (TP.Đà Nẵng) tại trạm Câu Lâu đạt đỉnh ở mức 5,62 m lúc 2 giờ sáng 30.10, vượt 0,14 m so với cơn lũ lịch sử năm Giáp Thìn 1964 - con lũ lớn nhất thế kỷ 20 ở VN. Sau đó, lũ bắt đầu xuống chậm, lúc 6 giờ còn 5,54 m, đến chiều qua tại trạm Câu Lâu còn ở mức 5,16 m. Lũ trên hệ thống Vu Gia - Thu Bồn dự báo sẽ tiếp tục xuống chậm trong hôm nay 31.10, nhưng vẫn duy trì ở mức từ báo động (BĐ) 1 đến trên BĐ 2.

Quân đội xuyên đêm ứng cứu người dân vùng lũ Đà Nẵng ẢNH: NGỌC HÂN

Chưa bao giờ người dân miền Trung lại theo sát dự báo lũ và dõi theo từng chỉ số về mực nước trên các sông suối đến như vậy. Bởi không chỉ vượt đỉnh lũ lịch sử, mà cả vùng hạ du rộng lớn ngập nặng đã hơn 3 ngày qua gây thiệt hại nghiêm trọng và làm xáo trộn lớn đời sống sinh hoạt của người dân. Mưa ngớt, lũ xuống chậm nhưng không vì thế mà vơi đi mối lo. Chỉ riêng TP.Đà Nẵng đã ghi nhận có hơn 76.000 căn nhà bị ngập, gần 15.900 người phải rời khỏi vùng nguy hiểm tìm nơi ở tạm.

Ở khu vực thượng nguồn Thượng Đức, khi lũ vừa rút, người dân khẩn trương dọn dẹp. Ông Nguyễn Văn Đồng (ở thôn Đại Mỹ) bàng hoàng: "3 ngày cô lập hoàn toàn, điện, thông tin liên lạc tê liệt. Nước ngập lút mái nhà. Nhà tôi ngập sâu gần 3 m. Lũ này là lũ lịch sử". Gia đình ông Lê Năm (56 tuổi, ở thôn Hội Khách Tây, xã Thượng Đức) vừa quay về nhà sau mấy ngày chạy lũ và đau xót nhìn nước lũ cuốn trôi hết tài sản. "Trước dòng lũ dữ, gia đình tôi phải lo chạy giữ mạng sống cái đã. Chúng tôi mất tất cả rồi!", ông Năm ngậm ngùi.

Trong hôm qua, tranh thủ nước rút dần, các chuyến hàng cứu trợ được vận chuyển khẩn cấp đến vùng ngập lụt, san sẻ bớt khó khăn mà hàng vạn người dân gánh chịu mấy ngày qua.

Chiều 30.10, chợ Hội An vẫn chìm trong biển nước ẢNH: C.X

Lũ trên các sông của TP.Huế cũng đang rút dần, nhưng một số làng ở vùng hạ vẫn đang ngập sâu, các đội cứu hộ khó tiếp cận. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, lũ vẫn bủa vây nhiều nhà dân và các tuyến đường hạ du, khiến giao thông tê liệt; các xã Đan Điền, Quảng Điền, Phú Hồ, các phường Hóa Châu, Thanh Thủy, Hương Thủy… vẫn ngập sâu. Từ sáng sớm, các đội cứu hộ và lực lượng xung kích căng mình vận chuyển lương thực, nước uống để tiếp tế, nhưng còn một số nơi chưa thể tiếp cận. Thậm chí, nhóm thiện nguyện Đà Nẵng phải dùng drone mới đưa được hàng cứu trợ vào khu vực cô lập ở P.Vỹ Dạ (TP.Huế).

BẤT AN VÙNG CAO

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương (TP.Đà Nẵng), lo lắng trước tình hình 16/16 thôn đều mất liên lạc do điện, thông tin liên lạc tê liệt, cô lập hoàn toàn vì sạt lở. Nước rút dần nhưng sạt lở vẫn rất phức tạp. Riêng thôn A'ur với 23 hộ đồng bào Cơ Tu (198 nhân khẩu) nằm giữa rừng sâu đã mất liên lạc từ ngày 26.10 đến nay. "mưa lũ đợt này khiến địa phương thiệt hại rất nặng nề. Xã đã kiến nghị UBND TP.Đà Nẵng hỗ trợ kinh phí bước một để sửa chữa các tuyến đường do xã quản lý để thông tuyến vào các thôn đang bị cô lập", ông Quân cho hay.

