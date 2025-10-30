Quân đội mở kho lương cứu trợ người dân miền Trung trong cơn 'đại hồng thủy'

Theo thống kê của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, từ ngày 26 - 30.10, lượng mưa phổ biến ở miền Trung trong khoảng 500 - 700 mm, có nơi mưa to như Đỉnh Bạch Mã (Huế) 3.211 mm. Dự báo, từ sáng sớm 30 - 31.10, khu vực Nghệ An - Quảng Trị có mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 350 mm.

Quân đội vận chuyển nhu yếu phẩm vào khu vực ngập lụt ở Đà Nẵng ẢNH: BQP

Mưa lũ đã khiến 10 người chết (Huế 2 người, Đà Nẵng 7 người, Lâm Đồng 1 người); 12 người mất tích (Quảng Trị 2 người, Huế 6 người, Đà Nẵng 4 người); 22 người bị thương (Đà Nẵng 21 người, Huế 1 người); 128.024 nhà bị ngập, hư hỏng (Quảng Trị 663 ngôi nhà, Huế 44.507 ngôi nhà, Đà Nẵng 76.427 ngôi nhà, Quảng Ngãi 5.201 ngôi nhà, Lâm Đồng 1.226 ngôi nhà); 4.376 ha hoa màu bị thiệt hại.

Mưa lũ cũng khiến 90 xã, phường bị ngập (Quảng Trị: 4 xã ngập sâu từ 0,2 - 1 m; Huế: 32 xã, phường ngập sâu từ 0,5 - 2 m; Đà Nẵng: 39 xã, phường bị ngập sâu và bị cô lập; Quảng Ngãi: 15 xã, phường ngập sâu từ 0,3 - 3 m).

19 tuyến quốc lộ (9B, 9, 14B, 14D, 14E, 14H, 14G, 15D, 24, 24B, 24C, 28B, 40B, 49, 49B, 49C, đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên, đường Hồ Chí Minh nhánh tây, đường Trường Sơn Đông) bị ách tắc, sạt lở.

Tính đến ngày 30.10, Bộ Quốc phòng đã điều động 51.061 lượt cán bộ chiến sĩ, 1.025 lượt phương tiện giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả; di dời 9.876 hộ dân, với 30.705 nhân khẩu (Quảng Trị 137 hộ, Huế 2.474 hộ, Đà Nẵng 6.805 hộ, Quảng Ngãi 460 hộ) đến nơi an toàn.

Chiến sĩ Quân khu 5 cứu người dân ở xã Đại Lộc (Đà Nẵng) giữa dòng nước lũ ẢNH: BQP

Lữ đoàn Công binh 83 tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân thôn Kỳ Bì và thôn Kỳ Lam (xã Điện Bàn Tây, TP.Đà Nẵng) bị cô lập 2 ngày ẢNH: ĐẶNG SƠN

Trong đó, ngày 28.10, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 5 (Lữ đoàn Công binh 270) sử dụng lực lượng, phương tiện chuyên dụng thu dọn khoảng 250 m3 đất đá bị sạt lở chia cắt trên tuyến QL40B, đường DH8 (thuộc địa bàn xã Trà Giáp, Trà Leng, Quảng Ngãi); ngày 29.10 tiếp tục thu dọn thông các tuyến đường, tổ chức tiếp phẩm cho nhân dân vùng bị cô lập tại xã Xuân Phú (Đà Nẵng) gồm 50 suất quà và 200 suất cơm.

Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Tài chính tham mưu cho Chính phủ xuất cấp hàng dự trữ quốc gia trong tình huống khẩn cấp cho Huế 300 tấn gạo; 1 xuồng cao tốc loại DT3; 5 bộ máy bơm chữa cháy; 2 bộ máy phát điện các loại; 20 bộ nhà bạt cứu sinh loại 24,5 m2; 5.000 phao áo cứu sinh; 5.000 phao tròn cứu sinh; 300 bè cứu sinh; 3 bộ thiết bị khoan, cắt; 3 thiết bị phóng dây cứu hộ.

Đến ngày 29.10, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 4 điều động lực lượng, phương tiện tham gia giúp đỡ nhân dân, cơ quan đơn vị trên địa bàn TP.Huế, đặc biệt là hỗ trợ chuyển bệnh nhân, máy móc thiết bị tại Bệnh viện T.Ư Huế đến nơi an toàn; cấp cho Quân khu 5 14 tấn lương khô, Quân khu 4 5 tấn lương khô để hỗ trợ người dân.

Trong ngày hôm nay 30.10, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo Quân khu 5 xuất kho dự trữ của quân khu cấp phát 8 tấn lương khô, 1.850 thùng mì tôm, 76.500 chai nước, 12.300 suất cơm hộp, 900 lon thịt hộp, 900 lon cá hộp, 300 lít nước mắm hỗ trợ người dân tại các vùng bị cô lập, khó khăn.