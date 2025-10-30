Lũ lụt lịch sử ở Hội An, nhìn từ máy bay quân sự Bộ Quốc phòng

Toàn cảnh Hội An và Điện Bàn, nhìn từ máy bay quân sự ẢNH: MAI THANH HẢI

Trận lũ lụt lịch sử ở Hội An đã gây ra thiệt hại nặng nề, với những hình ảnh đầu tiên về hiện trạng nước ngập được ghi lại vào trưa 30.10. Phóng viên Thanh Niên đã theo máy bay quân sự để phỏng vấn và đưa tin về tình hình khẩn cấp này.

Thành phố Đà Nẵng và các địa bàn xung quanh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cùng theo dõi những cập nhật mới nhất về lũ lụt lịch sử ở Hội An để hiểu rõ hơn về tác động mà đợt thiên tai này gây ra.

Cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn không quân vận tải 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân) bốc xếp lương khô lên máy bay Casa 295, chuyển vào Quân khu 5 ẢNH: MAI THANH HẢI

Cũng buổi trưa nay, máy bay Casa 295 số hiệu 8902 của Lữ đoàn không quân vận tải 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng) chuyển gần 6 tấn lương khô từ sân bay quân sự Gia Lâm vào sân bay Đà Nẵng, bàn giao cho Quân khu 5 cứu trợ các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt ở Đà Nẵng và Huế.

Bộ đội Quân khu 5 nhận gần 6 tấn lương khô từ máy bay vận tải không quân để cứu trợ những địa bàn bị cô lập ẢNH: MAI THANH HẢI

Một số hình ảnh lũ lụt lịch sử ở Hội An và Đà Nẵng, ghi từ máy bay quân sự:

Điện Bàn, nhìn từ trên cao ẢNH: MAI THANH HẢI

Các khu dân cư bị nước lũ bủa vây ẢNH: MAI THANH HẢI

Nước đục ngầu từ thượng nguồn đổ về ẢNH: MAI THANH HẢI

Nước sông Thu Bồn dâng cao, nhấn chìm các ngôi nhà ven sông ẢNH: MAI THANH HẢI

Nước lũ dâng cao trong trận lụt lịch sử ẢNH: MAI THANH HẢI

Cô lập các khu dân cư ẢNH: MAI THANH HẢI

Một khu dân cư ngập nước ẢNH: MAI THANH HẢI

Khu vực gần giáp ranh trung tâm Đà Nẵng ẢNH: MAI THANH HẢI

Cập nhật: Lũ trên sông Thu Bồn xuống chậm, vẫn ở mức báo động 3

Nước lên cao, người dân mang xe hơi lên cầu để tránh ngập nước ẢNH: MAI THANH HẢI