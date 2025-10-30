Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Lũ lụt lịch sử ở Hội An, nhìn từ máy bay quân sự Bộ Quốc phòng

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
30/10/2025 12:43 GMT+7

Trận lũ lụt lịch sử ở Hội An (Đà Nẵng) đã gây ra thiệt hại nặng nề, với những hình ảnh đầu tiên về hiện trạng nước ngập được ghi lại vào trưa 30.10.

Lũ lụt lịch sử ở Hội An được ghi lại từ máy bay quân sự - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội An và Điện Bàn, nhìn từ máy bay quân sự

ẢNH: MAI THANH HẢI

Trận lũ lụt lịch sử ở Hội An đã gây ra thiệt hại nặng nề, với những hình ảnh đầu tiên về hiện trạng nước ngập được ghi lại vào trưa 30.10. Phóng viên Thanh Niên đã theo máy bay quân sự để phỏng vấn và đưa tin về tình hình khẩn cấp này.

Thành phố Đà Nẵng và các địa bàn xung quanh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cùng theo dõi những cập nhật mới nhất về lũ lụt lịch sử ở Hội An để hiểu rõ hơn về tác động mà đợt thiên tai này gây ra.

Lũ lụt lịch sử ở Hội An được ghi lại từ máy bay quân sự - Ảnh 2.

Cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn không quân vận tải 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân) bốc xếp lương khô lên máy bay Casa 295, chuyển vào Quân khu 5

ẢNH: MAI THANH HẢI

Cũng buổi trưa nay, máy bay Casa 295 số hiệu 8902 của Lữ đoàn không quân vận tải 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng) chuyển gần 6 tấn lương khô từ sân bay quân sự Gia Lâm vào sân bay Đà Nẵng, bàn giao cho Quân khu 5 cứu trợ các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt ở Đà Nẵng và Huế. 

Lũ lụt lịch sử ở Hội An được ghi lại từ máy bay quân sự - Ảnh 3.

Bộ đội Quân khu 5 nhận gần 6 tấn lương khô từ máy bay vận tải không quân để cứu trợ những địa bàn bị cô lập

ẢNH: MAI THANH HẢI

Một số hình ảnh lũ lụt lịch sử ở Hội An và Đà Nẵng, ghi từ máy bay quân sự:

Lũ lụt lịch sử ở Hội An được ghi lại từ máy bay quân sự - Ảnh 4.

Điện Bàn, nhìn từ trên cao

ẢNH: MAI THANH HẢI

Lũ lụt lịch sử ở Hội An được ghi lại từ máy bay quân sự - Ảnh 5.

Các khu dân cư bị nước lũ bủa vây

ẢNH: MAI THANH HẢI

Lũ lụt lịch sử ở Hội An được ghi lại từ máy bay quân sự - Ảnh 6.

Nước đục ngầu từ thượng nguồn đổ về

ẢNH: MAI THANH HẢI

Lũ lụt lịch sử ở Hội An được ghi lại từ máy bay quân sự - Ảnh 7.

Nước sông Thu Bồn dâng cao, nhấn chìm các ngôi nhà ven sông

ẢNH: MAI THANH HẢI

Lũ lụt lịch sử ở Hội An được ghi lại từ máy bay quân sự - Ảnh 8.

Nước lũ dâng cao trong trận lụt lịch sử

ẢNH: MAI THANH HẢI

Lũ lụt lịch sử ở Hội An được ghi lại từ máy bay quân sự - Ảnh 9.

Cô lập các khu dân cư

ẢNH: MAI THANH HẢI

Lũ lụt lịch sử ở Hội An được ghi lại từ máy bay quân sự - Ảnh 10.

Một khu dân cư ngập nước

ẢNH: MAI THANH HẢI

Lũ lụt lịch sử ở Hội An được ghi lại từ máy bay quân sự - Ảnh 11.

Khu vực gần giáp ranh trung tâm Đà Nẵng

ẢNH: MAI THANH HẢI

Cập nhật: Lũ trên sông Thu Bồn xuống chậm, vẫn ở mức báo động 3

Lũ lụt lịch sử ở Hội An được ghi lại từ máy bay quân sự - Ảnh 12.

Nước lên cao, người dân mang xe hơi lên cầu để tránh ngập nước

ẢNH: MAI THANH HẢI

Lũ lụt lịch sử ở Hội An được ghi lại từ máy bay quân sự - Ảnh 13.

Nước ngập ở trung tâm Đà Nẵng

ẢNH: MAI THANH HẢI

