'Đại hồng thủy' ở Đà Nẵng: Bộ đội cõng người dân bị co giật đi cấp cứu

Thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, sáng 30.10, nhận được tin báo một người đàn ông khoảng 40 tuổi tại xã Đại Lộc (Đà Nẵng) bị co giật, Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5, Bộ Quốc phòng) đã sử dụng xuồng máy đưa nạn nhân đến vị trí an toàn và phối hợp cùng y tế địa phương sơ cứu, vận chuyển đến cơ sở y tế gần nhất.

Các chiến sĩ vào đưa người dân ra khỏi nhà ẢNH: BQP

Theo đoạn clip được ghi lại, người đàn ông được 4 chiến sĩ mặc áo phao vào tận nhà, cõng người bệnh qua dòng nước lũ rồi đưa lên chiếc xuồng máy rồi di chuyển đến cơ sở y tế gần nhất. Trong lúc được cõng ra xuồng máy, người đàn ông vẫn đang có biểu hiện co giật, toàn thân tê liệt.

Cũng trong sáng nay, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5, Lữ đoàn Công binh 270 tiếp tục hỗ trợ người dân di dời tài sản, giúp một gia đình tại khối phố Trung Phí 1, xã Điện Bàn di chuyển thi thể người thân bị ngã tử vong đến nơi an toàn để lo hậu sự.

Người đàn ông bị co giật được đưa lên thuyền ẢNH: BQP

Trước đó, trong đêm 29.10, nước lũ dâng nhanh tại P.Điện Bàn Bắc khiến nhiều nhà dân ngập gần đến nóc, hàng chục hộ bị cô lập trong biển nước. Nhận lệnh khẩn cấp, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng đã hành quân xuyên đêm để cứu dân giữa mưa lũ phức tạp.

Khoảng 1 giờ sáng 30.10, khu phố Xuân Diệm bị nước lũ bao phủ, 60 hộ dân với hơn 180 nhân khẩu mắc kẹt trong vùng ngập sâu.

Ngay sau khi nhận báo cáo, đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng, ban hành lệnh khẩn điều động lực lượng cùng 2 ca nô và 2 xe cứu hộ chuyên dụng cơ động đến hiện trường.

Đến 4 giờ sáng, các tổ đầu tiên đã giải cứu hơn 60 người dân đến nơi an toàn. Tại những điểm nước xiết, lực lượng đã dùng dây thừng, phao nổi để giữ thăng bằng, tránh người dân bị cuốn trôi.

'Đại hồng thủy' trên sông Thu Bồn: Lũ vượt mốc lịch sử năm 1964 là 0,14 mét

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), sông Thu Bồn (Đà Nẵng) ghi nhận đỉnh lũ lịch sử mới, khi mực nước đo được sáng nay 30.10 cao hơn đỉnh lũ từng được ghi nhận trong trận "đại hồng thủy" năm 1964 ở miền Trung.

Lúc 2 giờ ngày 30.10, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu đã đạt đỉnh ở mức 5,62 m, trên báo động 3 là 1,62 m, vượt lũ lịch sử năm 1964 là 0,14 m.

Đà Nẵng đang là địa phương thiệt hại nặng nhất trong mưa lũ miền Trung những ngày vừa qua với 7 người chết, 4 người mất tích và 21 người bị thương. Mưa lũ đã cuốn trôi, làm sập hoàn toàn 50 ngôi nhà; hư hỏng 94 ngôi nhà, 76.427 ngôi nhà đang bị ngập lụt.