Huy động người dân khắc phục sạt lở tuyến đường từ thôn Vuông đi thôn Cát, thôn Gỗ, xã Thanh Bồng, Quảng Ngãi ẢNH: PHẠM ANH

Ở địa bàn xã Trà Đốc, muốn tiếp cận 5 thôn vùng cao đang bị cô lập, lãnh đạo địa phương phải đi thuyền băng qua lòng hồ thủy điện Sông Tranh. Toàn xã có đến 33 điểm sạt lở lớn nhỏ, chia cắt giao thông khiến gần 1.500 người đang bị cô lập, chưa kể mất điện đã 4 ngày. "Chúng tôi đang bám sát địa bàn, ưu tiên hỗ trợ các hộ bị cô lập", ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc, nói.

Hàng trăm người dân vùng cao Quảng Ngãi cũng đang bị cô lập do sạt lở núi. Khoảng 10 giờ sáng qua 30.10, tại xã vùng cao Thanh Bồng xảy ra vụ sạt lở núi nghiêm trọng, hàng trăm khối đất đá từ taluy dương đổ ập xuống, vùi lấp toàn bộ tuyến đường huyết mạch khiến 52 hộ dân bị cô lập hoàn toàn. Khối lượng đất đá quá lớn cùng địa hình đồi dốc hiểm trở khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Vài giờ sau, trong chuyến kiểm tra tình hình mưa lũ tại xã Thanh Bồng và khảo sát tuyến đường sạt lở Trà Lâm - Trà Hiệp, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. "Cần chủ động sơ tán dân ở vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn, sớm bố trí khu tái định cư ổn định lâu dài cho người dân", Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Chiều qua 30.10, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đã đến kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục mưa lũ tại huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi). Tại thôn Ra Nhua, xã Sơn Tây, nơi có điểm sạt lở nghiêm trọng tại Km15+900, khoảng 10.000 m³ đất đá đổ sụp xuống tỉnh lộ 623 vẫn đang vùi lấp hoàn toàn mặt đường suốt 2 ngày qua. Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi cùng các lực lượng vũ trang khẩn trương huy động thêm phương tiện, nỗ lực thông tuyến tỉnh lộ 623 trong hôm nay 31.10, có phương án vận chuyển lương thực cho người dân vùng bị chia cắt, giao công binh phối hợp phá đá, xử lý các điểm sạt lở lớn.

Nhiệm vụ cấp bách của chính quyền các cấp Sáng qua 30.10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trực tiếp đến thôn Trà Đóa (xã Thăng An, TP.Đà Nẵng) thị sát tình hình, thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ. Cùng đi có bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, lãnh đạo TP.Đà Nẵng… Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hỏi thăm sức khỏe, đời sống và điều kiện sinh hoạt của các hộ dân tại khu vực bị chia cắt; chia sẻ với những mất mát, khó khăn mà người dân đang gánh chịu, động viên vượt khó và trao nhiều phần quà hỗ trợ. Ông Trần Cẩm Tú yêu cầu TP.Đà Nẵng và các địa phương tiếp tục huy động mọi nguồn lực, bảo đảm nhu yếu phẩm, thuốc men, nước sạch, đồng thời chủ động khắc phục hậu quả, khôi phục hạ tầng và sinh kế sau lũ. "Không để người dân vùng lũ thiếu đói, rét lạnh hay thiếu chỗ ở an toàn. Đó là mệnh lệnh của lòng dân và là nhiệm vụ cấp bách của chính quyền các cấp", ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh. Thường trực Ban Bí thư cũng đi kiểm tra bờ kè biển Duy Nghĩa, động viên, chia sẻ cùng các lực lượng chức năng đang ngày đêm gia cố các điểm sạt lở bờ kè. Tại đây, 2 ngày qua, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 (Quân khu 5), lực lượng công an, dân quân, đoàn viên và người dân xã Duy Nghĩa ứng phó gia cố bờ kè trong điều kiện mưa lớn, sóng mạnh và triều cường dâng cao. Cùng ngày, tại Quảng Trị, Phó thủ tướng Mai Văn Chính trực tiếp kiểm tra tình hình ứng phó mưa lũ trên địa bàn; thăm, tặng quà động viên bà con vùng lũ ở xã Ninh Châu, xã Hải Lăng; yêu cầu chính quyền địa phương không để nhân dân bị đói, bị rét, bị thiếu nước sạch… Tại Quảng Ngãi, chiều qua, 2 đoàn công tác do các Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Trần Hồng Hà cũng trực tiếp kiểm tra tình hình sạt lở và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại các xã Thanh Bồng, Tây Trà Bồng.