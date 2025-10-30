Lũ lụt lịch sử ở Hội An, nhìn từ máy bay quân sự Bộ Quốc phòng

Trận lũ lụt lịch sử ở Hội An đã gây ra thiệt hại nặng nề, với những hình ảnh đầu tiên về hiện trạng nước ngập được ghi lại vào trưa 30.10. Phóng viên Thanh Niên đã theo máy bay quân sự để phỏng vấn và đưa tin về tình hình khẩn cấp này.
Thành phố Đà Nẵng và các địa bàn xung quanh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cùng theo dõi những cập nhật mới nhất về lũ lụt lịch sử ở Hội An để hiểu rõ hơn về tác động mà đợt thiên tai này gây ra.
Cũng buổi trưa nay, máy bay Casa 295 số hiệu 8902 của Lữ đoàn không quân vận tải 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng) chuyển gần 6 tấn lương khô từ sân bay quân sự Gia Lâm vào sân bay Đà Nẵng, bàn giao cho Quân khu 5 cứu trợ các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt ở Đà Nẵng và Huế.
Một số hình ảnh lũ lụt lịch sử ở Hội An và Đà Nẵng, ghi từ máy bay quân sự:
Cập nhật: Lũ trên sông Thu Bồn xuống chậm, vẫn ở mức báo động 3
