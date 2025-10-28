Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Mưa lũ miền Trung làm 8 người chết và mất tích, hơn 100.000 ngôi nhà ngập lụt

Phan Hậu
Phan Hậu
28/10/2025 20:18 GMT+7

Đến 17 giờ hôm nay 28.10, mưa lũ tại miền Trung đã khiến 8 người chết và mất tích, trên 100.000 ngôi nhà bị ngập lụt trong nước lũ.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), báo cáo của các địa phương cập nhật đến 17 giờ ngày 28.10, mưa lũ miền Trung đã làm 4 người chết (Đà Nẵng 3 người, Lâm Đồng 1 người) và 4 người mất tích (Huế 1 người, Đà Nẵng 3 người). Tại Đà Nẵng có 8 người bị thương.

Mưa lũ miền Trung làm 8 người chết và mất tích, hơn 100.000 ngôi nhà ngập lụt - Ảnh 1.

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại về người, tài sản ở các tỉnh miền Trung

ẢNH: DŨNG NGUYỄN QUÂN

Mưa lũ gây thiệt hại lớn về nhà ở với 10 ngôi nhà ở Đà Nẵng bị sập; 54 ngôi nhà tại Đà Nẵng, Lâm Đồng và Quảng Ngãi bị hư hỏng.

Đặc biệt, tại Quảng Trị, Đà Nẵng và Huế, thống kê đã có trên 100.000 ngôi nhà bị ngập lụt. Trong đó, Quảng Trị có 663 ngôi nhà, Huế có 35.000 ngôi nhà và Đà Nẵng nhiều nhất với 65.097 ngôi nhà.

Mưa lũ gây thiệt hại 702 ha lúa, hoa màu và trên 129 ha cây ăn quả; 35 vị trí đường quốc lộ (9B, 14E, 14H, 15D, 49, 49B, 49C, đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên, đường Hồ Chí Minh nhánh tây, đường Trường Sơn Đông) ách tắc do ngập, sạt lở; 300 vị trí đường giao thông bị sạt lở với khối lượng khoảng 44.795 m3.

Trong ngày 28.10, các tỉnh, thành Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi tổ chức sơ tán được 4.704 hộ với 13.008 người ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn.

Mưa lũ miền Trung duy trì đến ngày 30.10

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, dự báo thời tiết từ chiều tối nay 28.10 đến ngày 30.10, khu vực Huế và Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn.

Dự báo tổng lượng mưa phổ biến 150 - 350 mm, có nơi trên 550 mm. Khu vực nam Quảng Trị và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 250 mm, có nơi trên 450 mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến bắc Quảng Trị (tỉnh Quảng Bình cũ) có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, có nơi mưa rất to trên 250 mm. 

Do ảnh hưởng mưa lớn liên tục và kéo dài trong nhiều ngày, mưa lũ, ngập lụt ở các tỉnh miền Trung còn duy trì đến ngày 30.10. Dự báo từ sau ngày 30.10, mưa lớn ở khu vực từ Huế - Quảng Ngãi có khả năng giảm dần.

Không khí lạnh trút mưa lớn xuống Quảng Trị đến Quảng Ngãi

Không khí lạnh trút mưa lớn xuống Quảng Trị đến Quảng Ngãi

Dự báo thời tiết hôm nay 28.10, không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và trường gió đông ẩm tiếp tục gây mưa lớn ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

