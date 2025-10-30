Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Nước sông Vu Gia - Thu Bồn vượt đỉnh lũ 'đại hồng thủy' năm 1964

Phan Hậu
30/10/2025 07:17 GMT+7

Lũ sông Vu Gia - Thu Bồn tại trạm Câu Lâu (Đà Nẵng) đã thiết lập kỷ lục mới, khi vượt qua đỉnh lũ trong trận 'đại hồng thủy' năm 1964 - một trong những thảm họa lụt bão nghiêm trọng nhất lịch sử Việt Nam thế kỷ 20.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua 29.10, lũ sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng) tại một số trạm đo đã vượt đỉnh lũ kỷ lục lịch sử được thiết lập trong trận "đại hồng thủy" năm 1964. 

Nước sông Vu Gia - Thu Bồn vượt đỉnh lũ 'đại hồng thủy' năm 1964- Ảnh 1.

Đà Nẵng đang đối mặt với "đại hồng thủy" lớn hơn năm 1964, gánh chịu nhiều thiệt hại

ẢNH: NGỌC THƠM

Lúc 22 giờ ngày 29.10, lũ sông Vu Gia - Thu Bồn đo tại trạm đo Câu Lâu đã ghi nhận mức nước 5,52 m, cao hơn so với đỉnh lũ năm 1964 là 0,04 m (đỉnh lũ năm 1964 là 5,48 m - là trận lũ lớn nhất thế kỷ 20 ở Việt Nam). Đến 23 giờ cùng ngày, đỉnh lũ mới được thiết lập là 5,56 m, vượt đỉnh lũ lịch sử 1964 là 0,08 m.

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Hoàng Văn Đại, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết đến 4 giờ sáng nay 30.10, đỉnh lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn ở mức 5,6 m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 1964 là 0,12 m. Hiện nay, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn vẫn đang dao động ở mức đỉnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu dao động ở mức cao và trên báo động 3 từ 1,6 - 1,7 m, cao hơn lũ lịch sử năm 1964.

Trong chiều và tối nay, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu tiếp tục dao động ở mức cao và trên báo động 3 là 1,5 m. Lũ trên sông Hương, sông Vu Gia tiếp tục xuống và cao hơn mức báo động 3  từ 0,6 - 0,65 m; trên sông Bồ tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3 là 0,3 m. Lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục xuống và ở trên báo động 3 là 0,1 m.

Nước sông Vu Gia - Thu Bồn vượt đỉnh lũ 'đại hồng thủy' năm 1964- Ảnh 2.

Bản đồ cảnh báo nguy cơ ngập lụt hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn

ẢNH: NCHMF

"Đại hồng thủy" năm 1964 ở miền Trung thường được gọi là "đại họa năm Thìn" (do xảy ra vào năm Giáp Thìn) được xem là một trong những thảm họa lụt bão kinh hoàng và nghiêm trọng nhất trong lịch sử Việt Nam thế kỷ 20.

Trong trận lũ này, kinh thành Huế ghi nhận mực nước ngập sâu tới 4,2 m; tại tỉnh Quảng Trị cũ nước ngập sâu tới 6,72 m. Lũ dữ trên sông Vu Gia - Thu Bồn cuốn trôi và gần như xóa sổ hoàn toàn một số làng mạc ven sông, khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, hôm nay hàng trăm xã, phường tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi tiếp tục đối mặt với ngập lụt trên diện rộng. Một số khu vực ngập sâu trên 4 m.

Nước sông Vu Gia - Thu Bồn vượt đỉnh lũ 'đại hồng thủy' năm 1964- Ảnh 3.

Dự báo nhiều xã, phường ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi có nguy cơ ngập lụt

ẢNH: NCHMF


Mưa lũ miền Trung làm 8 người chết và mất tích, hơn 100.000 ngôi nhà ngập lụt

Đến 17 giờ hôm nay 28.10, mưa lũ tại miền Trung đã khiến 8 người chết và mất tích, trên 100.000 ngôi nhà bị ngập lụt trong nước lũ.

Khám phá thêm chủ đề

Đại hồng thủy lũ miền Trung sông Vu Gia - Thu Bồn lũ lịch sử
Xem thêm bình luận