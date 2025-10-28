Mưa lớn ở TP.HCM: Xe chết máy la liệt, nhiều người té ngã vì ngập sâu

Trưa 28.10, cơn mưa lớn kéo dài hơn một giờ khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM chìm trong biển nước. Nhiều khu vực ngập sâu, xe cộ chết máy hàng loạt, người dân té ngã khi cố gắng di chuyển qua những đoạn ngập nặng giữa trưa.
Theo ghi nhận của Thanh Niên, cơn mưa lớn bắt đầu từ khoảng 12 giờ trưa nay 28.10, kéo dài đến đầu giờ chiều, khiến nhiều tuyến đường rơi vào cảnh hỗn loạn. Trên đường Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ, Lê Văn Thọ (phường An Hội Đông, Q.Gò Vấp cũ), nước ngập hơn nửa bánh xe, dòng xe di chuyển khó khăn, nhiều người trượt ngã vì mặt đường trơn trượt và không thấy ổ gà bên dưới.
