Mưa lớn ở TP.HCM: Xe chết máy la liệt, nhiều người té ngã vì ngập sâu

Cơn mưa lớn giữa trưa khiến nhiều người đi làm, đi học về bất ngờ mắc kẹt giữa dòng nước ngập. Nhiều người chọn trú tạm dưới mái hiên, chờ nước rút, trong khi một số khác liều mình dắt xe vượt qua, ngã sõng soài giữa đường