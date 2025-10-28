Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự
Dự báo thời tiết hôm nay 28.10

Không khí lạnh trút mưa lớn xuống Quảng Trị đến Quảng Ngãi

Phan Hậu
Phan Hậu
28/10/2025 08:35 GMT+7

Dự báo thời tiết hôm nay 28.10, không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và trường gió đông ẩm tiếp tục gây mưa lớn ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, thời tiết hôm nay 28.10 ở các tỉnh miền Trung tiếp tục chịu tác động của 3 hình thế thời tiết gây mưa lớn gồm: không khí lạnh tầng thấp, dải hội tụ nhiệt đới dâng trục từ phía nam lên, cộng thêm trường gió đông ẩm hoạt động ở độ cao từ 1.500 - 5.000 m và hiệu ứng địa hình chắn gió của dãy núi Bạch Mã, dãy núi Trường Sơn.

Không khí lạnh trút mưa lớn xuống Quảng Trị đến Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Không khí lạnh tiếp tục gây mưa lớn ở nhiều tỉnh miền Trung trong hôm nay 28.10

ẢNH: NGỌC THƠM

Dự báo từ sáng nay 28.10 đến đêm 29.10, khu vực từ nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 500 mm.

Khu vực Huế, Đà Nẵng có lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, có nơi trên 600 mm; từ Hà Tĩnh đến bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 80 - 150 mm, có nơi mưa rất to trên 300 mm.

Dự báo trong ngày 30.10, từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 30 - 70 mm, có nơi mưa trên 100 mm.

3 hình thế thời tiết gây mưa lớn dữ dội ở miền Trung

Không khí lạnh mạnh hơn, tháng 11 mưa nhiều hơn mọi năm

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 11, không khí lạnh gia tăng sẽ ảnh hưởng đến thời tiết nước ra, với cường độ mạnh hơn.

Dự báo thời tiết cả nước tháng 11, tổng lượng mưa ở hầu khắp các khu vực cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10 - 30%, có nơi cao hơn. Riêng Bắc bộ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, trừ vùng núi phía bắc giảm khoảng 10 - 20 % so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Từ nay đến khoảng nửa đầu tháng 12.2025, các đợt mưa vừa, mưa to tiếp tục có khả năng xuất hiện ở miền Trung, tập trung  từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, Khánh Hòa và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắc Lắk.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Từ nam Quảng Trị đến phía đông Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

10 ngày tới ở miền Bắc sẽ có mưa vài nơi; riêng phía đông Bắc bộ từ đêm 30.10 - 1.11 có mưa rải rác, từ khoảng 2.11, đêm và sáng trời rét. Từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi từ đêm 2.11 có khả năng mưa lớn diện rộng.

Khu vực Thanh Hóa - Nghệ An có mưa vài nơi; từ đêm 29.10 - 2.11 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông, từ khoảng 2.11, đêm và sáng trời rét.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh gia tăng hoạt động không chỉ gây mưa lớn, mưa nhiều hơn mọi năm mà còn gây ra rét đậm, rét hại ở miền Bắc từ nửa cuối tháng 12.

