Đời sống

Mưa lớn ở TP.HCM: Xe chết máy la liệt, nhiều người té ngã vì ngập sâu

Nhật Thịnh
Nhật Thịnh
28/10/2025 16:11 GMT+7

Trưa 28.10, cơn mưa lớn kéo dài hơn một giờ khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM chìm trong biển nước. Nhiều khu vực ngập sâu, xe cộ chết máy hàng loạt, người dân té ngã khi cố gắng di chuyển qua những đoạn ngập nặng giữa trưa.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, cơn mưa lớn bắt đầu từ khoảng 12 giờ trưa nay 28.10, kéo dài đến đầu giờ chiều, khiến nhiều tuyến đường rơi vào cảnh hỗn loạn. Trên đường Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ, Lê Văn Thọ (phường An Hội Đông, Q.Gò Vấp cũ), nước ngập hơn nửa bánh xe, dòng xe di chuyển khó khăn, nhiều người trượt ngã vì mặt đường trơn trượt và không thấy ổ gà bên dưới.

Xe chết máy, người té ngã giữa dòng nước sau cơn mưa lớn ở TP.HCM - Ảnh 1.

Đường Phạm Văn Chiêu (phường An Hội Đông) ngập sâu hơn nửa bánh xe, hàng loạt phương tiện chết máy, người dân phải dắt bộ giữa dòng nước xiết

ẢNH: NHẬT THỊNH

Xe chết máy, người té ngã giữa dòng nước sau cơn mưa lớn ở TP.HCM - Ảnh 2.

Người dân chật vật qua dòng nước ngập sâu trên đường Phạm Văn Chiêu

ẢNH: NHẬT THỊNH

Xe chết máy, người té ngã giữa dòng nước sau cơn mưa lớn ở TP.HCM - Ảnh 3.

Cơn mưa lớn giữa trưa khiến nhiều người đi làm, đi học về bất ngờ mắc kẹt giữa dòng nước ngập. Nhiều người chọn trú tạm dưới mái hiên, chờ nước rút, trong khi một số khác liều mình dắt xe vượt qua, ngã sõng soài giữa đường

ẢNH: NHẬT THỊNH

Xe chết máy, người té ngã giữa dòng nước sau cơn mưa lớn ở TP.HCM - Ảnh 4.

Có đoạn ngập đến cả bánh xe trên đường Phạm Văn Chiêu gây khó khăn cho người đi đường

ẢNH: NHẬT THỊNH

Xe chết máy, người té ngã giữa dòng nước sau cơn mưa lớn ở TP.HCM - Ảnh 5.

Người dân vất vả đẩy xe ô tô chết máy khi cố lội qua đoạn ngập sâu trên đường Phạm Văn Chiêu

ẢNH: NHẬT THỊNH

Xe chết máy, người té ngã giữa dòng nước sau cơn mưa lớn ở TP.HCM - Ảnh 6.

Xe máy chết máy hàng loạt, người dân hì hục đẩy xe giữa cơn nặng hạt trên đường Lê Đức Thọ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Xe chết máy, người té ngã giữa dòng nước sau cơn mưa lớn ở TP.HCM - Ảnh 7.

Đường Phạm Văn Chiêu (đoạn giao với đường Lê Đức Thọ) là một trong những "điểm đen" ngập nước mỗi lần có mưa lớn trong nhiều năm qua tại TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Xe chết máy, người té ngã giữa dòng nước sau cơn mưa lớn ở TP.HCM - Ảnh 8.

Cách đó không xa, đường Lê Văn Thọ ngập hơn nửa bánh xe, người dân vất vả lội giữa làn nước đục ngầu

ẢNH: NHẬT THỊNH

Xe chết máy, người té ngã giữa dòng nước sau cơn mưa lớn ở TP.HCM - Ảnh 9.

"Cả tuần nay ngày nào cũng mưa lớn, đường Lê Văn Thọ thì hễ mưa là ngập nên tôi buôn bán ế ẩm lắm. Mong sớm cách khắc phục giúp để bà con đỡ khổ mỗi khi mùa mưa về", chị Nguyễn Thị Du (ngụ phường Thông Tây Hội) chia sẻ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Xe chết máy, người té ngã giữa dòng nước sau cơn mưa lớn ở TP.HCM - Ảnh 10.

Người đi xe máy loạng choạng, tiến không được mà lùi cũng không xong khi lỡ đi vào đoạn đường ngập

ẢNH: NHẬT THỊNH

Xe chết máy, người té ngã giữa dòng nước sau cơn mưa lớn ở TP.HCM - Ảnh 11.

Nhiều tài xế công nghệ vẫn lội mưa, lội ngập để mưu sinh

ẢNH: NHẬT THỊNH

Xe chết máy, người té ngã giữa dòng nước sau cơn mưa lớn ở TP.HCM - Ảnh 12.

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, đợt mưa to những ngày qua chủ yếu do không khí lạnh tăng cường xuống phía nam, kết hợp với rãnh áp thấp có trục đi qua Nam bộ và nhiễu động gió đông trên cao hoạt động mạnh, khiến mây đối lưu phát triển, gây mưa lớn trên diện rộng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Xe chết máy, người té ngã giữa dòng nước sau cơn mưa lớn ở TP.HCM - Ảnh 13.

Cơ quan khí tượng cho biết, từ 13 giờ hôm nay đến 13 giờ ngày 30.10, TP.HCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to kèm dông, với tổng lượng mưa phổ biến 70 - 140 mm, một số nơi có thể vượt 140 mm

ẢNH: NHẬT THỊNH


Mưa mưa lớn ngập sâu xe chết máy thời tiết TP.HCM TP.HCM
Bình luận (0)

